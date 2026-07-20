Ciencia

Por primera vez, logran producir células similares a los glóbulos rojos de perros en el laboratorio

Científicos japoneses reprogramaron células caninas. Cómo a partir de los resultados se podrían cambiar las transfusiones veterinarias y contribuir al desarrollo de productos sanguíneos para uso humano

Guardar
Google icon
Perro Border Collie descansando, con mirada apagada y señales de malestar, representando la importancia del cuidado veterinario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón desarrollan sangre canina artificial ante la escasez de bancos de sangre para animales./Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando un perro necesita una transfusión, conseguir sangre compatible puede ser tan difícil como encontrar un donante a tiempo: los bancos de sangre para animales casi no existen en el mundo.

Frente a esa escasez, investigadores científicos de Japón desarrollan una solución en el laboratorio.

Infografía educativa con un perro labrador, ilustraciones de células madre, células progenitoras, glóbulos rojos y un proceso de edición genética con CRISPR. Fondo blanco.
Los investigadores japoneses transformaron células madre caninas en glóbulos rojos, con dos rutas experimentales para transfusiones sin donantes, incluyendo edición genética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pertenecen a la Universidad Metropolitana de Osaka y ya lograron generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células madre de perros, sin la necesidad de contar con un donante animal. Lo publicaron en la revista Stem Cells Translational Medicine, de la editorial Oxford Academic.

PUBLICIDAD

El hallazgo abre la posibilidad de producir sangre canina artificial, con posibles aplicaciones también en medicina humana, según el grupo de investigadores liderado por el profesor Shingo Hatoya, de la Escuela de Posgrado de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Osaka, en colaboración con TOKIWA-Bio Inc.

La escasez de sangre canina

Mano con guante azul sostiene tubo de ensayo con muestra de sangre y partículas. Fondo con equipo de laboratorio y secuenciador de ADN.
El equipo logró generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células madre de perros sin necesidad de un donante animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transfusiones son vitales en medicina veterinaria, pero en gran parte del mundo los bancos de sangre para animales son escasos o directamente inexistentes.

Donde los hay, la oferta suele ser insuficiente, y las transfusiones dependen casi por completo de donaciones de perros sanos.

El problema se agrava porque los perros, igual que los humanos, tienen distintos grupos sanguíneos. Esa diversidad hace que encontrar una unidad compatible para cada paciente sea un desafío constante y, en muchos casos, sin solución a tiempo.

PUBLICIDAD

Frente a ese panorama, los avances en células madre pluripotentes inducidas, que son conocidas como iPSC, por sus siglas en inglés, abrieron una vía distinta: producir glóbulos rojos directamente en el laboratorio.

Perro de pelo castaño claro acostado en camilla de acero inoxidable con tela verde, manos enguantadas, bandeja con tubos de sangre, jeringa y guantes.
La falta de sangre compatible complica las transfusiones en medicina veterinaria porque los perros tienen distintos grupos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iPSC son células adultas reprogramadas para comportarse como células madre, con capacidad de convertirse en distintos tipos de células del organismo.

Los perros comparten muchas similitudes biológicas con los humanos, lo que los convierte en modelos útiles para investigar tratamientos aplicables luego en personas.

Pese a ese potencial, hasta este nuevo estudio no existía un método establecido para generar glóbulos rojos a partir de iPSC caninas.

Células que brillan verde

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio sobre transfusión canina y células madre fue publicado en Stem Cells Translational Medicine, de Oxford Academic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo tomó iPSC caninas, las cultivó en forma de agrupaciones celulares y las indujo a diferenciarse en células similares a los glóbulos rojos.

Durante ese proceso surgieron células progenitoras, que son las células de origen a partir de las cuales se generan los glóbulos rojos. Esas células progenitoras produjeron hemoglobina, la proteína responsable de transportar el oxígeno en la sangre.

Para rastrear el proceso, los investigadores usaron CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN de manera dirigida.

Imagen digital de un bisturí molecular azul y morado cortando una cadena de ADN verde. Luz brillante en el corte, con células difusas verdes y moradas de fondo.
Los investigadores usaron CRISPR-Cas9 para marcar la proteína GYPA y seguir en tiempo real la formación de glóbulos rojos en células caninas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa tecnología marcaron la glucoforina A (GYPA), una proteína de la superficie de los glóbulos rojos que sirve como indicador de su presencia.

La modificación hizo que las células brillaran en color verde cada vez que expresaban GYPA, lo que permitió seguir en tiempo real su transformación en glóbulos rojos.

Bajo las condiciones optimizadas de cultivo, más del 96% de las células analizadas expresaron GYPA, el marcador de glóbulos rojos.

Solo alrededor del 3% atravesó la enucleación, el proceso por el cual los glóbulos rojos maduros pierden su núcleo celular para transportar oxígeno con eficacia.

“Las células generadas en este estudio aún no son glóbulos rojos completamente maduros aptos para la transfusión”, precisó el profesor Hatoya.

El animalito falleció por causa de los malos procedimientos - crédito Freepik
El profesor Shingo Hatoya afirmó que las células obtenidas aún no sirven para transfusión, aunque la plataforma puede impulsar avances en veterinaria y medicina humana./Crédito Freepik

“Solo alrededor del 3% de las células sufrió enucleación, una característica clave de los glóbulos rojos maduros de los mamíferos”, agregó.

El investigador indicó que los próximos trabajos apuntarán a mejorar ese porcentaje: “Los estudios futuros se centrarán en mejorar la generación de glóbulos rojos funcionales y en comprender las diferencias entre líneas celulares.”

Aunque las células obtenidas no están listas para transfusiones, la investigación permite ahora el uso de una plataforma experimental para avanzar hacia ese objetivo en veterinaria y en el desarrollo de productos sanguíneos derivados de iPSC para uso en humanos.

Temas Relacionados

Glóbulos rojosSangreSalud caninaBancos de sangreEdición genéticaCélulas madreÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La NASA prepara el lanzamiento de un nuevo telescopio que buscará exoplanetas y estudiará la materia oscura

Diseñado para responder preguntas sobre la expansión acelerada del universo y el origen de sistemas planetarios, el observatorio Roman despegará desde Florida equipado con instrumentos capaces de analizar galaxias distantes

La NASA prepara el lanzamiento de un nuevo telescopio que buscará exoplanetas y estudiará la materia oscura

Encuentran el ámbar más antiguo del mundo: tiene 385 millones de años y es anterior a los dinosaurios

Investigadores científicos hallaron cientos de fragmentos microscópicos en una capa de carbón del noroeste de China. Por qué el descubrimiento reescribe la historia de las plantas y sus defensas químicas

Encuentran el ámbar más antiguo del mundo: tiene 385 millones de años y es anterior a los dinosaurios

Día Internacional de la Luna: sus misterios y los desafíos para las futuras misiones

La efeméride invita a descubrir el valor de este satélite en la historia del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la cooperación global para entender el universo

Día Internacional de la Luna: sus misterios y los desafíos para las futuras misiones

Científicos revelan que las princesas egipcias de hace 3.700 años usaron arcos y armas en combate

Investigadores examinaron restos olvidados en un museo. Las claves del hallazgo

Científicos revelan que las princesas egipcias de hace 3.700 años usaron arcos y armas en combate

Un estudio reveló por qué las crías de los dinosaurios gigantes eran el alimento principal de los grandes depredadores

La investigación reconstruyó las relaciones ecológicas del Jurásico tardío y mostró cómo la estrategia reproductiva de los saurópodos moldeó el equilibrio de uno de los ecosistemas más extraordinarios de la prehistoria

Un estudio reveló por qué las crías de los dinosaurios gigantes eran el alimento principal de los grandes depredadores
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

José Ramón Fernández lanza fuerte critica a Messi por frustración en la Final del Mundial 2026: “Impropio de una leyenda”

Presidente electo de Colombia conmemoró el Día de la Independencia: así fue su discurso en el desfile militar en Medellín

La emotiva carta de Iñaki Williams a su hermano Nico después de ganar el Mundial: “Has puesto nuestro apellido en el infinito”

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: el presidente Gustavo Petro dará su último discurso

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro primos son asesinados tras ser raptados en Honduras

Cuatro primos son asesinados tras ser raptados en Honduras

“Reyes del mundo, reyes del fútbol”: ahora el Museo del Prado celebró el triunfo de España y el Malba también dijo lo suyo

Los embalses de El Salvador resisten al calor de El Niño

El 16% de la población de El Salvador enfrentará inseguridad alimentaria aguda entre julio y octubre

Estados Unidos acusó a Cuba de liderar una campaña de espionaje y subversión durante casi siete décadas

ENTRETENIMIENTO

De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

Speed se encontró con BTS en la final del Mundial 2026 y el video se volvió viral

'Avengers: Doomsday' comparte su tráiler oficial y confirma el regreso de varios héroes de Marvel

“Satanás va a ir por ti”: la advertencia de Mel Gibson al guionista de ‘La resurrección de Cristo’

La Odisea: las siete claves de la superproducción que ya se puede ver en cines