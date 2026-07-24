TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

La bandera de la UE y el logo de TikTok se ven en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales al permitir que cuentas de menores queden expuestas a desconocidos en la Unión Europea, una infracción preliminar que podría derivar en una multa de hasta 6% de la facturación anual global de la plataforma.

El expediente se centró en la arquitectura de privacidad de la red social propiedad de ByteDance y en la forma en que sus ajustes permitieron que niños y adolescentes quedaran expuestos a depredadores, ciberacoso y contactos no deseados. La investigación formal sobre el cumplimiento de TikTok se abrió en febrero de 2024 y también examinó sus sistemas de recomendación y el riesgo de que menores accedan a contenidos inadecuados por edades falseadas.

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La comisión sostuvo que los menores pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en la plataforma, vea sus contenidos. En el caso de los usuarios de 16 y 17 años, esa configuración también habilita que sus publicaciones aparezcan en el feed “For You” de otros usuarios.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Bruselas exigió privacidad infantil por defecto

El Ejecutivo europeo afirmó que incluso las cuentas privadas no quedaron completamente protegidas. Esas cuentas pueden ser localizadas a través de las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, y sus fotos de perfil siguen visibles para cualquier persona fuera de la plataforma.

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Henna Virkkunen, la jefa tecnológica de la Unión Europea, dijo que la ley exige que los servicios digitales integren la seguridad infantil en su estructura y no como una función opcional. La funcionaria afirmó que un nivel alto de protección no debe depender de una activación voluntaria, sino ser la opción predeterminada.

La Comisión Europea pidió que TikTok modifique la configuración por defecto de las cuentas públicas de menores para que el contenido solo sea visible para usuarios aceptados por el propio menor. También reclamó que ese contenido no pueda ser accesible a una audiencia global fuera de la plataforma y que deje de recomendar publicaciones de menores a través del feed “For You”.

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Menores con teléfonos celulares (Europa Press)

TikTok quedó expuesta a otra sanción europea

TikTok respondió que examinará las conclusiones del regulador. La empresa sostuvo que las cuentas de adolescentes incluyen más de 50 funciones predeterminadas de privacidad y seguridad desde el momento de su creación.

La compañía añadió que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y que se trata de una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden usar mensajes directos ni tener contenido apto para aparecer en el feed “For You”.

TikTok podrá ahora revisar los archivos de la investigación antes de que se adopte una decisión y presentar una respuesta formal por escrito. También será consultado el Consejo Europeo de Servicios Digitales.

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La red social afrontó con estas acusaciones el cuarto conjunto de conclusiones preliminares en su contra bajo la Ley de Servicios Digitales en cerca de dos años, según Reuters. A comienzos de este año, la comisión anunció otro expediente preliminar centrado en mecanismos de maximización de interacción como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que los reguladores describieron como dañinos para el bienestar de los usuarios.

En dos casos anteriores, la empresa ofreció concesiones que evitaron posibles sanciones. Otro expediente todavía seguía pendiente de resolución.