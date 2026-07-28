Teleshow
GoogleAgregar Infobae en Google

La filosa indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Voy a crear el curso de cómo superar los cuernos”

En Pasó en América, la conductora lanzó una ácida broma sobre un posible emprendimiento propio vinculado a infidelidades, luego de que Wanda Nara presentó sus clases online

Sabrina Rojas reaccionó al lanzamiento de Academia Wanda en Pasó en América con una broma que aludió a su historia con Luciano Castro (Video: Pasó En América, América TV)
Guardar

El lanzamiento de Academia Wanda, de Wanda Nara, le dio a Sabrina Rojas el pie perfecto para uno de los comentarios más comentados de la semana. Durante la emisión de Pasó en América (América TV), la conductora reaccionó al nuevo proyecto de la empresaria con una broma que apuntó directo a su historia personal —y, de rebote, a su ex, Luciano Castro— sin mencionar su nombre en ningún momento. “Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?”, lanzó entre risas, mientras su compañero Guido Záffora explicaba en vivo en qué consiste la plataforma de cursos online de la empresaria.

La ocurrencia no quedó ahí. Cuando Záffora detalló que la suscripción a Academia Wanda tiene un valor único de $100.000 pesos, Rojas tomó el dato como trampolín y presentó al aire su propio “plan de negocios”: “¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: ‘Cómo superar los cuernos’. Lo voy a hacer”. La frase desató las risas del panel y, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Sabrina Rojas propuso al aire un curso titulado “Cómo superar los cuernos” después de que se informara que Academia Wanda cuesta $100.000
Sabrina Rojas propuso al aire un curso titulado “Cómo superar los cuernos” después de que se informara que Academia Wanda cuesta $100.000

La conductora no se limitó al anuncio. Con el mismo tono, desarrolló la propuesta y hasta fijó un precio de referencia para su hipotético emprendimiento. “Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien”, bromeó. El remate llegó cuando esbozó el contenido de las primeras clases: “El primer módulo sería ‘Cómo descubrirlo’ y el segundo ‘Autoestima’”. Sin nombrar a Castro en ningún momento, la referencia fue inmediatamente leída por el panel y por quienes siguieron el programa como una indirecta al actor, su expareja y padre de sus hijos.

El vínculo entre Rojas y Castro fue uno de los más seguidos del espectáculo argentino. La pareja estuvo junta durante años y tuvo dos hijos en común. Su separación, que se hizo pública en 2022, estuvo acompañada de versiones sobre infidelidades por parte del actor. Desde entonces, la conductora adoptó una postura de distancia irónica frente al tema: habla de lo ocurrido con humor, sin dramatismo y sin cerrar puertas a la interpretación.

PUBLICIDAD

Sabrina Rojas y Luciano Castro
La referencia de Sabrina Rojas fue leída como una indirecta a Luciano Castro, aunque ella no lo nombró en ningún momento

Esa misma actitud fue la que apareció en su reacción al proyecto de Wanda Nara. Academia Wanda es una plataforma de cursos virtuales que la empresaria y conductora lanzó con el objetivo de compartir, según sus propias palabras, las herramientas que la llevaron al éxito tanto en el plano personal como en el profesional. El anuncio generó repercusiones de todo tipo en los medios: desde adhesiones hasta comentarios irónicos, entre los que el de Rojas fue el que más circuló.

No es la primera vez que Rojas recurre al humor para hablar de su pasado sentimental en televisión. Semanas atrás, durante otro segmento de Pasó en América dedicado a la toxicidad en las parejas, la conductora admitió al aire haber usado rastreador en una relación anterior. La frase terminó en el zócalo de América TV, y su pareja actual, el exfutbolista José “Pepe” Chatruc, la capturó desde casa y la publicó en sus historias de Instagram con su usuario etiquetado. La respuesta de Rojas fue inmediata: “Soy una tóxica recuperada, mi amor. ¡Nada que temer!”.

Esa autoconciencia tiene un correlato más serio que la conductora desarrolló en una entrevista con Teleshow, donde habló con franqueza sobre cómo cambió su forma de vincularse. “Hoy tengo la facilidad de soltar fácil y rápido. Hay cosas que ya no las busco. Si no están, no hay relación. No pierdo un minuto de mi vida en algo que no va o en algo que me genere ansiedad”, dijo. Reconoció además que en relaciones anteriores se quedó más tiempo del necesario: “En alguna relación, un añito antes me hubiese ido”. Con Chatruc, según contó, la dinámica fue diferente desde el principio: fue ella quien tomó la iniciativa. “Él venía medio lento. Tuve que tirar muchas señales antes para que se diera cuenta. Tuve que insistir bastante”, admitió entre risas.

Temas Relacionados

Wanda NaraSabrina RojasMauro IcardiLuciano Castro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anilú y el Cofre Mágico, el espectáculo que invita a vivir una aventura inolvidable: “Hay que soñar en grande”

La creadora infantil dio el salto a la Avenida Corrientes con una propuesta para familias que mezcla temas propios, juegos en vivo y varias sorpresas nacidas de un proyecto que no dejó de crecer. Su palabra a Teleshow

Anilú y el Cofre Mágico, el espectáculo que invita a vivir una aventura inolvidable: “Hay que soñar en grande”

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

La conductora compartió en sus redes el material de las cámaras de seguridad que hoy forma parte de la investigación. “Había cuatro personas”, aseveró

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

El grupo compartió un posteo muy especial para festejar su aniversario con una imagen de Juliana Gattas, Ale Sergi y el exintegrante, Lolo Fuentes

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

Las actrices visitaron Sería Increíble y hablaron de la denuncia de Thelma Fardin que terminó en la condena al actor en Brasil por abuso sexual

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

Un movimiento en redes de la modelo apareció después de una historia con corazón roto que publicó la empresaria

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

DEPORTES

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

Así fue el ataque de una facción de la barra de Quilmes a un grupo de hinchas de River, que terminó con tres heridos de bala

“Por más momentos así”: el sentido posteo y las fotos de la esposa de Dibu Martínez en sus vacaciones

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género: el comunicado del club

El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

TELESHOW

Anilú y el Cofre Mágico, el espectáculo que invita a vivir una aventura inolvidable: “Hay que soñar en grande”

Anilú y el Cofre Mágico, el espectáculo que invita a vivir una aventura inolvidable: “Hay que soñar en grande”

Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

Miranda! celebra sus 25 años de vida con una foto del recuerdo de su primer show: “No hubieran sido posibles sin ustedes”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron sobre Juan Darthés en las giras de Patito Feo: “Estaba al acecho”

El llamativo gesto de Zaira Nara con Wanda Nara que encendió los rumores de una pelea

INFOBAE AMÉRICA

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos: responderá al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Netanyahu llegó a Washington para reunirse con Trump en medio de la negociación de Estados Unidos con Irán

República Dominicana avanza con cobertura gratuita para la atrofia muscular espinal con 12 dosis para menores

Estados Unidos desvió 17 buques mercantes en el mar Arábigo que intentaban burlar el bloqueo a los puertos iraníes