El Salvador: El 73% de los cuadros de neumonía requirió atención hospitalaria afectando principalmente a los niños

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó más de 4,000 pacientes atendidos por infecciones respiratorias en la red hospitalaria nacional. (Foto archivo Infobae)

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La población salvadoreña sigue siendo fuertemente impactada por las infecciones respiratorias. En las últimas semanas, se observó una tendencia de mayor gravedad en los casos. El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó más de 4,000 pacientes atendidos por complicaciones relacionadas en la red hospitalaria a nivel nacional.

Según datos oficiales registrados por las autoridades a través del Boletín Epidemiológico, actualizado hasta el 18 de julio, el comportamiento de la enfermedad se mantuvo en una zona de éxito y solo 11 de los 44 municipios se encontraron monitoreados bajo la categoría de “moderada afectación” por la acumulación de casos sospechosos.

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Hasta la semana epidemiológica 28, las autoridades sumaron 5,496 pacientes atendidos por síntomas relacionados, de los cuales 73.4% fueron hospitalizados, con un leve incremento desde marzo, cuando se tenía 70% de hospitalizaciones.

Los niños menores de nueve años se posicionaron como el grupo etario más vulnerable, con 3,325 casos atendidos, lo que alcanzó 60.5% de la población afectada.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, la letalidad de la enfermedad alcanzó 3.60%, lo que equivale a 198 personas fallecidas hasta la fecha.

El Boletín Epidemiológico reportó que 11 de los 44 municipios quedaron bajo categoría de moderada afectación por casos sospechosos. (Centro Médico ABC)

Síntomas de la neumonía

La neumonía puede manifestarse con síntomas similares tanto en su forma vírica como bacteriana, aunque las infecciones víricas suelen presentar una mayor diversidad de señales. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

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Respiración rápida o con dificultad

Tos

Fiebre

Escalofríos

Pérdida de apetito

Sibilancia (silbido agudo al respirar, más habitual en infecciones víricas)

En los casos graves, los niños pueden presentar tiraje subcostal, que es la retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración. En lactantes, la neumonía puede provocar incapacidad para alimentarse, pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la vacunación como una de las principales estrategias para prevenir la neumonía, especialmente en niños y personas vulnerables. Entre las vacunas sugeridas se encuentran la del neumococo, la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y la vacuna contra la influenza estacional. Estas inmunizaciones ayudan a reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves y contribuyen a disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad.

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La OMS subrayó la importancia de completar los esquemas de vacunación de acuerdo con el calendario nacional de cada país.

Un paciente recibe terapia respiratoria con nebulizador, mientras una superposición gráfica ilustra una infección viral en sus pulmones y una vista ampliada del virus atacando las células. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones respiratorias agudas registraron una ligera reducción

De forma paralela, las autoridades mantuvieron monitoreo sobre los casos detectados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), que registraron una reducción de casos durante las últimas tres semanas consecutivas, con un promedio de 31 mil casos atendidos a nivel nacional.

Una Infección Respiratoria Aguda mal tratada, como un resfriado grave o una gripe, puede extenderse hacia los pulmones y convertirse en neumonía. Esto ocurre por dos razones: cuando la infección se propaga, los virus o bacterias avanzan desde las vías respiratorias superiores (nariz y garganta) hasta el tracto inferior (bronquios y alvéolos). También puede presentarse por una infección bacteriana, cuando el sistema inmunitario debilitado por la infección original permite que bacterias oportunistas lleguen hasta los pulmones.

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