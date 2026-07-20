Ciencia

Qué beneficios de la alcachofa destacan los especialistas para la digestión, el ejercicio y la recuperación muscular

Esta flor comestible reúne compuestos poco comunes y suma un efecto inesperado en rutinas exigentes

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Cómo hacer alcachofas al microondas (Adobe Stock)
La alcachofa aporta cinarina, fibra prebiótica, potasio, magnesio, vitamina K y folato, una composición nutricional asociada a la salud y al deporte (Adobe Stock)

La alcachofa ofrece una composición nutricional que la convierte en un alimento funcional para la salud y el rendimiento físico. Según explica la doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de nutrición Yolanda Vázquez Mazariego en Sport Life, esta flor comestible de la planta Cynara scolymus destaca por concentrar compuestos beneficiosos para el organismo, entre ellos la cinarina, fibra prebiótica y micronutrientes como potasio, magnesio, vitamina K y folato.

Esta combinación resulta especialmente útil para quienes buscan mejorar la digestión, favorecer la función hepática y optimizar la absorción de nutrientes. Además, su bajo valor calórico y su efecto saciante la convierten en una opción idónea en planes de alimentación orientados a la actividad física y la recuperación muscular.

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Receta de alcachofas al horno (Adobe Stock).
La cinarina de la alcachofa estimula la producción de bilis y facilita la digestión de grasas en dietas altas en proteínas o suplementos (Adobe Stock).

Beneficios de la alcachofa para deportistas

Según la especialista, la alcachofa reúne beneficios clave para quienes practican deporte y buscan cuidar su metabolismo. Entre sus atributos principales está la capacidad de estimular la producción de bilis gracias a la cinarina, lo que facilita la digestión de grasas y la desintoxicación hepática en dietas altas en proteínas o suplementos.

El alto contenido en antioxidantes como la cinarina y los flavonoides —luteolina y apigenina— ayuda a reducir el estrés oxidativo y la inflamación post-entrenamiento. Esto puede favorecer la recuperación muscular y limitar el daño celular tras el ejercicio intenso.

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La fibra prebiótica (inulina) mejora la salud intestinal, favorece la absorción de nutrientes y reduce molestias digestivas como hinchazón o pesadez. La alcachofa contribuye a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, previniendo picos de insulina y manteniendo la energía constante durante entrenamientos prolongados.

Varias alcachofas - Superalimento peruano (Chiaway)
La alcachofa contribuye a estabilizar la glucosa en sangre, evita picos de insulina y mantiene la energía en entrenamientos prolongados (Chiaway)

Su bajo contenido calórico —alrededor de 47 kcal cada 100 gramos— y su capacidad saciante la hacen útil en dietas de control de peso o definición muscular.

El aporte de potasio, magnesio y folato es esencial para la contracción muscular, la recuperación neuromuscular y la formación de glóbulos rojos. La vitamina K fortalece la estructura ósea y reduce el riesgo de lesiones, mientras que el folato es necesario para quienes presentan alta actividad celular.

Formas de consumo de la alcachofa

La especialista sugiere varias formas de incorporar la alcachofa en la alimentación diaria. En temporada, puede tomarse hervida, al vapor, a la parrilla o asada, y es ideal como ingrediente en ensaladas post-entrenamiento. También puede prepararse como crema o sopa ligera para consumir antes del ejercicio, lo que ofrece una alternativa versátil y ligera para la previa de la actividad física.

Alcahofa
El bajo valor calórico de la alcachofa, de unas 47 kcal cada 100 gramos, y su efecto saciante la vuelven útil en dietas de control de peso y definición muscular (Pexels)

Fuera de temporada, la alcachofa en conserva natural permite mantenerla en la despensa y utilizarla en platos calientes de verduras o en ensaladas frías. Otra opción es la infusión de hojas como té digestivo después de las comidas.

Para quienes buscan una concentración mayor, existen extractos o cápsulas que potencian su acción sobre el hígado y la digestión, facilitando así su integración en distintas rutinas alimentarias a lo largo del año.

Propiedades para la salud hepática y el peso

De acuerdo con Mazariego, la fama de la alcachofa como aliada del hígado y la pérdida de peso tiene raíces históricas en la medicina europea de la Edad Media. Las recomendaciones tradicionales han sido corroboradas por la ciencia, que ha demostrado que los compuestos bioactivos de la alcachofa —cinarina, ácidos fenólicos, flavonoides e inulina— producen efectos positivos sobre la salud hepática y digestiva.

La alcachofa puede consumirse hervida, al vapor, a la parrilla, asada, en conserva, en infusión o en extractos para incorporarla a la alimentación diaria (Freepik)
La alcachofa puede consumirse hervida, al vapor, a la parrilla, asada, en conserva, en infusión o en extractos para incorporarla a la alimentación diaria (Freepik)

La cinarina estimula la producción y flujo de bilis, facilitando la digestión de grasas y la depuración hepática. Además, puede reducir el colesterol LDL y aliviar síntomas como hinchazón o digestiones pesadas, debido a sus propiedades coleréticas y antioxidantes.

Su alto contenido en potasio y ciertos polifenoles le confieren un efecto diurético suave, ayudando a eliminar el exceso de líquidos sin perder minerales. Estas propiedades han sido validadas por investigaciones clínicas y por organismos como la Comisión E Alemana, lo que respalda su uso tradicional como remedio natural para apoyar el hígado y la digestión.

La ciencia respaldó el uso de la alcachofa para la salud hepática y digestiva, y organismos como la Comisión E Alemana validaron sus propiedades (EFE/Kai Försterling)
La ciencia respaldó el uso de la alcachofa para la salud hepática y digestiva, y organismos como la Comisión E Alemana validaron sus propiedades (EFE/Kai Försterling)

Datos históricos sobre la alcachofa

La alcachofa cruda contiene un poco más de fibra, folato y vitamina C que la cocida, aunque su sabor resulta más amargo y se digiere con mayor dificultad. La recomendación de Mazariego es cocerla al vapor o saltearla ligeramente para aprovechar sus nutrientes sin sacrificar la tolerancia digestiva.

No es una verdura convencional, sino el capullo que se convierte en una flor púrpura característica de la familia de las Asteráceas, tradicionalmente considerada un cardo.

Su fama de afrodisíaca se popularizó en Francia en el siglo XVI de la mano de Catalina de Médici, conocida por su predilección por este alimento y el escándalo que causaba en la corte su consumo, atribuyéndole efectos sobre la libido.

El artículo recomienda elegir alcachofas con tallo y hojas bien cerradas para conservarlas como una flor en agua, lo que prolonga su frescura y permite disfrutar de todas sus propiedades durante más tiempo.

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