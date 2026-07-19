Ciencia

De palpitaciones a dolor en el pecho: cómo distinguir si son nervios del partido o señal de alarma

A medida que se acerca la final, el estrés emocional puede ganar terreno y generar manifestaciones en el organismo. Claves para diferenciar los síntomas más frecuentes, según expertos

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Dos torsos de hombres con camisetas de fútbol de España (roja, una estrella) y Argentina (rayas celestes y blancas, tres estrellas) y un electrocardiograma verde brillante.
Adoptar rutinas de actividad física, evitar excesos y consultar al médico en caso de dudas son recomendaciones clave para cuidar la salud durante grandes eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la previa a la final del Mundial 2026, el clima de tensión y expectativa puede generar distintas manifestaciones físicas entre los fanáticos.

Palpitaciones, dolor en el pecho suelen ser síntomas que acompañan estas instancias cargadas de emoción. En medio de la ola de fervor, distinguir si esas señales son pasajeras, propias del “nerviosismo del partido”, o si pueden significar un problema real, se convierte en una prioridad.

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Aunque la mayoría de los síntomas relacionados con el estrés deportivo resultan inofensivos y remiten luego de que pasa el evento, la ciencia advierte que grandes eventos como una final pueden incrementar el riesgo de episodios cardiovasculares en personas vulnerables.

Infografía con ilustración de hombre sudando que se sujeta el pecho mientras mira un partido de fútbol en televisión, e iconos de corazón, alarma, médico y hábitos.
La ciencia advierte que eventos deportivos de alta emoción, como una final de Mundial, pueden incrementar el riesgo de episodios cardiovasculares en personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en aprender a interpretar las señales del cuerpo y diferenciar entre lo habitual y lo potencialmente peligroso.

Una guía publicada por la Mayo Clinic señala que es común experimentar intensas emociones, respuestas físicas de estrés y ansiedad, pero que ciertos síntomas persistentes o intensos requieren atención, que pueden indicar una emergencia médica.

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Las palpitaciones y el corazón acelerado: cuándo preocuparse

Mano de hombre sobre camiseta roja de fútbol con escudo de la Real Federación Española y una estrella dorada. Fondo azul claro desenfocado.
Las palpitaciones y el corazón acelerado suelen ser una reacción común al estrés emocional durante partidos, pero acompañados de otros síntomas pueden indicar una emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palpitaciones se caracterizan por una sensación de latidos cardíacos rápidos, irregulares o intensos. Según Cleveland Clinic, suelen ser reacciones inmediatas al estrés emocional y el aumento de adrenalina durante eventos deportivos.

“Muchas personas sienten que el corazón ‘late fuerte’ o ‘salta’ antes o durante momentos decisivos del partido”, explican desde la entidad académica.

Para la mayoría, este síntoma es transitorio y desaparece al recobrar la calma. Sin embargo, recomiendan consultar de forma urgente si aparecen acompañados de dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, desmayos o confusión.

Mayo Clinic resalta que “la principal señal de alarma es la persistencia o la aparición asociada de otros signos, incluso en quien no tiene antecedentes cardíacos”.

Dolor en el pecho y ansiedad: cómo distinguirlos

Hombre con camiseta de la selección argentina, tres estrellas en el escudo, sentado en un sofá claro, aprieta su pecho. Ventana y televisión al fondo.
El dolor en el pecho por ansiedad suele ser agudo y breve, diferente de la presión intensa y persistente típica de un evento cardíaco grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en el pecho que surge por ansiedad se describe como una molestia aguda, breve y superficial. Según la descripción de Cleveland Clinic, “la tensión muscular y los picos de adrenalina pueden causar un dolor punzante, diferente a la opresión profunda o el peso característico de un dolor cardíaco”.

Al dolor por ansiedad suelen sumarse sudoración, temblor, respiración rápida o trastornos digestivos, todos síntomas que suelen remitir cuando baja el estrés.

En contraste, el dolor de origen cardíaco suele sentirse como una presión que no cede, puede irradiarse al brazo, la espalda o la mandíbula y muchas veces se acompaña de dificultad intensa para respirar, náuseas o sudor frío.

Mayo Clinic destaca que “cualquier dolor torácico persistente, de aparición brusca, o que se dé en reposo y no ceda con el tiempo, requiere evaluación inmediata”.

Angustia, ansiedad y taquicardia: un combo frecuente

Hombre con camiseta roja de la selección española, escudo y estrella, manos unidas en el pecho, en una habitación oscura iluminada con luz azul y ventana nocturna.
La ansiedad y la angustia pueden combinarse con taquicardia, sudoración y temblores, síntomas que habitualmente remiten tras el evento deportivo si no hay antecedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad y la angustia son respuestas frecuentes ante la incertidumbre y la presión de una definición deportiva. Entre los síntomas más habituales, Cleveland Clinic incluye sensación de temor intenso, palpitaciones, temblores, respiración rápida y sudor.

“El cuerpo activa su sistema de alarma interna frente a situaciones de alta emotividad, generando respuestas físicas reales aun en personas sanas”, afirman los expertos.

Desde Mayo Clinic, en tanto, se puntualiza que estar atento a los factores de riesgo resulta fundamental: “La existencia de enfermedades cardíacas previas, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares incrementa la probabilidad de que el estrés pueda desencadenar un episodio grave”.

Recomiendan que quienes posean antecedentes consulten precozmente a su médico y eviten el consumo excesivo de alcohol, cafeína o tabaco antes y durante el partido.

Pautas prácticas para diferenciar síntomas normales de alarma

Hombre con camiseta de la selección argentina con tres estrellas, sentado en una silla de madera en una cocina con una televisión y un vaso de agua.
Adoptar rutinas de actividad física, evitar excesos y consultar al médico en caso de dudas son recomendaciones clave para cuidar la salud durante grandes eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic y Mayo Clinic insisten en que la mayoría de los síntomas atribuibles al estrés o la ansiedad durante un partido suelen ser inocuos y desaparecen con maniobras de relajación, respiración lenta y reposo. Sin embargo, sugieren consultar de inmediato frente a:

  • Dolor de pecho persistente y opresivo
  • Dificultad grave para respirar
  • Palpitaciones que no ceden o se prolongan
  • Mareos intensos o desmayos
  • Sudoración fría, náuseas o debilidad súbita

Ante cualquier duda, lo recomendable es mantener la calma, buscar un lugar seguro y, si el cuadro no remite o surgen dudas, requerir asistencia médica cuanto antes.

En tanto, destacan que adoptar rutinas de actividad física, evitar excesos y priorizar el descanso contribuye a reducir la vulnerabilidad durante grandes eventos deportivos.

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