La AUH de ANSES aumentará 1,89% en agosto de 2026 por la fórmula de movilidad previsional atada al IPC de junio que informó el INDEC - ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá en agosto de 2026 un aumento del 1,89% respecto al mes anterior. El incremento surge de la fórmula de movilidad previsional, que toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a junio, mes en que la inflación registró ese nivel. Los demás meses del año siguieron una dinámica similar, aunque con variaciones según el comportamiento de los precios.

La actualización no se limita a la AUH. El mismo porcentaje se aplicará sobre el conjunto de prestaciones que paga ANSES: jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y otras asignaciones familiares. Cada una de estas prestaciones parte de un valor base diferente, por lo que el impacto en términos nominales varía según el tipo de beneficio, aunque el porcentaje de ajuste es uniforme para todas.

PUBLICIDAD

El mecanismo de la fórmula de movilidad establece que los haberes previsionales y las asignaciones se actualizan mensualmente en función de la inflación del mes inmediato anterior al que publica el INDEC al momento del cálculo. Para agosto, ese dato corresponde a junio, dado que el índice de julio aún no estaba disponible cuando ANSES determinó el porcentaje de ajuste. Este esquema implica que los beneficiarios siempre reciben el ajuste con un desfase respecto al último dato inflacionario conocido.

De cuánto será la AUH de ANSES en agosto 2026

La AUH pasará de $148.049 a $150.847,13 en agosto de 2026. El incremento representa una diferencia de algo más de $2.798 respecto al monto vigente en julio.

PUBLICIDAD

En el caso de la AUH con Discapacidad, el monto subirá de $482.062 a $491.172,97. Esta prestación está dirigida a hijos con discapacidad acreditada y tiene un valor notablemente superior al de la asignación estándar.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario habitual de ANSES, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el tipo de prestación que le corresponda.

PUBLICIDAD

La AUH pasará de $148.049 a $150.847,13 en agosto de 2026, con una suba de algo más de $2.798 frente a julio

De cuánto serán los otros planes sociales de ANSES

Además de la AUH, otras prestaciones que gestiona ANSES recibirán el mismo ajuste del 1,89% en agosto.

La Asignación Familiar por Hijo del primer rango de ingresos, una prestación destinada a trabajadores formales en relación de dependencia con ingresos dentro de la escala más baja fijada por ANSES, pasará de $74.033 a $75.432,22. Al tratarse de una asignación para el sector formal, su monto es inferior al de la AUH.

PUBLICIDAD

En el caso de las jubilaciones y pensiones, el haber mínimo pasará de $411.989,33 a $419.775,92. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, que mantiene su valor fijo, lo que llevará el ingreso total de los jubilados de la mínima a $489.775,92.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $329.591,46 a $335.821,74. Con el bono, el ingreso total para quienes perciban esta prestación llegará a $405.821,74.

PUBLICIDAD

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez tendrán un haber de $293.842,15, frente a los $288.392,53 de julio. Al incorporar el bono extraordinario, el monto total ascenderá a $363.842,15.

El bono extraordinario de $70.000 aplica únicamente sobre el haber previsional y no sobre las asignaciones. Para quienes cobren un haber superior al mínimo, el esquema prevé un plus proporcional hasta alcanzar el mismo monto total que perciben los beneficiarios de la jubilación mínima.

PUBLICIDAD

El aumento de ANSES de agosto de 2026 también alcanzará a jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares con el mismo ajuste del 1,89% (ANCCOM)

Quiénes reciben la AUH de ANSES

La AUH está destinada a los hijos de personas desocupadas, que trabajan en la economía informal o que perciben ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. La prestación cubre a menores de 18 años, con excepción de los hijos con discapacidad, para quienes no rige límite de edad.

La AUH con Discapacidad aplica cuando el menor o la persona a cargo tiene una discapacidad debidamente acreditada ante ANSES. En estos casos, el monto es considerablemente más alto que el de la asignación estándar, tal como reflejan los valores de agosto.

PUBLICIDAD

Para acceder a cualquiera de estas prestaciones, los titulares deben cumplir con los requisitos de regularidad escolar y controles sanitarios de los menores a cargo, entre otras condiciones que establece la normativa vigente. El cobro se efectúa de acuerdo con la terminación del DNI del titular del beneficio, en función del cronograma que publica periódicamente ANSES.