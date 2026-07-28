Estados Unidos elogió a El Salvador por la “tormenta perfecta” contra el narcotráfico marítimo

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la coordinación con la Policía Costera salvadoreña y la unidad STORM en operativos contra el narcotráfico marítimo, con abordajes a embarcaciones y cierres de rutas clave en la región (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

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Estados Unidos elogió a El Salvador este 27 de julio por la cooperación entre autoridades de ambos países contra el narcotráfico marítimo. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador difundió en redes sociales un mensaje sobre el trabajo con la unidad policial salvadoreña STORM y destacó operativos en rutas marítimas.

El mensaje estuvo acompañado por una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló: “El Salvador vuelve a causar sensación. Para los narcotraficantes, la colaboración de Estados Unidos con la Policía Costera salvadoreña es la tormenta perfecta. Sus agentes abordan valientemente embarcaciones de narcotráfico y cierran rutas marítimas, estableciendo el estándar de oro para la región”.

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La publicación incluyó imágenes de las operaciones marítimas y del personal de ambos países.

El presidente Nayib Bukele replicó el reconocimiento en su cuenta oficial y citó la frase “The gold standard for the region (El estándar de oro para la región)”.

La publicación de la Embajada y el mensaje oficial

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador calificó como “la tormenta perfecta” la cooperación entre sus autoridades y la unidad policial salvadoreña STORM.

El reconocimiento público de la Embajada y del Departamento de Estado a las interdicciones en alta mar reordena el mapa de cooperación antidrogas en Centroamérica, mientras Nayib Bukele capitaliza el gesto en su narrativa interna (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

Según la publicación, los agentes salvadoreños abordan embarcaciones del narcotráfico y bloquean rutas marítimas, y ubican a El Salvador como referencia regional.

La visita de Cart Weiland a la base STORM

El 24 de julio, la Embajada informó sobre la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cart Weiland, a la base de la unidad STORM de la Policía Nacional Civil.

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Durante la visita, Weiland presenció una simulación de operación de intercepción marítima, presentada como muestra de la coordinación y la preparación conjunta para fortalecer la seguridad regional y mantener el combate contra el tráfico de drogas en la costa salvadoreña.

Para reforzar la alianza bilateral contra la delincuencia transnacional y el crimen organizado, Weiland sostuvo una reunión estratégica con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública del país.

Este encuentro se enmarca dentro de las iniciativas compartidas por ambos países para neutralizar las amenazas criminales en la zona.

En un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática destacó el trabajo con la unidad STORM y resaltó operativos de interdicción en rutas del Pacífico, junto con imágenes del personal involucrado (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el diálogo se centró en la relevancia de una cooperación firme y constante, destacando la promesa de Washington de respaldar las labores de seguridad locales mediante capacitación especializada, asistencia técnica y flujo compartido de inteligencia.

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Por su parte, Villatoro calificó el encuentro como muy positivo a través de sus redes sociales, donde enfatizó el pacto mutuo para erradicar a los grupos terroristas señalados por el Departamento de Estado estadounidense y potenciar las herramientas tecnológicas y operativas de la Policía Nacional Civil.

Durante su estadía en San Salvador, Weiland también recorrió las instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), un centro de formación dedicado a robustecer las capacidades de los cuerpos de seguridad de la región.

En esa visita, el subsecretario presenció parte del Curso Avanzado Antipandillas, en el que se encuentran participando 40 representantes de países como Bahamas, Jamaica, Honduras, Guatemala, Ecuador y El Salvador, programa que tiene como objetivo mejorar las estrategias regionales para enfrentar el crimen.

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