“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

Edu Aguirre celebró su victoria frente a Gastón Edul con Cristiano Ronaldo

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Edu Aguirre celebró su victoria en La Velada del Año 6 de la manera que más lo identifica: junto a Cristiano Ronaldo. El panelista de El Chiringuito de Jugones, que el sábado venció al argentino Gastón Edul por decisión dividida en el Estadio La Cartuja de Sevilla, compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes con el astro portugués: una en una pileta, con el cinturón de campeón en mano, y otra en un avión junto a Georgina Rodríguez, pareja del futbolista. "We did it!" (“¡Lo hicimos!”), escribió el periodista español en la publicación.

Incluso, en sus historias de Instagram, el español posteó la foto junto con Georgina y escribió: “La única argentina que estaba feliz el sábado pasado. Gracias por el apoyo”.

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Aguirre, de 38 años, había partido como favorito antes del combate. Las encuestas previas al evento le daban un 66% de apoyo frente al 34% de Edul, y el resultado le dio la razón: los jueces de Colombia, España, México y Montenegro fallaron a su favor. El único voto disidente fue el del juez argentino, quien favoreció al periodista de TyC Sports.

El combate, que se extendió a lo largo de tres asaltos de tres minutos, fue más parejo de lo que el marcador final sugiere. Edul tomó la iniciativa en el primer round con una guardia definida y jabs que sorprendieron al español. En el segundo, Aguirre encontró su ritmo y aprovechó la diferencia de altura para conectar golpes que quebraron la defensa del argentino. El tercero estuvo marcado por el agotamiento de ambos y por interrupciones frecuentes que terminaron de instalar la polémica.

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Edu Aguirre con Georgina Rodríguez

Precisamente esas pausas del último round derivaron en una acusación pública de Edul. El argentino señaló que Aguirre escupió el bucal de forma deliberada para ganar tiempo de recuperación en el momento de mayor cansancio de la pelea. “Sí, eso fue un poco raro lo del árbitro. Estaba cansado y escupió el bucal para hacer tiempo”, afirmó el periodista. El streamer Davo Xeneize, parte de su equipo de trabajo, precisó que la maniobra le habría dado al español unos 30 segundos de descanso cuando el reglamento permite solo diez.

Pese a la derrota, Edul salió del ring con tres reclamos. Pidió una revancha “sin estar dos meses de viaje y con preparaciones equitativas”, reivindicó la soberanía argentina sobre las Malvinas y le dedicó un mensaje a Lionel Messi para que continúe en la selección nacional. La preparación del periodista de 30 años y 1,70 metros había llamado la atención en la previa: en poco más de dos meses combinó sesiones de gimnasio, levantamiento de pesas y prácticas de boxeo, incluso durante su cobertura del Mundial en Kansas City, donde acompañó a la selección argentina. Las imágenes que publicó en redes mostraron una marcada ganancia de masa muscular.

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La entrada de Edul al ring también tuvo su peso simbólico. Vistió la camiseta de Diego Maradona, ingresó al cuadrilátero cantando el himno nacional junto a Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, y llevó una remera con la leyenda “las Malvinas son argentinas”, en referencia a la bandera desplegada por los jugadores de la selección tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Lo acompañaron los streamers Davo Xeneize y La Cobra.

Aguirre, en contraste, eligió una entrada con un video de Cristiano Ronaldo entrenando, anticipo de la celebración que vendría. La rivalidad entre ambos periodistas se había intensificado tras la final del Mundial, que consagró a España campeona ante Argentina. El español no había sido discreto al respecto: “No existen. O sea, futbolísticamente, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. El partido hoy era de 4-0”, había dicho Aguirre tras esa definición, palabras que echaron más leña al fuego del cruce.

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