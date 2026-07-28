La filosa indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Voy a crear el curso de cómo superar los cuernos”

Sabrina Rojas reaccionó al lanzamiento de Academia Wanda en Pasó en América con una broma que aludió a su historia con Luciano Castro (Video: Pasó En América, América TV)

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El lanzamiento de Academia Wanda, de Wanda Nara, le dio a Sabrina Rojas el pie perfecto para uno de los comentarios más comentados de la semana. Durante la emisión de Pasó en América (América TV), la conductora reaccionó al nuevo proyecto de la empresaria con una broma que apuntó directo a su historia personal —y, de rebote, a su ex, Luciano Castro— sin mencionar su nombre en ningún momento. “Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?”, lanzó entre risas, mientras su compañero Guido Záffora explicaba en vivo en qué consiste la plataforma de cursos online de la empresaria.

La ocurrencia no quedó ahí. Cuando Záffora detalló que la suscripción a Academia Wanda tiene un valor único de $100.000 pesos, Rojas tomó el dato como trampolín y presentó al aire su propio “plan de negocios”: “¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: ‘Cómo superar los cuernos’. Lo voy a hacer”. La frase desató las risas del panel y, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

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Sabrina Rojas propuso al aire un curso titulado “Cómo superar los cuernos” después de que se informara que Academia Wanda cuesta $100.000

La conductora no se limitó al anuncio. Con el mismo tono, desarrolló la propuesta y hasta fijó un precio de referencia para su hipotético emprendimiento. “Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien”, bromeó. El remate llegó cuando esbozó el contenido de las primeras clases: “El primer módulo sería ‘Cómo descubrirlo’ y el segundo ‘Autoestima’”. Sin nombrar a Castro en ningún momento, la referencia fue inmediatamente leída por el panel y por quienes siguieron el programa como una indirecta al actor, su expareja y padre de sus hijos.

El vínculo entre Rojas y Castro fue uno de los más seguidos del espectáculo argentino. La pareja estuvo junta durante años y tuvo dos hijos en común. Su separación, que se hizo pública en 2022, estuvo acompañada de versiones sobre infidelidades por parte del actor. Desde entonces, la conductora adoptó una postura de distancia irónica frente al tema: habla de lo ocurrido con humor, sin dramatismo y sin cerrar puertas a la interpretación.

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La referencia de Sabrina Rojas fue leída como una indirecta a Luciano Castro, aunque ella no lo nombró en ningún momento

Esa misma actitud fue la que apareció en su reacción al proyecto de Wanda Nara. Academia Wanda es una plataforma de cursos virtuales que la empresaria y conductora lanzó con el objetivo de compartir, según sus propias palabras, las herramientas que la llevaron al éxito tanto en el plano personal como en el profesional. El anuncio generó repercusiones de todo tipo en los medios: desde adhesiones hasta comentarios irónicos, entre los que el de Rojas fue el que más circuló.

No es la primera vez que Rojas recurre al humor para hablar de su pasado sentimental en televisión. Semanas atrás, durante otro segmento de Pasó en América dedicado a la toxicidad en las parejas, la conductora admitió al aire haber usado rastreador en una relación anterior. La frase terminó en el zócalo de América TV, y su pareja actual, el exfutbolista José “Pepe” Chatruc, la capturó desde casa y la publicó en sus historias de Instagram con su usuario etiquetado. La respuesta de Rojas fue inmediata: “Soy una tóxica recuperada, mi amor. ¡Nada que temer!”.

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Esa autoconciencia tiene un correlato más serio que la conductora desarrolló en una entrevista con Teleshow, donde habló con franqueza sobre cómo cambió su forma de vincularse. “Hoy tengo la facilidad de soltar fácil y rápido. Hay cosas que ya no las busco. Si no están, no hay relación. No pierdo un minuto de mi vida en algo que no va o en algo que me genere ansiedad”, dijo. Reconoció además que en relaciones anteriores se quedó más tiempo del necesario: “En alguna relación, un añito antes me hubiese ido”. Con Chatruc, según contó, la dinámica fue diferente desde el principio: fue ella quien tomó la iniciativa. “Él venía medio lento. Tuve que tirar muchas señales antes para que se diera cuenta. Tuve que insistir bastante”, admitió entre risas.