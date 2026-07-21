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Los detalles del retoque estético al que se sometió Vinícius Jr. tras su participación en el Mundial 2026 con Brasil

El delantero del Real Madrid se realizó un procedimiento en el mentón

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Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Revelaron que Vinícius Jr se habría hecho una operación (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, recurrió a un procedimiento de armonización de mentón durante su estadía en Brasil, según reveló con exclusividad el portal LeoDias. El tratamiento se realizó en Goiânia y contó con un esquema de seguridad montado para impedir cualquier filtración de información.

El responsable del procedimiento fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, un profesional con clientela en el mundo del espectáculo, que viajó desde Miami, Estados Unidos, para atender de forma exclusiva al jugador y a la influencer Virginia Fonseca, pareja de Vini Jr. La técnica utilizada, la armonización de quijada, busca proyectar, definir y dar mayor contorno al mentón para realzar los rasgos faciales.

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De acuerdo con LeoDias, la clínica donde se llevó a cabo el tratamiento cerró sus puertas al público durante toda la jornada y no atendió a ningún otro paciente. La totalidad del equipo de la clínica recibió instrucciones de mantener un protocolo especial de seguridad para evitar la difusión de fotos, videos o cualquier tipo de información a través de las redes sociales.

El aspecto de Vini (Instagram: @Danilosanfoneiroficial)
El aspecto de Vini (Instagram: @Danilosanfoneiroficial)

El operativo se desplegó apenas el futbolista y la influencer llegaron al país tras sus vacaciones en Europa. Según informó LeoDias, la pareja aprovechó las primeras horas en suelo brasileño para el procedimiento, lejos de la atención mediática.

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El médico Alarcão, quien se encontraba en Estados Unidos al momento de ser contactado, tomó un vuelo con destino a Goiânia con un único objetivo en la agenda: la atención de Vinícius Júnior y Virginia Fonseca.

El procedimiento formó parte de una agenda de autocuidado que Vinícius y Fonseca llevaron adelante lejos de los focos mediáticos.

El cambio estético no fue el único que llamó la atención durante este período. De acuerdo con el diario AS, el jugador también renovó su imagen con una barba perfilada que no se le había visto antes, obra del estilista Salah eddine Rhnim —conocido como “Scarfade”—, con base en Milán, Italia. Las imágenes circularon con rapidez en X —antes Twitter— y generaron una ola de comparaciones con el cantante Jason Derulo. Otros seguidores optaron por rebautizarlo: “Ahora es Vini Sr.”, recogió AS.

Las vacaciones del jugador también incluyeron una parada en el show del artista Bad Bunny en Milán. Vinícius se prepara para reintegrarse a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes del técnico José Mourinho.

El período de descanso llega después de una eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 que dejó una huella profunda en el jugador. Cinco días después de la derrota ante Noruega, Vinícius publicó en Instagram una reflexión personal acompañada de una imagen en blanco y negro: “Casi cuatro años después y otra vez pensando en qué escribir tras una frustración en un Mundial”, escribió.

En ese mensaje, el delantero también abordó la polémica por el penal que no ejecutó en el duelo ante los noruegos. “El penal se decide antes del partido”, afirmó en zona mixta, según consignó Infobae, y explicó que el entonces entrenador Carlo Ancelotti optó por el mediocampista Bruno Guimarães por su precisión en los entrenamientos previos. El disparo de Guimarães fue atajado por el arquero Örjan Nyland en el minuto 13.

A lo largo del torneo, Vinícius fue uno de los jugadores más activos de la Selección de Brasil: disputó los 5 partidos como titular, acumuló 441 minutos, anotó 4 goles —3 con el pie derecho— y registró 1 asistencia, según los datos de Sport. Recibió 10 faltas y realizó 17 remates, 11 de los cuales fueron al arco.

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