República Dominicana

Los subcontratos impulsan el alza de los costos de construcción de viviendas en República Dominicana, según la ONE

La Oficina Nacional de Estadística informó que ese componente subió 0,18% en junio y lideró las variaciones del sector, en un mes en que la mano de obra se mantuvo estable y otros rubros retrocedieron

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La construcción de viviendas en República Dominicana registra un aumento sostenido de costos, según la Oficina Nacional de Estadística. (Foto: Shutterstock)

El sector construcción en República Dominicana enfrenta un aumento sostenido en los costos de construcción de viviendas, según el informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El reporte, correspondiente a junio de 2026, atribuye este incremento principalmente a la subida en los valores de los subcontratos, un factor que ha impactado directamente la economía del sector.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los subcontratos experimentaron en junio el mayor aumento dentro de los componentes que conforman el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), con una variación mensual de 0.18 %. Este resultado se produce en un contexto donde la mano de obra mantuvo sus valores estables en el mes analizado, mientras que los materiales, la maquinaria y las herramientas registraron leves descensos.

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El informe de la ONE revela que en el sexto mes del año, los materiales de construcción disminuyeron su costo en 0.04 %, la maquinaria en 0.12 % y las herramientas en 0.21 %. Sin embargo, algunos insumos específicos, como los combustibles, los equipos y aparatos para instalaciones hidrosanitarias, los alambres, los clavos, el zinc y el subcontrato de ebanistería, mostraron incrementos durante el mes. Por el contrario, la pintura, los generadores eléctricos, el acero y los ascensores redujeron su valor en el mismo periodo.

Los subcontratos impulsaron la principal variación del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas en junio de 2026, con un alza mensual de 0.18 %. 13/08/2023 August 13, 2023,. Europa Press/Contacto/Lev Radin
Los subcontratos impulsaron la principal variación del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas en junio de 2026, con un alza mensual de 0.18 %. 13/08/2023 August 13, 2023,. Europa Press/Contacto/Lev Radin

Según el reporte oficial, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) se ubicó en 240.31 puntos en junio, lo que representa una reducción de 0.30 puntos respecto a mayo, cuando alcanzó los 240.61 puntos. A pesar de esta ligera baja mensual, el índice evidencia una variación acumulada de 1.75 % entre diciembre de 2025 y junio de 2026, así como un aumento interanual de 1.94 % al comparar los datos de junio de 2026 con los correspondientes al mismo mes del año anterior.

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El análisis de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también desglosa el comportamiento del ICDV según el tipo de vivienda. Las viviendas unifamiliares de un nivel encabezaron el listado, con 247.85 puntos y un leve incremento mensual de 0.01 %. Las viviendas unifamiliares de dos niveles registraron 242.23 puntos, las multifamiliares de cuatro niveles 235.79 puntos y las multifamiliares de ocho niveles o más 235.36 puntos.

La ONE precisa que el ICDV mide los cambios mensuales en los costos directos relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Este indicador no contempla los gastos indirectos, como la adquisición de terrenos, los permisos de construcción, el financiamiento o las utilidades de las empresas constructoras.

Mujer de espalda con casco blanco y cabello rizado oscuro, sujeta un plano de arquitectura con la mano derecha bajo un cielo azul despejado
El informe de la ONE indicó que subieron combustibles, insumos hidrosanitarios, alambres, clavos, zinc y el subcontrato de ebanistería durante junio.

El comportamiento de los subcontratos se ha convertido en el motor principal de las variaciones del índice durante el primer semestre del año, desplazando a otros factores que tradicionalmente influyen en el costo total de la construcción. Según la ONE, el seguimiento a este componente resulta clave para anticipar movimientos en los precios y ajustar las proyecciones económicas del sector.

Además de los subcontratos, el informe destaca la volatilidad de ciertos insumos, como los combustibles y los materiales de instalación hidrosanitaria, que pueden incidir en el presupuesto de los proyectos. La dinámica de precios en estos rubros suele repercutir en la planificación financiera de las empresas constructoras, así como en la capacidad de acceso a vivienda para la población.

El documento de la ONE confirma que, pese a las fluctuaciones mensuales, el sector mantiene una tendencia alcista en los costos acumulados y en la comparación interanual. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrenta la industria en materia de insumos, logística y contratación, elementos que impactan en la economía nacional.

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