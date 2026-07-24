Crimen y Justicia

Circulaba con un arsenal de 131 armas de guerra, lo descubrieron en un control vehicular y quedó detenido

Las pistolas eran todas nuevas, de fábrica y sin uso. Sospechan que estaban destinadas a la venta. Cómo lo hallaron

Guardar
Google icon

Secuestraron un arsenal de 131 armas en un control sobre la Ruta 9: un hombre quedó detenido

Un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de un importante cargamento de armas de fuego y la detención de un hombre que las transportaba sin la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9. Allí los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por Gabriel Alejandro Godoy, de 41 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia, Chaco.

PUBLICIDAD

Durante el cacheo preventivo, los policías encontraron en uno de los bolsillos del conductor un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas. Luego, al requisar el vehículo, hallaron junto al asiento del conductor una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, de color negro, para la cual el hombre no pudo presentar documentación que acreditara su portación.

Secuestraron un arsenal de 131 armas en un control sobre la Ruta 9 un hombre quedó detenido
Las armas de guerra incautadas

La inspección continuó y permitió establecer que Godoy transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.

PUBLICIDAD

Secuestraron un arsenal de 131 armas en un control sobre la Ruta 9 un hombre quedó detenido
El detenido

Sin embargo, según informaron fuentes policiales, el conductor no contaba con la autorización exigida por la ANMAC para el transporte comercial de material controlado, motivo por el cual se procedió al secuestro de la totalidad de la carga.

Secuestraron un arsenal de 131 armas en un control sobre la Ruta 9 un hombre quedó detenido
Las municiones secuestradas

El recuento arrojó un total de 131 armas de fuego, todas nuevas, de fábrica y sin uso, destinadas presuntamente a la venta. Entre ellas había:

  • 58 pistolas Taurus calibre 9 mm.
  • 32 pistolas Beretta calibre 9 mm.
  • 3 pistolas Beretta calibre .40.
  • 8 revólveres Taurus calibre .38 Special.
  • 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum.
  • 2 escopetas Beretta calibre 12.
  • 5 escopetas Rossi calibre 12.
  • 4 escopetas Rossi calibre 20.
  • 5 fusiles Rossi calibre .22 LR.
  • 10 carabinas Rossi calibre .22 LR.
  • 1 fusil Rossi calibre .308.
  • 2 carabinas Taurus calibre .223.

En el caso tomó intervención el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de Godoy por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Quedó detenido y será indagado en las próximas horas. La camioneta y el armamento quedaron a disposición de la Justicia.

Secuestraron un arsenal de 131 armas en un control sobre la Ruta 9 un hombre quedó detenido
La camioneta con el cargamento

Temas Relacionados

ArmasArsenalControl vehicularÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aduana retuvo mercadería por más de $500 millones en un operativo sobre la Ruta 14

El despliegue simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Entre Ríos y Corrientes derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con presunta infracción de ingreso

La Aduana retuvo mercadería por más de $500 millones en un operativo sobre la Ruta 14

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

Se trata de Hugo Daneri (27), uno de los acusados de asesinar a Walter Teves durante una pelea en 2024. La víctima estuvo en coma 651 días. El hermano del condenado, menor de edad al momento del hecho, también está imputado

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

Su novio la golpeó, huyó desnuda y se escondió entre los pastizales: el crudo relato de una mujer que escapó de ser asesinada

La víctima tuvo que escapar por una ventana y pedir ayuda a una vecina, luego de que su pareja la amenazara de muerte y la golpeara. Por el momento, el agresor permanece prófugo de la Justicia. “Hoy te voy a matar”, le dijo el hombre

Su novio la golpeó, huyó desnuda y se escondió entre los pastizales: el crudo relato de una mujer que escapó de ser asesinada

Condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar a dos menores de su entorno familiar en Entre Ríos

Un jurado popular declaró culpable a César Cepeda por delitos sexuales cometidos contra dos menores en Lucas González. La Justicia le impuso una condena de 14 años de prisión efectiva

Condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar a dos menores de su entorno familiar en Entre Ríos

Sobreseyeron a un hombre que disparó contra dos delincuentes que intentaron robar en su casa de Mar del Plata

La jueza Lucrecia Bustos sobreseyó a Walter Damián Morales tras considerar probado que usó su arma para proteger a su familia

Sobreseyeron a un hombre que disparó contra dos delincuentes que intentaron robar en su casa de Mar del Plata

DEPORTES

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Tras cerrar a Ángel Correa, quién es el último objetivo de River plate en el mercado de pases

El video del accidente de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría: su conversación con Briatore en boxes

La referencia de Jürgen Klopp sobre Argentina en su primer día como DT de la selección de Alemania

Tenía amarilla, hizo el gol a los 89 minutos y se sacó la camiseta en el festejo: su reacción antes de ser expulsado

TELESHOW

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros