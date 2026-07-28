Anilú y el Cofre Mágico, el espectáculo que invita a vivir una aventura inolvidable: “Hay que soñar en grande”

Anilú debutó en la sala Cortázar del Paseo La Plaza con Anilú y el Cofre Mágico durante las vacaciones de invierno (Video: Anilú, YouTube)

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Anilú llegó al teatro. La artista infantil que construyó su universo durante la pandemia, primero con canciones escritas en casa y luego con videos en YouTube, debutó esta temporada de vacaciones de invierno en la sala Cortázar del Paseo La Plaza con su espectáculo Anilú y el Cofre Mágico, un show de canciones originales, interacción y sorpresas pensado para chicos de 1 a 6 años y sus familias. El salto a la sala teatral representa un paso concreto en la trayectoria de un proyecto que viene creciendo función a función.

“Estar en el Paseo La Plaza es cumplir un sueño, es sentir que voy dando pasos y voy avanzando y creciendo en este sueño que es Anilú”, dijo la artista en una entrevista exclusiva con Teleshow. El salto desde los shows al aire libre hasta una sala de teatro consolidada en Buenos Aires no fue casual: cada temporada, el proyecto fue ampliando su escala. Primero las canciones, luego los videos, después los primeros encuentros cara a cara con el público en San Luis, en el Campo Argentino de Polo, donde se presentó en el espacio Imagina Bocha, y ahora la Avenida Corrientes.

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El espectáculo gira en torno a un cofre mágico del que van surgiendo elementos que dan pie a canciones, preguntas y momentos de interacción con el público. Una de las sorpresas más esperadas por los chicos es la aparición de pistolitas que largan burbujas, que abren paso a una canción sobre el fondo del mar. “Es uno de los momentos favoritos de los chicos”, contó la artista. Del cofre también emergen ideas, objetos temáticos y la excusa para cada número musical del show.

El espectáculo musical Anilú y el Cofre Mágico está pensado para chicos de 1 a 6 años y sus familias

Anilú comparte el escenario con Mica, su mejor amiga, que se desempeña como bailarina del espectáculo. Las dos generan una dinámica de interacción constante con el público: hablan con los chicos, les hacen preguntas, bailan con ellos y les tiran burbujas. “La conexión con los chicos es total. Los chicos quedan hipnotizados viendo el show. Algunos bailan, hay nenas que se paran y nos empiezan a copiar y a bailar las coreografías de cada canción”, describió durante el diálogo. El show contempla distintos tipos de espectadores: los que participan activamente y los que observan en silencio sin perderse un detalle.

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Uno de los elementos que ya se convirtió en seña de identidad del proyecto es la vincha. Anilú siempre aparece en escena con la misma ropa, pero cambia el accesorio según la canción que interpreta: tiene una vincha con arcoíris, su símbolo, y distintas vinchas temáticas para cada número. Las familias pueden comprar las vinchas en la puerta del teatro antes de la función. “De golpe arranca la función y me encuentro con que todas en el público están con la vincha de Anilú”, contó, y describió el momento en que el público y ella quedan “iguales” como uno de los más gratificantes del show.

El repertorio combina canciones que los seguidores del canal de YouTube ya conocen con temas nuevos que se estrenan en escena antes de llegar a las plataformas digitales. Según adelantó Anilú a Teleshow, en las próximas semanas llegarán videos y canciones nuevas tanto a YouTube como a Spotify. Quienes vean el show durante estas vacaciones tendrán un adelanto de ese material antes de que esté disponible online.

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Anilú y el Cofre Mágico se presenta en Paseo La Plaza con funciones a las 15:00 y 16:30 y entradas online

El proyecto nació en pandemia, cuando Anilú comenzó a escribir canciones en su casa sin saber del todo adónde la llevarían. Cuando las restricciones terminaron, esas letras se convirtieron en canciones grabadas, luego en videos y después en shows presenciales. “Hay que soñar en grande, y mi canción también lo dice: ‘Sueña en grande y hazlo realidad’”, citó la artista, que ya piensa en el siguiente paso: pasar a una sala más grande la próxima temporada.

Fuera del escenario, Anilú también trabaja la relación con su comunidad a través de las redes sociales. Está activa en Instagram y TikTok como @anilu.oficial y en YouTube, donde además de subir videos musicales propone desafíos de baile y actividades para que los chicos interactúen con ella desde sus casas.

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Anilú y el Cofre Mágico se presenta en la sala Cortázar del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las funciones son de lunes a jueves a las 15:00 y viernes, sábados y domingos con doble función: 15:00 y 16:30. Las entradas se consiguen de manera online.