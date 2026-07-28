El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos: responderá al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: En primer plano, estatuas de militares iraníes, mientras al fondo se divisan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

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El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el mando operacional conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió este lunes a Estados Unidos de que el bloqueo naval impuesto contra el país persa tendrá una respuesta militar. El organismo denunció el abordaje de embarcaciones iraníes, incluidos petroleros, en aguas territoriales del país durante los últimos tres días, según un comunicado difundido por la televisión estatal iraní IRIB.

“Un acto de bloqueo constituye una escalada de la guerra”, señaló el mando militar, que calificó de “ilegal” el bloqueo marítimo impuesto por Washington. El comunicado añadió que las Fuerzas Armadas iraníes no dejarán sin respuesta “cualquier amenaza o acto de agresión” por parte de lo que el organismo denominó el “ejército terrorista” estadounidense.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reimpuso el bloqueo naval contra los puertos iraníes a mediados de julio, después de que las negociaciones entre ambos países se rompieran a raíz de nuevos ataques en el estrecho de Ormuz. El Gobierno de Donald Trump sancionó entonces a más de medio centenar de entidades vinculadas a la red marítima y petrolera de Hossein Shamkhani y bloqueó activos digitales relacionados con el Banco Central de Irán.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han intensificado las operaciones de interceptación contra buques que intentan sortear las restricciones. CENTCOM afirmó el pasado 25 de julio que sus fuerzas han desviado doce buques comerciales que, según el mando militar, intentaban incumplir las restricciones impuestas por Washington. El organismo aseguró además haber inutilizado a otros dos buques que desobedecieron las órdenes estadounidenses y haber abordado dos embarcaciones para verificar el cumplimiento del bloqueo.

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Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente EFE/ Centcom

Entre los casos más recientes figura el del petrolero M/T Belma, con bandera de Curazao, que fue detectado por Estados Unidos mientras navegaba con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán en el golfo Pérsico. Tras ignorar varias advertencias, una aeronave estadounidense inutilizó el buque el 15 de julio con un misil disparado contra su chimenea.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se agravó bruscamente a mediados de julio, tras meses de tensión posteriores a la guerra de doce días de junio entre Israel e Irán. El episodio más grave se produjo en el estrecho de Ormuz, donde Emiratos Árabes Unidos denunció que dos de sus petroleros fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes mientras atravesaban la vía marítima, en un ataque que dejó un tripulante indio muerto y otros ocho heridos. Washington respondió revocando la exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní y reimponiendo el bloqueo naval que ahora Teherán denuncia.

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Desde entonces, ambos países han mantenido intercambios de ataques. Irán ha atacado posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras Estados Unidos ha realizado operaciones militares en el sur de Irán. La escalada ha hecho temer un colapso definitivo del memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio, que Teherán acusa a Washington de haber violado.

Pese a la advertencia del lunes, hay indicios de una posible desescalada parcial. Medios estadounidenses e israelíes informaron de que Trump ordenó suspender nuevos bombardeos contra Irán el viernes 24 de julio, interrumpiendo casi dos semanas consecutivas de ataques para facilitar una salida diplomática. Sin embargo, CENTCOM sostuvo que el bloqueo marítimo “permanece en pleno efecto” pese a la pausa en los bombardeos, una distinción que explica por qué Teherán sigue denunciando agresiones pese al cese temporal de los ataques aéreos.

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Esa disociación entre la tregua en los bombardeos y el mantenimiento del cerco naval es, precisamente, el punto que el comunicado iraní de este lunes busca subrayar: para Teherán, el bloqueo constituye en sí mismo un acto de guerra, independientemente de que cesen o no los ataques directos.

La advertencia de Jatam al Anbiya llega en un momento en que ambas partes mantienen contactos indirectos sin que se hayan reanudado negociaciones formales. Mientras Washington condiciona cualquier avance diplomático al mantenimiento de las restricciones navales, Teherán insiste en que no aceptará un cerco que considera ilegal, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos incidentes en una de las rutas marítimas más sensibles para el suministro energético mundial.

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