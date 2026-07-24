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Tenía amarilla, hizo el gol a los 89 minutos y se sacó la camiseta en el festejo: su reacción antes de ser expulsado

Diego Porcel anotó su cuarto tanto en Primera División, pero su celebración le costó una insólita tarjeta roja en la victoria de Argentinos Juniors ante Sarmiento

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La victoria de Argentinos Juniors por 3-2 ante Sarmiento por la primera fecha del Torneo Clausura registró un momento que marcó el pulso del juego y obligó al ganador a terminar el juego con 10 hombres por la expulsión de Diego Porcel, quien convirtió el gol del triunfo se sacó la camiseta para celebrarlo y, como ya tenía amarilla, el árbitro Luis Lobo Medina le mostró la tarjeta roja por doble amonestación.

La acción sucedió a los 44 minutos del segundo tiempo con el marcador igualado 2-2. Un pase largo devino en un pique al vacío de Porcel y el atacante definió ante la salida del arquero Iván Arboleda, uno de los refuerzos del Verde para este semestre. La pelota rebotó en Arboleda, que amortiguó la potencia del remate, pero no pudo impedir que ingrese en su valla.

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A continuación, el centrodelantero de 21 años surgido del Bicho no dudó en sacarse la casaca, pero dos segundos más tarde recordó que había visto la tarjeta amarilla a los 31′ del complemento e intentó ponerse la camiseta rápidamente. Cuando lo hizo, se dio cuenta que el error ya estaba hecho y se tapó la cara con la ropa. Lo que era un momento de festejo por su cuarto tanto en 41 juegos en la Primera División terminó con él afuera de la cancha en los minutos finales.

El joven, quien reemplazó a Facundo Jainikoski a los 27 minutos de la parte final, había debutado con Argentinos Juniors en abril de 2025 en la victoria 3-0 contra Central Norte por los 32avos de final de la Copa Argentina. A lo largo de ese calendario, sumó mucho rodaje, pero perdió continuidad en el Torneo Apertura 2026 y apostaba a sumar confianza con su ingreso este jueves en el Estadio Eva Perón.

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Al término del juego, el entrenador del cuadro de La Paternal, Nicolás Diez, evitó apuntar en demasía contra su dirigido, según publicó el medio partidario Argentinos Juniors y Su Gente: “Diego (Porcel) tuvo algunos altibajos este semestre. Creo que necesitaba un desahogo. Hizo una muy buena pretemporada”.

El resumen del partido

Además, el protagonista de la insólita jugada brindó su testimonio en un video difundido por Siempre Argentinos: “El festejo del gol fue un desahogo y me olvidé por completo de la amarilla, por suerte pudimos ganar y pido disculpas”. “Estoy muy contento, sabíamos que iba a ser un partido difícil”, señaló sobre el triunfo. Alan Lescano y Sebastián Prieto marcaron también para el vencedor, mientras que Junior Marabel y Renzo Orihuela convirtieron en el anfitrión.

De esta manera, Argentinos Juniors escaló al segundo lugar de la Tabla Anual con 32 puntos, en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, y está a dos unidades del líder Independiente Rivadavia (34), que se estaría quedando con el título de Campeón de Liga.

Por otro lado, el Verde de Facundo Sava pena en los últimos lugares y se concentra en su lucha por evitar el descenso. Por el momento, está en el 28° escalón sobre 30 equipos de la Liga Profesional y es el último equipo en mantenerse en la máxima categoría, ya que Estudiantes de Río Cuarto descendería por promedio y Aldosivi de Mar del Plata por tabla acumulada.

Justamente, Argentinos Juniors volverá a jugar este martes 28 de julio desde las 21:15 ante el elenco cordobés en Buenos Aires, mientras que Sarmiento visitará el mismo día a Banfield en el Sur a partir de las 19:00.

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