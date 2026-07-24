La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Contenedores de Coexport y cajas de productos alimenticios ilustran las rutas de exportación de El Salvador hacia distintas regiones del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador esquiva el arancel del 12.5 % que Estados Unidos comenzó a aplicar este viernes a 60 economías, pero sus exportadores enfrentan un escenario técnico y legal que exige atención inmediata: la clasificación incorrecta de un producto en el sistema aduanero estadounidense puede derivar en cobros superiores a los que corresponden.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) emitió este viernes una serie de recomendaciones prácticas ante la entrada en vigor de los nuevos gravámenes, que reemplazan el arancel temporal del 10 % que venció hoy.

Las medidas, anunciadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), responden a investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados con trabajo forzoso.

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Qué paga El Salvador y por qué

El Salvador queda sujeto a una tarifa del 10 % sobre la mayoría de sus exportaciones, mientras que los países que no adoptaron compromisos laborales suficientes enfrentan el 12.5 %.

La diferencia se explica por el acuerdo comercial suscrito entre ambos países —firmado el 29 de enero de 2026 por el representante comercial Jamieson Greer y la ministra de Economía salvadoreña María Luisa Hayem— que complementa el tratado de libre comercio CAFTA-DR, vigente desde 2006.

La bandera de El Salvador ondea majestuosa sobre una terminal portuaria, con contenedores de carga en primer plano listos para exportación desde el Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los textiles, las prendas de confección y ciertos productos agrícolas mantienen arancel del 0 %, una condición que protege aproximadamente el 80 % de las exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense.

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Ese beneficio está atado al cumplimiento de las normas laborales exigidas por Washington. Para el resto de mercancías, la tarifa del 10 % se mantiene sin cambios. El riesgo real no está en la tasa, sino en la operación aduanera.

El error que puede costar más que el arancel

Coexport -citada por Diario El Mundo- advirtió que si el importador o el agente aduanero en Estados Unidos no declara el código del Capítulo 99 del sistema arancelario HTSUS aplicable a El Salvador, el sistema puede asignar automáticamente una tarifa distinta.

La recomendación es verificar ese paso con el importador antes de cada embarque.

En la nota, la gremial también instó a revisar la clasificación arancelaria de cada producto para confirmar si está dentro de las exclusiones vigentes. La lista de productos excluidos puede cambiar: la USTR tiene abierta esa puerta y Coexport pidió a los exportadores dar seguimiento a sus publicaciones.

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ARCHIVO – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un evento para anunciar nuevos aranceles en el Rosedal de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Contratos y responsabilidad sobre los costos

Otro punto que Coexport señaló y citó el periódico- como urgente es la revisión de los contratos comerciales y los Incoterms pactados.

El objetivo es definir con claridad qué parte —el exportador salvadoreño o el importador estadounidense— absorberá el costo de cualquier arancel adicional que surja. A eso se suma la necesidad de conservar la documentación que acredite el origen de las mercancías y el cumplimiento de las normas laborales, ya que las autoridades aduaneras pueden requerirla durante los procesos de importación.

Un escenario global que complica el cálculo

Las nuevas tarifas alcanzan a economías como Canadá, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y los 27 países de la Unión Europea, aunque las tasas varían según el tipo de producto.

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China quedó fuera de esta lista porque ya opera bajo un régimen arancelario propio con gravámenes superiores.

ARCHIVO - Contenedores de mercancías, listos para su envío, en el puerto de Guangzhou, en el distrito de Nansha, en la provincia china de Guangdong, el 17 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo)

El contexto es relevante para los exportadores salvadoreños: si sus competidores en esos mercados también enfrentan costos más altos, la posición relativa del producto salvadoreño puede mejorar. Pero esa ventaja solo se materializa si la cadena de documentación y clasificación aduanera funciona sin errores.