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Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre Argentina y España: todo lo que hay que saber

La Albiceleste venció 2-1 a los europeos en Atlanta y se medirá ante la Roja en New Jersey por la corona

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El alocado festejo de Argentina en el empate de Enzo Fernández (Reuters/Dale Zanine)
El alocado festejo de Argentina en el empate de Enzo Fernández (Reuters/Dale Zanine)

El Mundial 2026 ya tiene su final confirmada. Argentina le ganó este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York, a las 16 horas en Argentina y a las 21 horas en España. Cabe recordar que La Roja eliminó el martes último a Francia en la primera semifinal.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte contra los ingleses en los Estados Unidos, a pesar de arrastrar dos suplementarios contra Cabo Verde y Suiza y una remontada de película ante Egipto para llegar a esta instancia. Logró revertir otro resultado adverso con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, el vigente campeón del mundo sigue su camino en busca de repetir la corona de Qatar 2022 y disputará su séptima definición en una Copa del Mundo. Igualó a Brasil en el segundo lugar de las selecciones con más finales disputadas y quedó a uno del récord (Alemania, 8).

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En la vereda opuesta, España buscará la segunda estrella de su historia tras su único título obtenido en Sudáfrica 2010, mientras que Francia no podrá tener la revancha luego de su derrota en Qatar 2022 ante Argentina. El plantel de Luis de la Fuente se llevó la victoria por 2-0 en Dallas por los goles de Mikel Oyarzabal a través de un penal en el primer tiempo y Pedro Porro aumentó la diferencia al inicio del complemento.

El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del Mundial 2026
El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del Mundial 2026

La sede compartida entre Nueva York y Nueva Jersey albergará a la gran final de la Copa del Mundo. El escenario será el MetLife Stadium, un moderno recinto con capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010 con un costo estimado de 1.600 millones de dólares. Es un estadio que no posee un techo que cubra el campo de juego, pero cuenta con ubicaciones VIP y albergó la final de la Copa América 2016 y la del Mundial de Clubes 2025, además del Super Bowl XLVIII en 2014. También fue escenario de grandes conciertos, eventos religiosos, partidos de hockey sobre hielo (NHL) y lucha libre (WWE).

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Por otro lado, la FIFA dio a conocer el listado de artistas que animarán la fiesta de clausura en la final de la Copa del Mundo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial (13.30, hora local), según informó la casa madre del fútbol. El elenco de artistas confirma la magnitud del evento. Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales, cuya identidad la organización aún no ha revelado. La galardonada cantante Jennifer Hudson—con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony en su haber—interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

El campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey-New York. Allí se jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio (AP)
El campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey-New York. Allí se jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio (AP)

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya colaboró con la FIFA en ediciones anteriores. De acuerdo con la información del organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.

Por otra parte, Francia jugará el sábado 18 el partido por el tercer y cuarto puesto en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 18:00 (hora argentina) contra Inglaterra.

El estadio de la final del Mundial 2026

El cuadro de los cruces del Mundial

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