Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Anamá Ferreira opinó sobre Wanda Nara y su nuevo negocio

La controversia por el nuevo curso de Wanda Nara escaló en las últimas horas, tras el llamado de atención de Anamá Ferreira, quien advirtió sobre los riesgos de prometer logros fáciles a través de programas pagos. “Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente”, expresó la exmodelo en declaraciones radiales al programa de Marina Calabró y Guido Záffora, aludiendo al lanzamiento de la Academia Wanda, la propuesta educativa que la empresaria acaba de presentar en redes sociales.

El debate sobre la legitimidad y el alcance de estos cursos se reavivó luego de que Wanda anunciara su proyecto con una promesa directa: “Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente”. La iniciativa se promociona como un camino hacia la independencia económica y emocional, con un costo de cien mil pesos en Argentina y USD 67 en el exterior.

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Wanda Nara anuncia el lanzamiento de su curso, una formación busca ofrecer herramientas para el empoderamiento, el desarrollo empresarial y la independencia personal de las mujeres

Ferreira insistió en la importancia de la responsabilidad pública. “Les dan un diploma, el cuaderno lo bajás de internet”, cuestionó durante su intervención en El observador, donde enfatizó la necesidad de transparencia. Según Ferreira, el riesgo radica en que “hay que tener cuidado con la gente, que anda corta de plata, va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol”.

Más allá de la polémica, el eje de la propuesta de Wanda Nara gira en torno a la autoconfianza y la construcción de una marca personal. En el video de presentación, la empresaria habló sin maquillaje y en tono íntimo: “Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres... herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”.

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Anamá Ferreira advirtió que Wanda Nara debe tener cuidado de no engañar a la gente con promesas de logros fáciles en un programa pago

En los primeros días del lanzamiento, el curso generó repercusión inmediata y opiniones divididas. Mientras algunas voces del espectáculo criticaron abiertamente el modelo, otras ponderaron la intención de empoderar a mujeres que buscan emprender. La propia Wanda defendió la autenticidad de su método: “El curso promete ofrecer ‘todo lo que me llevó a lograr lo que yo quise y cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida’”.

El curso consta de diez módulos narrados por Wanda Nara y, según su creadora, está basado en la experiencia personal y en la superación de obstáculos. “Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos”, explicó la empresaria en su presentación pública.

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Anamá Ferreira pidió transparencia sobre la Academia Wanda y alertó por el riesgo de generar expectativas en personas con poco dinero

El núcleo de la discusión actual gira en torno a la expectativa generada por el curso y la percepción de sus destinatarias. Para muchas mujeres, la promesa de transformar la vida personal y profesional en pocos pasos resulta atractiva. Ferreira, sin embargo, alertó sobre falsas ilusiones: “Por ahí la gente pobre va a pensar que va a tener una casa en Milán, qué sé yo”.

En el mismo sentido, la brasileña aclaró: “Pienso que si ella hubiera anunciado ‘voy a dar unas clases magistrales de emprendedora’, me parece que hubiera sido mejor”.

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El curso de Wanda Nara consta de diez módulos narrados por la empresaria y se basa en su experiencia personal y en la superación de obstáculos

La conductora Marina Calabró aportó una mirada pragmática sobre el formato: “Son audios instructivos, con tips”. En la presentación oficial, Wanda remarcó que su objetivo es “brindar herramientas para fomentar la independencia y la autoconfianza”, y que su método se apoya en la convicción de que “los sueños y proyectos pueden materializarse con trabajo y perseverancia”.

La controversia parece lejos de resolverse, mientras la empresaria celebra la repercusión de su lanzamiento y sus críticos exigen una evaluación responsable de los alcances reales del curso. El debate sobre la formación online y el negocio de la autoayuda vuelve así a estar en el centro de la escena mediática argentina.

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