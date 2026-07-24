Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

Miembros de ASOYAK expresan su descontento en una calle urbana mientras el tráfico fluye, incluyendo una línea de vehículos decorados con lazos. Fotografías: Amilcar Montejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bloqueos, las caravanas de taxistas y la protesta del sector transporte alteraran este viernes 24 de julio la movilidad en Guatemala por el alza de los combustibles, que llevó el galón a más de Q40 en varias estaciones y dejó al Gobierno bajo presión para anunciar medidas ante un aumento atribuido al mercado internacional y al fin del subsidio local.

El punto más prolongado de cierre estaba en el kilómetro 316 de la ruta RN-7E, en El Estor, Izabal, donde la interrupción se mantenía desde las 6:35 del jueves 23 y ya superaba las 24 horas.

A esa protesta se sumaban otros cuatro cierres totales reportados por la Policía de Caminos desde primeras horas del día en Sacatepéquez, Villa Canales y dos tramos de Alta Verapaz.

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De acuerdo con Provial, también estaban bloqueados el kilómetro 33 de la RN-10 en Santa Lucía Milpas Altas desde las 8:21, el kilómetro 15 de la RD-GUA-01 hacia Villa Canales desde las 8:19, el kilómetro 290 de la RD-AV-09 en Chisec desde las 7:30 y el kilómetro 224 de esa misma ruta en la aldea Siguanhá, Cobán, desde las 6:51.

En la Ciudad de Guatemala, la colonia Los Álamos sobre la ruta Hincapié registró concentraciones de manifestantes. En el kilómetro 16 hacia Villa Canales, varios taxis y autos particulares ocuparon el carril para impedir el paso.

La municipalidad habilitó rutas alternas por el bulevar El Frutal, la Calle Real y la Calzada Aguilar Batres a través de la Central de Mayoreo. También se reportó un bloqueo en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde fueron atravesados varios vehículos en rechazo al aumento de los combustibles.

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La tabla de PROVIAL INFORMA detalla cinco rutas bloqueadas en ambos sentidos, con sus jurisdicciones y horarios de inicio en diferentes departamentos de Guatemala. (Provial Guatemala)

El alza del diésel y el fin del subsidio empujaron la protesta

La protesta fue convocada por transportistas, taxistas y grupos de sociedad civil después de que el precio del combustible superara los Q40 por galón en distintas gasolineras del país.

En el caso del diésel, el valor ya rebasó los Q42 por galón en varias estaciones tras el vencimiento del subsidio aplicado por Guatemala.

La Asociación Sampedrana de Mototaxis, la Asociación de Taxistas y la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala notificaron a la Gobernación Departamental que participarían en las movilizaciones.

Las tres organizaciones anunciaron actividades desde las 7:30 con destino al Congreso de la República, donde planeaban exigir respuestas por el incremento de precios.

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El Ministerio de Educación dejó a criterio de los padres de familia enviar o no a sus hijos a clases este viernes. La disposición abarcó centros educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales de todo el país.

La incertidumbre también alcanzó al transporte urbano de pasajeros de la capital y de Mixco. La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte suspendieron de forma temporal la caravana de 200 buses que estaba prevista para circular en ambas jurisdicciones.

El presidente de CATUG, Saúl Umaña, explicó que la decisión buscó esperar las disposiciones que pueda anunciar el presidente Bernardo Arévalo en una próxima conferencia.

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El sector espera una respuesta concreta del Ejecutivo ante la presión por el encarecimiento del combustible.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó el crudo y agravó la presión interna

El Gobierno sostiene que el problema tiene un origen externo vinculado al conflicto en Oriente Medio. El crudo Brent superó los USD 95 por barril la semana pasada y acumuló un alza de 30% en el mes.

De acuerdo con publicaciones, el jueves 23 el barril llegó a USD 97,80 por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y ataques hutíes a petroleros en el mar Rojo.

En Guatemala, varios diputados y sectores organizados propusieron eliminar los tributos a los hidrocarburos como mecanismo de alivio. La vicepresidencia de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala rechazó un nuevo subsidio y planteó suspender el impuesto a la importación de combustible.

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Mientras se desarrollaban las protestas, más taxistas organizados comenzaron a concentrarse cerca del puente El Trébol. Según reportes del vocero de la PMT de Guatemala Amílcar Montejo, en la 41 calle y 3 avenida de la zona 8 esperaban a conductores que llegaban desde la calzada Roosevelt para formar una caravana hacia el Congreso.

Montejo también informó sobre una manifestación de más de 150 personas frente a la Corte de Constitucionalidad, en la 11 avenida y 10 calle de la zona 1. Indicó que se trataba de vecinos de Sololá, con cruces peatonales constantes en el perímetro, aunque sin bloqueo de la vía vehicular.

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