Presidente de Guatemala: “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó durante una conferencia de prensa este lunes el aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera en el país, lo que representa un crecimiento "innegable" de la economía local.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, defendió este lunes en Ciudad de Guatemala que el país experimenta crecimiento económico, según indicadores oficiales sobre exportaciones, inversión y empleo. En una conferencia de prensa, el mandatario presentó indicadores oficiales sobre exportaciones, inversión y empleo, y atribuyó este desempeño a lo que describió como “manejo económico”, recuperación de la confianza institucional y una estrategia estatal de largo plazo. “Estos son resultados que se lograron con el liderazgo de un Gobierno”, afirmó Arévalo ante los medios.

Las exportaciones guatemaltecas entre enero y mayo crecieron 5,5% respecto al mismo periodo de 2025, sumando USD 7,199 millones. La inversión extranjera directa también mostró avances, con un incremento del 6.88% en el primer trimestre, lo que totalizó USD 529 millones. “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”, aseguró el presidente. Según Arévalo, el Gobierno busca que “el progreso de nuestro país no dependa de un gobierno específico, sino de una visión de un Estado democrático que trabaja para el bien común”.

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La directora de Crecimiento de las Exportaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Aída Fernández, dijo recientemente a medios locales que el volumen exportado por Guatemala aumentó 7.8%, un desempeño que atribuyó a una expansión sostenida tanto en cantidad como en valor, con el desafío de elevar el valor agregado de la oferta nacional.

Según la Agexport, el crecimiento de los envíos hacia Europa, México y Canadá mostró avances en la diversificación de mercados, un factor que explicó la mejora del desempeño exportador en lo que va del año.

Sobre los próximos meses, Fernández sostuvo: “Para el resto del año, el panorama es favorable, aunque seguirá sujeto a la demanda internacional, al entorno logístico y geopolítico. Por ello, es vital impulsar la diversificación, innovación y valor agregado para sostener el avance exportador y traducirlo en mayor inversión, empleo y desarrollo para Guatemala”.

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Un mapa de Guatemala con su bandera nacional ilustra visualmente sus principales productos de exportación, destacando su contribución económica global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su discurso, el mandatario guatemalteco descartó que los resultados respondan a la casualidad o a la inercia de administraciones anteriores. “No se trata ni de la casualidad ni de una inercia heredada, sino de decisiones adoptadas por este Gobierno”, enfatizó. “Guatemala está creciendo y eso es un hecho innegable”, sostuvo el presidente, que se mostró convencido de que la solidez de los números oficiales “es la mejor prueba de que las políticas públicas están funcionando”.

El jefe de Estado vinculó el desempeño económico con la confianza institucional y la obra pública. Resaltó que “la utilización estratégica de la inversión pública en marcha” y “la confianza que este gobierno ha construido ante los agentes económicos, la inversión nacional e internacional” han sido factores para alcanzar estos resultados. “No lo decimos nosotros”, aclaró Arévalo, aludiendo a evaluaciones externas. “Lo confirman los informes de calificadoras de riesgo y el último informe del Fondo Monetario Internacional”, añadió.

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Exportaciones y destinos clave

El presidente detalló también la composición de las exportaciones. El café encabezó la lista de productos vendidos al exterior, con USD 892 millones, equivalente al 12,4% del total, seguido por los artículos de vestuario, con USD 665 millones (9,2%). En relación con los destinos de las exportaciones, Centroamérica y Estados Unidos lideraron las compras, con USD 2.339 millones (32,5%) y 2.315,3 millones (32,2%) respectivamente. La Eurozona, México y Canadá también figuraron entre los mercados principales.

“Esto quiere decir más empleo, implica que se han agregado dos millones de ingresos con Seguro Social”, puntualizó el presidente. Para Arévalo, la consolidación de estos datos permite proyectar “un futuro con mayor certeza” para la población guatemalteca y para las empresas interesadas en invertir en el país.

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Las banderas de Guatemala y Perú flanquean un documento que anuncia la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países el 1 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apertura comercial y tratado con Perú

El presidente aprovechó la ocasión para destacar la política de apertura comercial, señalando que este mes entró en vigencia el tratado de libre comercio con Perú. “Guatemala es un socio y el mundo lo reconoce”, afirmó. Actualmente, el país cuenta con 16 tratados de libre comercio activos y acceso preferencial a 45 mercados, según precisó la ministra de Economía, Gabriela García, quien acompañó al mandatario en la conferencia.

Arévalo concluyó su intervención remarcando que los avances económicos “no son un episodio aislado”, sino el resultado de una política definida para “reducir brechas de pobreza, rescatar las instituciones de justicia y garantizar certeza jurídica para la inversión”.

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