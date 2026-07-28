El Salvador: Evaluaron 58 ríos en la cuenca del Lempa y ninguno tuvo calidad de agua “buena”

Las comunidades y autoridades buscan alianzas reales para cuidar la cuenca que abastece a miles de personas (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

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El Salvador tiene 58 ríos en la cuenca del río Lempa con calidad de agua “mala, regular y pésima”, sin un solo caso de buena condición, un resultado que, según la propia Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), exige intervenciones inmediatas para recuperar la funcionalidad ecológica de los sistemas fluviales y sostener las fuentes hídricas del país.

El dato central del informe difundido en el Sistema de Información Hídrica es que, de los 58 sitios de muestreo analizados entre 2017 y 2024, 39 ríos fueron clasificados con calidad “mala”, 11 con calidad “regular” y 8 con calidad “pésima”. El reporte abarca diez departamentos salvadoreños.

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Según la información del sitio gubernamental, el deterioro más visible aparece en la categoría intermedia. En 2017 se registraban 28 ríos con calidad “regular”, pero en 2024 quedaban solo once, una reducción que estaría vinculado al paso de varios cauces hacia la condición “mala”.

La serie oficial muestra que en 2017 había 27 ríos con calidad “mala”. Para 2019 la cifra subió a 39 y desde entonces se mantuvo igual hasta el último reporte de 2024 disponible en el sitio web de ASA.

Una infografía de Infobae ilustra el estado del agua en los ríos de El Salvador durante 2024, señalando que la mayoría de los sitios muestran calidad "mala" o "pésima", sin alcanzar la categoría "buena". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La categoría mala creció desde 2017 y se estabilizó desde 2019

Los ocho ríos con calidad “pésima” no variaron en todo el período observado. Esa condición ya se había reportado en 2017 y seguía presente en 2024, de acuerdo con la información publicada por la ASA.

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La distribución territorial del monitoreo incluye 19 ríos en Chalatenango, 8 en Santa Ana, 5 en Cuscatlán, 5 en La Libertad, 5 en San Vicente, 4 en San Salvador, 3 en Cabañas, 3 en Morazán, 3 en San Miguel y un río en Usulután.

Los ríos en peor estado se ubican en Santa Ana, San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango. El informe también indica que los ríos con calidad “mala” están repartidos en las zonas occidental, central y oriental del país.

A woman dips an object into the water of the polluted San Sebastian River, affected by industrial and artisanal mining, during a media tour with environmental groups and community leaders in Santa Rosa de Lima, El Salvador, February 28, 2025. REUTERS/Jessica Orellana

Según información de la entidad estatal, estas condiciones evidencian “la necesidad de implementar intervenciones inmediatas para restaurar la funcionalidad ecológica de los sistemas fluviales y garantizar su sostenibilidad”. El mismo portal agrega que la situación revela “la urgente necesidad de fortalecer las acciones de protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua” en El Salvador.

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La cuenca del Lempa concentra un recurso estratégico para el país

El estudio se concentra en la cuenca del Lempa, descrita en el texto oficial como la más extensa de El Salvador y una de las mayores de Centroamérica. Se extiende por Guatemala, Honduras y El Salvador y cubre cerca de 18,000 km2, con más de la mitad de esa superficie dentro del territorio salvadoreño.

Ese río es el principal eje hídrico del país porque abastece consumo humano, riego agrícola, generación hidroeléctrica e industria, además de sostener ecosistemas con valor ecológico y cultural. El alcance del deterioro no se limita a la calidad ambiental de los cauces y alcanza la seguridad hídrica y la gestión de recursos básicos.

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El Salvador tiene 21,040 km² de superficie y, según el último censo poblacional citado en el texto, 6.029.976 habitantes, lo que lo convierte en el país más densamente poblado de Centroamérica. Su red hidrográfica está formada por 590 ríos y riachuelos distribuidos en 58 cuencas exorreicas que drenan hacia el océano Pacífico.

Ochenta empleados municipales y maquinaria pesada intervinieron 800 metros del río Urbina para mitigar riesgos en sectores vulnerables. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)

El territorio también cuenta con 59 humedales continentales que cubren 1.138,4 km², equivalentes al 5,4 % del territorio nacional. Entre ellos figuran el lago de Ilopango, la laguna de Güija, el lago de Coatepeque, la laguna de Olomega y la laguna El Jocotal.

El Sistema de Información Hídrica es la plataforma oficial creada por la Ley General de Recursos Hídricos para recopilar, organizar, almacenar y difundir información sobre aguas superficiales y subterráneas de El Salvador.

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La plataforma es administrada por la Autoridad Salvadoreña del Agua y, según su definición oficial, busca garantizar acceso libre y público a datos técnicos e institucionales para apoyar la planificación, la gestión sostenible y la protección de los recursos hídricos.