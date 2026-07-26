“¿Esto es en serio?“: la bronca de Franco Colapinto con su ingeniero por la estrategia de Alpine en el GP de Hungría de F1

La polémica entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow porque lo mandaron a pista con tráfico después de su primera parada en los boxes en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Fue una carrera durísima para Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto estuvo limitado con un Alpine A526 con poco ritmo y finalizó en el 15º puesto. Durante la carrera en el circuito Hungaroring explotó por la radio con su equipo por la estrategia.

El corredor bonaerense de 23 años dejó al descubierto la tensión que acumula con la escudería francesa: primero cuestionó la estrategia de parada en boxes que lo devolvió a pista en medio del tráfico, y luego, al caer la bandera a cuadros, reclamó por el mal balance y la falta de ritmo del A526, un auto con el que finalizó en el puesto 15 sin sumar puntos en el Hungaroring.

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El episodio más caliente se produjo en la vuelta 16, cuando el equipo llamó al piloto argentino a boxes para cambiar los neumáticos medios por el compuesto duro. La decisión respondía a la estrategia trazada por Alpine para afrontar las altas temperaturas del domingo en Budapest, donde el calor castiga especialmente la degradación del caucho. Al reincorporarse al tráfico, Colapinto no tardó en hacer escuchar su malestar.

“¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?”, lanzó el pilarense por radio, con evidente fastidio. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, buscó calmarlo y reencauzar su atención: “Okay, amigo, concentrémonos acá. Stroll lleva neumáticos medios con 15 vueltas, tenemos una gran ventaja de ritmo”, respondió el británico, con la intención de que el pilarense aprovechara el mejor estado de sus gomas para recuperar posiciones frente a rivales con neumáticos más desgastados.

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La remontada, sin embargo, no llegó. Colapinto cruzó la línea de meta en el puesto 15, lejos de la zona de puntos, en lo que fue uno de sus fines de semana más complicados de la temporada. El viernes ya había protagonizado un accidente en la segunda práctica libre al perder el control del Alpine A526 en el ingreso a la recta principal, un golpe que dañó la parte trasera del monoplaza y recortó su tiempo de preparación. El sábado, eliminado en la Q2, largó desde la posición 13.

Al caer la bandera a cuadros, Barlow le comunicó el fin de la carrera y el código de estrategia correspondiente. La respuesta de Colapinto fue inmediata y sin filtros: “Dios mío. Falto de ritmo, era muy lento. Es muy malo el balance. ¿Estás seguro de que no se rompió nada en el piso?”. El ingeniero descartó cualquier falla mecánica visible: “Honestamente, amigo, no hay nada que podamos ver en los datos”, fue su respuesta. El piloto cerró el intercambio con un lacónico “Sí, recuperate pronto, nos vemos pronto”.

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El resultado de Colapinto no fue el único golpe para Alpine en el Hungaroring. Pierre Gasly tampoco sumó puntos, lo que dejó a la escudería francesa sin unidades en ninguno de sus dos autos. La consecuencia fue inmediata en el campeonato de constructores: Racing Bulls, rival directo en la tabla, aprovechó para sacar ventaja gracias a los puntos que aportaron Liam Lawson (octavo) y Arvid Lindblad (décimo). Antes de la carrera, ambos equipos llegaban empatados en puntos al undécimo fin de semana del año.

Por si fuera poco, Colapinto terminó detrás de los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll. Este fin de semana el equipo inglés, que es el peor de la temporada, logró dar un salto de calidad debido a las múltiples mejoras que llevó a Hungría.

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El contexto agrava el panorama. Alpine decidió no llevar mejoras al Gran Premio de Hungría y postergó cualquier actualización del A526 para después del parón de verano europeo. En una temporada donde el mediocampo se apretó con la evolución de Racing Bulls y Audi, la escudería de Enstone llega al receso con 61 puntos en el campeonato de constructores y la presión de un piloto que no oculta su frustración con el rendimiento del auto.

Franco Colapinto acumula 19 puntos en el campeonato de pilotos tras once fechas. El Gran Premio de Hungría fue la tercera carrera consecutiva en la que el argentino no logró sumar unidades, una racha que contrasta con actuaciones anteriores como el séptimo puesto en Miami y el sexto en Canadá. La Fórmula 1 retomará actividad tras el receso de verano, período que Alpine usará para introducir las mejoras que espera revertir la tendencia.

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