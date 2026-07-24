El asteroide que mató a los dinosaurios era una roca espacial rarísima que casi nunca cae en la Tierra

Un nuevo estudio identificó que el asteroide de Chicxulub que causó la extinción de los dinosaurios era una condrita carbonácea CO./Archivo FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY

Hace 66 millones de años, un asteroide destruyó casi toda la vida en la Tierra y puso fin al reinado de los dinosaurios.

La roca que causó ese impacto era uno de los tipos de meteoritos más raros del sistema solar, según un nuevo estudio de investigadores de Canadá, Francia, Bélgica y Austria. Ese hallazgo cambia parte de la explicación sobre cómo ocurrió la extinción masiva.

El trabajo fue publicado en la revista Science Advances por Georgy Makhatadze, Frédéric Moynier, Leslie-Anne Brun, Steven Goderis, Philippe Claeys y Christian Koeberl, de la Universidad de Columbia Británica, el Instituto de Física del Globo Terrestre, la Universidad de París, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Viena.

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Por qué nadie sabía qué tipo de roca era

Los investigadores hallaron la huella química del impacto en una capa de arcilla global que marca el momento de la desaparición de los dinosaurios./Georgy Makhatadze

Desde hace décadas, los científicos sabían que el asteroide cayó en lo que hoy es la Península de Yucatán, en México, y que pertenecía a una familia llamada condritas carbonáceas: rocas espaciales ricas en carbono que representan menos del 5% de todos los meteoritos conocidos.

El problema era que esa familia es muy variada, y nadie podía precisar cuál de sus subtipos fue el que chocó contra la Tierra.

Sin saberlo, era imposible entender qué sustancias químicas trajo el impacto y qué papel jugó cada una en la extinción de las especies.

Philippe Claeys, geólogo de la Universidad Libre de Bruselas, fue uno de los investigadores del estudio publicado en Science Advances (Universidad de Columbia Británica)

El objetivo del estudio fue resolver esa pregunta: identificar con precisión qué tipo exacto de meteorito formó el cráter de Chicxulub, el nombre del lugar donde cayó el asteroide, en Yucatán.

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Para lograrlo, los investigadores buscaron la “huella dactilar” química del impacto en una capa de arcilla que existe en todo el planeta y que marca, con una línea oscura en las rocas, el momento exacto en que los dinosaurios desaparecieron.

Esa huella estaba en el níquel: un metal que los meteoritos contienen en proporciones muy distintas según su tipo, lo que permite identificarlos como si fueran huellas dactilares.

La pista química que identificó al meteorito

Los científicos ya sabían que el asteroide que cayó en la Península de Yucatán pertenecía a la familia de las condritas carbonáceas, pero no podían precisar su subtipo ( EFE/Fabio Manucci/ Imperial College de Londres)

Los investigadores analizaron muestras de esa capa de arcilla extraídas de varios puntos del mundo y las compararon con distintos tipos de meteoritos conocidos. Midieron los isótopos de níquel (que son variantes del mismo elemento con diferente peso) presentes en cada muestra.

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Los resultados apuntaron hacia un subtipo llamado condrita CO, también conocida como condrita carbonácea de la clase Ornans. Para entender su rareza: las condritas carbonáceas ya son el 5% de los meteoritos conocidos, y las CO son una fracción minúscula dentro de ese grupo.

Estas rocas son algunos de los materiales más primitivos del sistema solar y probablemente provienen de zonas muy lejanas, cerca de Júpiter o incluso más allá.

El estudio indicó que el azufre del meteorito habría tenido un papel menor y que los escombros finos en la atmósfera fueron un factor principal de la extinción./Imagen Ilustrativa Infobae

Philippe Claeys, geólogo de la Universidad Libre de Bruselas, dijo: “Las condritas carbonáceas de la clase Ornans definitivamente no son como los meteoritos típicos que se encuentran en las colecciones de los museos”.

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El hallazgo también toca la pregunta de qué fue lo más letal del impacto. Durante años, los científicos pensaron que el azufre del meteorito fue el gran responsable: al vaporizarse, habría bloqueado la luz solar y caído como lluvia ácida durante milenios.

Las condritas CO, sin embargo, contienen muy poco azufre. Claeys explicó: “No altera nuestra teoría sobre qué causó el evento de extinción, pero hace menos probable que el azufre contenido en el impacto haya sido el factor determinante. Los finos escombros lanzados a la atmósfera habrían sido el factor primario”.

Las condritas CO representan una fracción mínima entre las condritas carbonáceas, que ya constituyen menos del 5% de los meteoritos conocidos (Universidad de Columbia Británica)

Los propios investigadores reconocieron una limitación central: el asteroide se vaporizó por completo al chocar, y solo una fracción mínima quedó atrapada en esa capa de arcilla. Rastrear su composición equivale a identificar a un sospechoso a partir de trazas casi invisibles.

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Los próximos pasos del equipo apuntan a entender mejor el mecanismo exacto de la extinción, ahora con una imagen más precisa de qué tipo de roca desencadenó la desaparición del 75% de las especies del planeta.

Al ser consultado por Infobae, Rodolfo Coria, ex director de la carrera de paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro, en la Patagonia argentina, comentó que el nuevo estudio genera una pregunta central: “Si hubiera sido otro tipo de meteorito, ¿la extinción hubiera sido del mismo rango? Sabemos que la extinción de los dinosaurios y otros taxones fue multicausal. Pero vincular una de esas causas a un tipo de meteorito muy raro sería mucha mala suerte, como el gol que nos metió el equipo de España a la Selección de Argentina en el partido final de la Copa de Fútbol el domingo pasado”.

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