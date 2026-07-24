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Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

El periodista reveló que la similitud con la estrella de Hollywood es un tema repetido en su vida. En el programa de Mario Pergolini narró cómo esa idea volvió con fuerza tras un encuentro inesperado

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Ernesto Tenenbaum y el actor Hugh Grant...momento inesperado

El periodista Ernesto Tenembaum compartió una historia que pocos esperaban escuchar en televisión. Durante su participación en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, sorprendió a la audiencia con una anécdota que lo vincula, de manera singular, con el actor británico Hugh Grant.

El intercambio entre Tenembaum y Pergolini giró en torno a las coincidencias físicas que muchos han señalado entre el periodista y la estrella de Hollywood. La conversación, cargada de humor y espontaneidad, derivó en la confesión de un encuentro fortuito que marcó a Tenembaum y a su entorno más íntimo.

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Ernesto Tenenbaum
Ernesto Tenembaum contó en Otro día perdido una anécdota en Londres que lo vinculó con Hugh Grant

La primera en notar el parecido fue Evelyn Botto, quien, al ver imágenes de Tenembaum de años anteriores, comentó: “En esa época me hacés acordar al de Notting Hill”. Su observación generó risas y asentimientos en el estudio.

La referencia de Botto no pasó desapercibida para Pergolini, que sumó: “Parece el de Notting Hill, tiene una cosa”. Así, la alusión a Hugh Grant se convirtió en el eje del diálogo durante varios minutos del programa.

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ErnestoTenembaum no negó en ningún momento la comparación. Todo lo contrario, admitió que la similitud ha sido motivo de comentarios en distintas ocasiones: “Me lo han dicho muchas veces. Hay algo, hay una cosa...”, reconoció el periodista, dejando entrever que el tema es recurrente en su vida profesional y personal.

Ernesto Tenenbaum
La anécdota de Ernesto Tenembaum con Hugh Grant desató risas y complicidad en el estudio de Otro día perdido

Encuentro inesperado en Londres

La historia tomó otro rumbo y sorependió a todos, cuando Tenembaum relató su experiencia en la capital británica. “Hace unos años estaba en Londres y, te juro, justo en una librería apareció el actor. Yo le dije a mi esposa: ‘Mirá quién es, es Hugh Grant’”, contó ante la mirada atenta y de sorpresa de Mario Pergolini, el resto del equipo y la tribuna que presencia la grabación del programa.

El periodista detalló el momento de incertidumbre que vivió junto a su pareja. “Y ella me dijo: ‘Es lo que estaba viendo y no me animé a pedirle una foto’. Fue el gesto de timidez más tonto. No sabés cuánto me arrepiento”, concluyó Tenembaum, entre risas y cierta nostalgia por la oportunidad perdida.

Ernesto Tenenbaum
El relato de Tenembaum fue uno de los momentos más comentados del episodio y recibió repercusión en redes sociales

Durante su intervención, Tenembaum no solo relató el encuentro, sino que también dejó en claro que el parecido físico con el actor británico ha sido tema de conversación en distintos ámbitos. La anécdota, reveló la naturalidad con la que el periodista afronta las comparaciones y la simpatía que despierta en el público.

En síntesis, el periodista argentino Ernesto Tenembaum narró en televisión cómo una situación cotidiana en una librería de Londres se transformó en una anécdota memorable por la presencia de Hugh Grant, actor al que muchos asocian con su imagen. Aunque la oportunidad de la foto se perdió por timidez, el relato desató carcajadas y complicidad en el estudio, reafirmando el buen clima que caracteriza al programa.

Ernesto Tenenbaum
Ernesto Tenembaum admitió que el parecido con Hugh Grant le fue señalado muchas veces en su vida profesional y personal

La revelación del periodista Tenembaum se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del episodio. El público, tanto en redes sociales como en comentarios posteriores, celebró la espontaneidad del relato y la naturalidad con la que el periodista comparte detalles de su vida personal.

El episodio demuestra cómo una simple coincidencia física puede dar lugar a historias inesperadas y conectar a figuras públicas con el imaginario colectivo. La comparación con el consagrado actor Hugh Grant, lejos de incomodar a Tenembaum, parece haber sumado una dosis de humor y cercanía en su paso por el ciclo televisivo.

La esposa de Ernesto Tenembaum no se animó a pedirle una foto a Hugh Grant y el periodista dijo que se arrepiente de esa oportunidad perdida
La esposa de Ernesto Tenembaum no se animó a pedirle una foto a Hugh Grant y el periodista dijo que se arrepiente de esa oportunidad perdida

Así, la visita de Tenembaum al programa de Pergolini dejó más que una anécdota: ofreció la oportunidad de reírse, identificarse y recordar que, a veces, la timidez puede privarnos de momentos únicos, pero también regalarnos recuerdos imborrables.

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