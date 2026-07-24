Ciencia

Jugo de frutas o gaseosa: cuál eleva más el azúcar en sangre y qué riesgos implica cada bebida

Investigaciones recientes comparan los efectos metabólicos de distintas opciones populares y analizan el papel de los edulcorantes en la salud a largo plazo. Qué recomiendan los especialistas para elegir con menor impacto

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Un vaso alto con jugo de naranja y una rodaja de naranja, y otro vaso alto con gaseosa de color naranja y cubos de hielo, sobre una mesa de madera.
Las bebidas azucaradas y el jugo de fruta elevan la glucosa en sangre con rapidez porque llegan al organismo sin fibra, proteínas ni grasas que moderen su absorción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar bebidas azucaradas dispara la glucosa en sangre de una forma que no puede ser replicada al comer. Cuando llega al organismo disuelto en un líquido, la ausencia de fibra, proteínas o grasas que moderen su absorción provoca que pasen al torrente sanguíneo de forma rápida y concentrada. El resultado es un pico de glucemia que el páncreas debe compensar con una descarga de insulina. Repetir ese ciclo con frecuencia puede derivar, con el tiempo, en resistencia a la insulina, una condición en la que las células dejan de responder con eficiencia a esa señal y que representa uno de los antecedentes más directos de la diabetes tipo 2.

Las consecuencias metabólicas van más allá. El hígado, que procesa gran parte de la fructosa presente en este tipo de bebidas, puede acumular grasa cuando recibe dosis altas y frecuentes. El mayor metaanálisis realizado hasta la fecha sobre el tema, elaborado por investigadores de la Universidad Brigham Young (BYU) en colaboración con instituciones alemanas y publicado en la revista Advances in Nutrition, analizó datos de más de medio millón de personas en múltiples continentes y concluyó que este hábito se asocia de forma consistente con un mayor riesgo de desarrollar la condición.

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Los picos repetidos de glucemia por bebidas azucaradas pueden favorecer la resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los picos repetidos de glucemia por bebidas azucaradas pueden favorecer la resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, dos alternativas concentran buena parte del debate: los jugos de frutas y las gaseosas. Ambas comparten la ausencia de fibra y la capacidad de elevar la glucosa en sangre con rapidez. Pero no son idénticas, y las diferencias entre ellas, tanto en composición como en riesgo a largo plazo, son más complejas de lo que suele asumirse.

Jugo de frutas y gaseosa: cuál tiene más azúcar

Cuando se comparan cantidades equivalentes de carbohidratos, ambas opciones generan picos de glucosa similares en el corto plazo. Así lo señalan expertos de Verywell Health, que indican que el tamaño de la porción, el tipo de jugo y el contexto de la ingesta pesan más sobre el azúcar en sangre que la simple elección entre uno u otro. En términos de índice glucémico (IG), la diferencia ya empieza a ser visible: el promedio de las bebidas azucaradas ronda 63, mientras que el del jugo de frutas se sitúa en torno a 48, según una revisión publicada en Cambridge University Press en enero de 2026.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jugo de frutas y las gaseosas generan picos de glucosa similares en el corto plazo, aunque el jugo presenta un índice glucémico promedio más bajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el metaanálisis de BYU estableció que cada dosis adicional diaria de gaseosa, energizantes o bebidas deportivas de 355 mililitros aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en un 25%, con efecto desde el primer consumo diario y sin umbral seguro. El jugo de frutas también suma riesgo, pero en menor medida: cada porción adicional de 240 mililitros diaria eleva ese riesgo un 5%. “Este es el primer estudio en establecer relaciones claras de dosis-respuesta entre distintas fuentes de azúcar y el riesgo de la enfermedad”, afirmó Karen Della Corte, profesora de ciencias nutricionales de la entidad educativa y autora principal del trabajo.

Bajo este panorama, una cantidad estándar de gaseosa de 330 mililitros aporta aproximadamente 35 gramos de azúcar añadido, mientras que la porción recomendada de jugo de frutas de 150 mililitros provee entre 12 y 15 gramos de azúcares de origen natural. Della Corte subrayó que los datos “refuerzan la necesidad de recomendaciones más estrictas”, tanto en gaseosas como en jugos. El jugo de frutas tampoco reemplaza a la fruta entera: al perder la mayor parte de su fibra en el proceso de extracción, no ofrece la misma protección metabólica que el alimento original.

Bebidas dietéticas: sin azúcar no significa sin efecto

Que una gaseosa diga "light" o "zero" no la convierte automáticamente en una opción que no provoca daño. Estas bebidas reemplazaron el azúcar convencional por edulcorantes artificiales (aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfamo K) y, si bien es cierto que no elevan la glucosa en sangre de forma directa, eso no significa que no tengan ningún efecto sobre el organismo. La Clínica Mayo lo confirmó: en el corto plazo, no disparan el azúcar y pueden ser una alternativa útil para personas con diabetes. Pero a largo plazo la situación es distinta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las bebidas dietéticas no elevan la glucosa en sangre de forma directa, pero su consumo habitual se asocia con cambios en la insulina, el control glucémico y la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada por Current Atherosclerosis Reports encontró que el consumo habitual se asocia con niveles más altos de insulina en ayuno y con peor control glucémico a largo plazo, medido a través de un indicador llamado hemoglobina glicosilada. Los investigadores también detectaron una posible relación con mayor riesgo de enfermedades del corazón y el metabolismo, aunque aclararon que todavía hacen falta más estudios para confirmar esa conexión.

Algunos edulcorantes, como la sucralosa y la sacarina, parecen alterar la microbiota intestinal y podrían modificar la manera en que se absorbe el azúcar cuando se consume junto con otros carbohidratos. No todos actúan igual: la stevia, por ejemplo, mostró un perfil más neutro e incluso levemente favorable en varios estudios. Un metaanálisis de nueve ensayos clínicos publicado en Frontiers in Nutrition no encontró diferencias significativas en glucosa, colesterol ni presión arterial entre quienes tomaban bebidas dietéticas y quienes no, pero sus autores advirtieron que la evidencia aún no permite evaluar cada edulcorante por separado.

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