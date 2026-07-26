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La autocrítica de Franco Colapinto tras finalizar 15° en el GP de Hungría de F1: “Fue algo raro, iba muy despacio”

El piloto argentino de Alpine habló luego de la carrera. “Me viene bien resetear y arrancar de cero”, dijo sobre el receso

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El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto ofreció una mirada autocrítica sobre su rendimiento en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde finalizó en el 15° lugar. En declaraciones recogidas tras la competencia, el pilarense describió las dificultades que enfrentó durante la undécima fecha de la temporada, en una jornada marcada por el bajo rendimiento del monoplaza de la escudería francesa.

Desde el inicio de la carrera en el Hungaroring, el piloto argentino experimentó problemas de adherencia y balance en su auto. Colapinto explicó: “Me quedé trabado en la 1 y cuando frené en la 4 se movió mucho el auto, cuando frené atrás de Pierre me fui un poco afuera y perdí dos puestos. Una pena eso, después me quedé trabado atrás”.

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El corredor puntualizó la extrañeza de lo ocurrido, al afirmar que “fue algo muy raro porque iba muy despacio”. “Con el balance que tenía me costaba y patinaba, iba deslizando atrás y adelante. No tenía nada de grip esta carrera”, sumó.

El desempeño de Alpine en Hungría no permitió que ninguno de sus pilotos se acercara a los puestos de vanguardia. Mientras Colapinto finalizó decimoquinto, su compañero Pierre Gasly cruzó la meta en la duodécima posición. El argentino, en ese contexto, remarcó: “Hay que entender la razón y el por qué. Cuando ponía una goma nueva tampoco tenía mucho grip, hay que trabajar el por qué, fue raro”.

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La falta de velocidad y la escasa capacidad de reacción ante el tráfico condicionaron la actuación de Colapinto, quien relató: “Perdí mucho tiempo con el tráfico. Fue una pena. Había muchas cosas por trabajar y mejorar, no fue un auto fácil de manejar. El balance fue bastante malo, el ritmo en general no estaba. Hay que entender la razón y laburar para la próxima”.

Finalmente, al ser consultado por el receso que tendrá la competencia hasta su próximo evento en agosto, remarcó: “Voy a descansar un poco, viene bien resetear y arrancar de nuevo”. Al mismo tiempo que advirtió que iba a centrarse en trabajar y aprender un poco más su monoplaza antes de eso.

Horas más tarde el propio piloto argentino se pronunció en sus redes sociales con un mensaje similar a las declaraciones que brindó a la prensa. Acompañado de dos fotos de la jornada escribió: “Día raaaro.. muy lento hoy, sin ritmo ni grip.. una pena terminar así una primer parte positiva del año! A entender qué paso y seguimos empujandooo”.

El Gran Premio de Hungría marcó el cierre de la primera parte de la temporada. La Fórmula 1 entra ahora en una pausa de aproximadamente un mes por el verano boreal. La actividad se reanudará entre el 21 y el 23 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Captura de publicación en redes sociales. Muestra a Franco Colapinto en traje de piloto azul con logos, y el texto de su mensaje
El piloto Franco Colapinto publicó en sus redes sociales un mensaje sobre una jornada de carrera 'lenta'.

El resultado de Alpine en Budapest no solo reflejó los problemas experimentados por Colapinto. El equipo francés perdió posiciones en el Campeonato de Constructores, superado por Racing Bulls. La jornada en el Hungaroring también estuvo marcada por el triunfo de Lando Norris, que alcanzó su primera victoria de la temporada para McLaren y se impuso por delante de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli.

En lo inmediato, el foco para Colapinto y su escudería estará puesto en el análisis de los motivos detrás de la falta de rendimiento. El descanso entre competencias aparece como una oportunidad para reorganizarse y encarar el segundo tramo del campeonato con renovadas expectativas.

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