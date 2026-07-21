Marcelo Tinelli se emocionó al hablar de Messi y del legado de la Selección: “Fue el mejor ciclo de la historia”

Marcelo Tinelli dijo en Infobae Mundial que el ciclo de Lionel Scaloni fue el mejor de la historia de la Selección argentina

La imagen de Lionel Scaloni quebrándose durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de Argentina frente a España fue el momento que más impactó a Marcelo Tinelli. En Infobae Mundial, el conductor reconoció que la emoción del entrenador le hizo sentir que el ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección podría estar entrando en su etapa final. “Lo de Scaloni ayer me mató”, resumió, al poner en palabras una sensación que atravesó buena parte de la conversación.

A lo largo del programa, Tinelli dejó en claro que el resultado deportivo quedó en un segundo plano frente a todo lo que este plantel construyó durante los últimos años. “Ahí empecé a sentir algo como de fin de ciclo. Se quebró mucho. El Gringo siempre es muy medido en sus palabras y después, cuando terminó, se quería ir rápido. Era como diciendo: ‘Bueno, muchachos, ya está’”, describió sobre la conferencia del entrenador, que no pudo contener las lágrimas al hablar de su futuro.

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Mientras en pantalla se sucedían las imágenes del Obelisco colmado de hinchas, el conductor destacó que la reacción popular fue la mejor demostración del vínculo que este equipo logró construir con la gente. “Si hubiéramos ganado... pero llegamos a la final de un Mundial. Perdimos, sí, pero lo que generó esta selección es impresionante”, sostuvo. Para Tinelli, la multitud que volvió a reunirse para agradecer el recorrido del equipo reflejó que el reconocimiento trascendía el resultado de una final.

La emoción de Lionel Scaloni después de la final instaló la duda sobre su continuidad al frente de la Selección argentina (AP Foto/Frank Franklin II)

La incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi fue otro de los temas que sobrevoló la emisión. “Hoy vamos a hablar de lo que es Messi, de lo que representó y representa. Ojalá que no se vaya”, expresó el conductor. “No le voy a hacer otra campaña para pedirle que siga como hice hace algunos años, pero realmente deseo que continúe”, agregó, al recordar el pedido público que había impulsado tras la renuncia del capitán a la Selección en 2016.

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En ese punto, el intercambio con Santi Grizas y Yiyo Garcilazo sirvió para dimensionar el legado del ciclo encabezado por Messi y Scaloni. Grizas recordó que hasta la final frente a España Argentina había ganado todas las definiciones importantes de este proceso: la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. “Ayer fue la primera final de este ciclo en la que no vimos a Argentina levantar la copa. Nos malacostumbramos a ganar con esta selección”, analizó. Tinelli compartió esa mirada y extendió el reconocimiento al resto del plantel. “No se vayan ni él, ni Scaloni, ni esta selección. Los caudillos como De Paul, Paredes, el Cuti, Licha... Todo este ciclo fue, para mí, el mejor de la historia de la Selección argentina”, afirmó.

Tinelli contó que la conferencia de prensa de Scaloni tras la derrota de Argentina ante España le hizo sentir un posible fin de ciclo (Infobae en Vivo)

La conversación también se detuvo en otra de las postales que dejó la final: Lionel Messi sentado en soledad sobre el césped, con la mirada perdida hacia la tribuna una vez terminado el partido. “Leo sentado en la cancha, mirando la tribuna, con todas las cámaras encima. Déjenlo. Hay algo ahí... Ya está. Gracias, Leo. Gracias, selección. Gracias, Scaloni. Gracias a todo el pueblo argentino”, expresó Tinelli, antes de admitir cómo vivió las horas posteriores a la derrota. “No quise mirar las redes. Las abandoné. No quería que nadie me dijera nada porque estaba procesando lo que sentía. A todos los que me preguntaban cómo estaba les decía: ‘Como el or**’”.

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Lejos de detenerse en el análisis del partido, el conductor prefirió poner el foco en la identificación que este equipo despertó entre los argentinos. “Los festejos fueron increíbles. Parecía que habíamos salido campeones. Este equipo logró que la gente se sintiera identificada como pocas veces. Eso vale muchísimo”, señaló al referirse a la convocatoria espontánea en el Obelisco. La llegada de los familiares al vestuario y los abrazos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes completaron una escena que, según describió, estuvo marcada por el afecto y el reconocimiento.

Aunque durante el programa también hubo espacio para repasar el desarrollo de la final y la superioridad que mostró España durante buena parte del encuentro, todos coincidieron en que el aspecto futbolístico quedaba relegado frente al recorrido de este grupo. “El análisis futbolístico hoy queda de lado. Hay algo mucho más importante, que es el reconocimiento a este equipo”, sintetizó Yiyo Garcilazo, una reflexión con la que Tinelli coincidió al recordar que Argentina “no podía agarrar la pelota”, pero que eso no modificaba la valoración sobre un proceso que cambió la historia reciente de la Selección.

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Tinelli expresó su deseo de que Lionel Messi continúe en la Selección argentina tras la final frente a España (Infobae en Vivo)

El momento más conmovedor de la emisión llegó con la reproducción de la conferencia de prensa de Scaloni. Entre lágrimas, el entrenador admitió que necesitaba tiempo para pensar su continuidad. “Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y como jugadores. Este lugar es maravilloso, es un sueño que nunca imaginé. Pero para seguir se necesita volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele... me duele el alma”, expresó.

Las palabras del entrenador terminaron por condensar el sentimiento que atravesó toda la emisión de Infobae Mundial. La tristeza por una final perdida convivió con el orgullo por un equipo que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial y construyó un vínculo excepcional con los hinchas. Ese fue también el sentimiento que Tinelli repitió durante toda la conversación: más allá del resultado, lo que verdaderamente lo conmovió fue la sensación de que una era inolvidable podía estar acercándose a su final.

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