Un nuevo estudio científico señaló cuántas tazas de café se pueden tomar cada día

La declaración científica publicada en Circulation vinculó el consumo moderado de café filtrado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón indicó que hasta 400 mg de cafeína al día, el equivalente a entre tres y cinco tazas de café, es una cantidad segura para la mayoría de los adultos y podría asociarse con beneficios para la salud cardiovascular

Como detalló Infobae, el nuevo estudio publicado en la revista Circulation, señaló que ese es el límite saludaba para la mayoría de los adultos. El documento resume la evidencia disponible sobre cafeína y salud del corazón y señala que el café es la fuente de cafeína más estudiada.

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Qué dice la declaración científica y qué nivel se considera seguro

La evidencia revisada por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) vinculó el consumo moderado de café filtrado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Harvard también indicó que esa asociación aparece en algunas personas para varias afecciones cardiovasculares.

En ensayos controlados aleatorizados el café con cafeína se relacionó con una menor tasa de fibrilación auricular. La revisión también detectó un aumento en las contracciones ventriculares prematuras.

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El café filtrado con papel o el café instantáneo son las formas más convenientes de consumo. Recomiendan no añadir crema ni azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Gregory Marcus, presidente del panel de expertos de la Asociación Americana del Corazón y subdirector de Cardiología para Investigación en la Universidad de California en San Francisco afirmó que para la mayoría de los adultos una ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día, equivalente a cinco tazas de café con cafeína por día sin azúcares ni ingredientes agregados, es segura y no aumenta el riesgo cardiovascular.

Qué beneficios cardiovasculares asocia la evidencia con el consumo moderado

La declaración describió además una relación en J invertida entre el consumo de café y la presión arterial. Beber de una a tres tazas diarias puede asociarse con un leve aumento del riesgo de hipertensión en personas con presión óptima, mientras que tomar más de tres tazas podría reducir ese riesgo.

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Infobae añadió que el consumo regular de café también se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, persisten dudas sobre si ese efecto responde solo a la cafeína o también a otros compuestos del café.

Qué tipo de café y qué consumos conviene evitar

La declaración distinguió entre fuentes de cafeína y métodos de preparación. Según Harvard, la forma más favorable de tomar café es prepararlo con filtro de papel o elegir instantáneo, y evitar crema, azúcar o jarabes saborizados.

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La evidencia sobre café y presión arterial describió una relación en J invertida entre el consumo diario y el riesgo de hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobae precisó que el café no filtrado, como el espresso o el preparado en prensa francesa, contiene cafestol, un compuesto asociado con niveles más altos de colesterol LDL. El café filtrado y el instantáneo apenas contienen cafestol, lo que reduce ese efecto.

La Escuela de Salud Pública Harvard T. H. Chan indicó además que el café es la fuente de cafeína más estudiada, aunque los beneficios observados podrían relacionarse también con otros compuestos presentes en la bebida. La Asociación Americana del Corazón señaló que el té y las bebidas energéticas no tienen el mismo perfil ni producen los mismos efectos.

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La entidad que reúne a los cardiólogos también advirtió sobre las bebidas energéticas y los shots energéticos. Esos productos pueden aportar entre 40 y 69 mg de cafeína por cada 30 ml, hasta cuatro veces más que el café filtrado corriente.

El doctor Marcus advirtió que las dosis altas de cafeína, como las presentes en las bebidas energizantes, pueden tener efectos dañinos en el corazón y deberían evitarse. La evidencia revisada indicó que consumos elevados pueden elevar la presión arterial o alterar el ritmo cardíaco, incluso en adultos jóvenes sanos.

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La Asociación Americana del Corazón indicó que hasta 400 mg de cafeína al día, equivalentes a entre tres y cinco tazas de café, es una cantidad segura para la mayoría de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la misma cantidad no actúa igual en todas las personas

La propia Asociación Estadounidense del Corazón remarcó que no existe una regla idéntica para todos. La respuesta a la cafeína cambia según la edad, la genética, el metabolismo, el estado de salud, los medicamentos y los hábitos previos de consumo.

El cuerpo humano metaboliza la cafeína en el hígado y suele alcanzar su concentración máxima en sangre alrededor de una hora después de la ingesta. Algunas personas desarrollan tolerancia y otras presentan efectos más intensos, como palpitaciones, insomnio o ansiedad.

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La declaración también reconoció límites en la evidencia disponible: la mayoría de los estudios revisados son observacionales, por lo que no permiten establecer relaciones de causa y efecto.

Los especialistas de Harvard resumió que aún hace falta aclarar por qué las personas responden de manera distinta a la cafeína y cómo influyen sus distintas fuentes. Las guías alimentarias oficiales estadounidenses todavía no fijaron una cantidad máxima específica de cafeína para proteger la salud cardiovascular.

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Para los autores de la declaración, el conocimiento sobre estos efectos avanzó en los últimos años, pero todavía hacen falta estudios más precisos para despejar las dudas que siguen abiertas.