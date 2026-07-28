Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Así fue el ataque de una facción de la barra de Quilmes a un grupo de hinchas de River, que terminó con tres heridos de bala

El micro de los fanáticos del Millonario de Rafael Calzada fue emboscado a la altura del Arroyo Las Piedras, en pleno Quilmes Oeste

La hinchada de River que fue baleada en Quilmes
El grupo que fue atacado, con una de sus características banderas
Guardar

El grupo de Rafael Calzada volvía tras la derrota de River Plate contra Barracas Central en el Monumental. Seguidores como siempre, y a pesar del dolor de la caída, en el micro que siempre sacan bajo el nombre de Pasco Monumental se venía cantando por el Millonario. Como siempre que se produce el regreso desde el estadio, el ómnibus agarró por el bajo y entró a Provincia por el acceso Sudeste hasta tomar la calle Zapiola para seguir derecho después el camino hasta Calzada. Pero, a la altura del Arroyo Las Piedras, en pleno Quilmes Oeste, había un grupo de barras del Cervecero. Es que esa zona es la patria chica de los Indios Quilmes del barrio La Cañada, que está pegado al arroyo. Y cuando vieron venir al micro de Pasco Monumental, decidieron que la noche estaba linda para atacar a un grupo solo porque vestían una camiseta de un equipo distinto.

Entonces tomaron piedras de diversos tamaños que estaban a la vera del agua, y en cuanto el ómnibus bajó la velocidad, fue un ataque directo sobre la formación. Los hinchas de River, a los que se puede divisar en todos los partidos bajo la bandera de su ciudad, decidieron repeler la agresión. Primero fueron piedrazos de un lado a otro hasta que un grupo decidió bajar para confrontar. Fue mucho peor. Porque lo que era un ataque con cualquier elemento contundente se transformó en una emboscada mortal cuando dos barras desde una moto de baja cilindrada empezaron a efectuar disparos.

PUBLICIDAD

La dispersión fue total y el saldo, lamentable: tres hinchas de River quedaron con heridas de arma de fuego y debieron ser trasladados de urgencia a la Unidad Primaria de Atención número 17, la más cercana al lugar donde se produjo el hecho.

La causa quedó como lesiones y abuso de armas, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Sexta de Quilmes, y las víctimas fueron identificadas como Daniel Herrera, de 43 años, con un balazo en la pierna derecha; Jonatan Reparte (36), con una herida de arma de fuego en su pierna izquierda y Darío Fernández, de 47, a quien le atravesó el tobillo de la pierna derecha uno de los balazos.

PUBLICIDAD

Además, también terminaron con politraumatismos producto de los piedrazos otros dos simpatizantes riverplatenses: Gonzalo Insaurralde, de 32, y Walter Cejas, de 44. Todos afortunadamente están fuera de peligro, aunque los tres heridos de bala deberán ser operados en las próximas horas, por lo que los amigos y familiares están haciendo una colecta para poder costear la operación.

Si bien la Comisaría Quinta de Quilmes está trabajando en la individualización de los atacantes, hasta ahora solo tienen el dato de que pertenecen a una de las facciones de la barra de Quilmes, la que tiene su centro de operaciones en el barrio La Cañada. Y, como nadie habla y no hay cámaras de seguridad en la zona del ataque, parece difícil que puedan dar con los culpables.

De esta manera, la violencia vuelve a golpear al fútbol argentino justo cuando desde algunos organismos, como el Aprevide, se intenta con pruebas piloto el regreso del público visitante. El grupo de Pasco Monumental es histórico dentro de River y tuvo como referentes importantes a un hincha llamado Hugo Leite, muy conocido dentro del mundo de la banda roja, y también a Walter Cedrés, de hecho algunos lo conocen como el grupo de Cedrés. Siempre siguiendo a River a todas partes, las dos banderas características, la de Rafael Calzada y la del nombre del grupo, se pueden ver en todos los estadios donde juegue el equipo ahora dirigido por Eduardo Coudet y se permita público visitante.

En cuanto a la facción La Cañada de la barra de Quilmes, había tenido sus páginas más sangrientas la década pasada, cuando peleaban con los grupos de Los Álamos por un lado, y de Villa el Monte por el otro, el predominio de la popular. Fue una saga con varios crímenes hasta que cayeron sus líderes, Mauricio Rodríguez por un lado y Ramiro Bustamante por el otro, y la tribuna del club tuvo un pacto de paz.

De hecho, este año, en abril, Quilmes fue parte de la prueba piloto del regreso del visitante en el Ascenso cuando recibió a Nueva Chicago y hubo un partido con dos parcialidades fuertes y todo fue una fiesta en paz. Pero este sábado por la noche todo fue diferente. Apenas divisaron el micro de River, empezaron las agresiones y todo terminó a los balazos, con tres heridos de una violencia que no abandona jamás al fútbol argentino.

Temas Relacionados

River PlateBarracas CentralTorneo Clausuradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

El periodista celebró junto al portugués y su pareja Georgina Rodríguez tras ganarle el combate al reportero argentino

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

“Por más momentos así”: el sentido posteo y las fotos de la esposa de Dibu Martínez en sus vacaciones

El arquero de la Selección y su familia recibieron a sus seres queridos en su casa de campo en Sierra de los Padres. Los encuentros “rápidos, pero eternos”

“Por más momentos así”: el sentido posteo y las fotos de la esposa de Dibu Martínez en sus vacaciones

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

Ante la formalización de la acusación en la Justicia, el Guapo decidió apartar al jugador, que venía de anotarle un gol a River Plate

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

El arquero de Cabo Verde, sensación del Mundial, es nuevo jugador de Colo Colo, pero le surgió un inesperado contratiempo

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

Tuvo polio, le dijeron que no volvería a caminar, pero se convirtió en campeona olímpica: la historia de Wilma Rudolph

La atleta estadounidense, apodada La Gacela Negra por la prensa europea, construyó su carrera entre viajes en colectivo al hospital, masajes de sus hermanos y entrenamientos que desafiaron cada pronóstico médico de su infancia

Tuvo polio, le dijeron que no volvería a caminar, pero se convirtió en campeona olímpica: la historia de Wilma Rudolph

MALDITOS NERDS

Sauron desata el caos en la temporada 3 de Los anillos de poder y lleva la guerra a toda la Tierra Media

Sauron desata el caos en la temporada 3 de Los anillos de poder y lleva la guerra a toda la Tierra Media

Borderlands 4 lanza el DLC Story Pack 2 con FL4K y la nueva Vault Hunter Loveless the Hacker

Primer vistazo al universo cyberpunk de Neuromancer en la adaptación protagonizada por Callum Turner

Jeffrey Gattis de Amazon anuncia que Tomb Raider: Catalyst llegará recién en 2028, no en 2027

Silka Luisa y Ridley Scott reinventan la saga con Blade Runner 2099 y su impactante nuevo tráiler

ENTRETENIMIENTO

Chris Evans revela que Marvel le propuso volver como Capitán América antes de ‘Avengers: Doomsday’

Chris Evans revela que Marvel le propuso volver como Capitán América antes de ‘Avengers: Doomsday’

Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

Tom Holland admite que algunas de sus películas son “una mierda”

Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

Se reveló el primer avance de “Carrie”, la nueva serie basada en la icónica novela de Stephen King

INFOBAE AMÉRICA

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos: responderá al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Netanyahu llegó a Washington para reunirse con Trump en medio de la negociación de Estados Unidos con Irán

República Dominicana avanza con cobertura gratuita para la atrofia muscular espinal con 12 dosis para menores

Estados Unidos desvió 17 buques mercantes en el mar Arábigo que intentaban burlar el bloqueo a los puertos iraníes