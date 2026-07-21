Opinión

La inteligencia que más necesitamos sigue siendo humana

El Día Mundial del Cerebro propone debatir qué hacemos con la inteligencia que somos capaces de generar

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial, la biotecnología y la medicina personalizada ya modifican cómo investigamos, trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 22 de julio celebramos el Día Mundial del Cerebro. Habitualmente aprovechamos esta fecha para hablar de enfermedades neurodegenerativas, prevención o hábitos saludables. Sin embargo, en esta ocasión, quisiera proponer otra mirada. Porque, tal vez, la pregunta más importante ya no sea únicamente cómo funciona nuestro cerebro, sino qué hacemos con la inteligencia que somos capaces de generar.

Vivimos una época extraordinaria: nunca antes la humanidad produjo tanto conocimiento ni desarrolló tecnologías con semejante capacidad de transformar nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial, la biotecnología, la medicina personalizada o las nuevas herramientas de análisis de datos ya dejaron de ser promesas del futuro: forman parte del presente y modifican la manera en que investigamos, trabajamos, aprendemos e incluso tomamos decisiones.

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Frente a este escenario, muchas veces el debate se concentra en la tecnología. Pero quienes trabajamos en ciencia sabemos que el verdadero diferencial sigue estando en las personas. Las herramientas evolucionan a una velocidad enorme; no obstante, la capacidad de hacer buenas preguntas, conectar disciplinas, interpretar resultados y encontrar soluciones relevantes continúa siendo profundamente humana.

En nuestro equipo biotecnológico utilizamos inteligencia artificial prácticamente todos los días. Nos ayuda a analizar información, revisar bibliografía científica y acelerar procesos que antes llevaban semanas. Es una aliada extraordinaria, pero ninguna plataforma reemplaza la curiosidad, la observación y la capacidad de formular la pregunta adecuada. Porque la ciencia no consiste solamente en encontrar respuestas: empieza por hacerse mejores preguntas. De hecho, en mi trabajo investigando compuestos bioactivos derivados de erizos de mar para aplicaciones en salud humana compruebo que los avances científicos nacen cuando alguien se anima a explorar caminos nuevos, conecta conocimientos que parecían no tener relación y persevera frente a la incertidumbre. Muchas veces, los descubrimientos más importantes aparecen precisamente donde nadie estaba mirando.

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Por eso, insisto en que el principal desafío de esta nueva era no es tecnológico. Es humano. Necesitamos formar personas capaces de pensar críticamente, trabajar en equipos interdisciplinarios, aprender durante toda la vida y transformar conocimiento en soluciones concretas. Hoy, la innovación ya no puede entenderse como el resultado exclusivo del laboratorio: requiere universidades, empresas, organismos públicos y emprendedores trabajando de manera articulada.

Argentina posee uno de los recursos más valiosos para enfrentar este escenario: su capital humano. Contamos con investigadores y universidades reconocidas internacionalmente, emprendedores en ciencia y tecnología inquietos y pujantes y empresas capaces de competir en los mercados más exigentes. El desafío, entonces, pasa por construir los puentes necesarios para que ese conocimiento se transforme en desarrollo y oportunidades.

La inteligencia artificial seguirá creciendo y probablemente transforme muchas tareas que hoy realizamos de manera habitual. Pero también nos obliga a desarrollar aquello que ninguna tecnología puede ofrecer por sí sola: pensamiento crítico, creatividad, sensibilidad para comprender problemas complejos y capacidad para colaborar con otros.

Quizás esa sea la mejor manera de celebrar el Día Mundial del Cerebro: no solo promoviendo hábitos para cuidar nuestra salud cerebral, sino también reconociendo el enorme potencial que tiene la inteligencia humana cuando se pone al servicio del bien común. Porque el futuro no dependerá únicamente de las tecnologías que seamos capaces de desarrollar, sino de cómo decidamos utilizarlas para construir una sociedad con más oportunidades para todos.

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