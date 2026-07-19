El Salvador

“Entre pueblos: hermandad”, el mensaje de Bukele tras brindar atención médica a hondureña

Una paciente de Honduras contó en un video viral que en San Salvador la ingresaron de inmediato y la operaron de la vesícula con láser, tras haber sido rechazada en un centro público por falta de equipo

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Nayib Bukele destacó la “hermandad entre pueblos” tras viralizarse el caso de una hondureña atendida en el Hospital Nacional Rosales de El Salvador. (Foto archivo)
Nayib Bukele destacó la “hermandad entre pueblos” tras viralizarse el caso de una hondureña atendida en el Hospital Nacional Rosales de El Salvador. (Foto archivo)

Tras viralizarse un video de agradecimiento en el que una ciudadana hondureña recibió atención médica gratuita en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, recalcó el llamado para reforzar la unidad “Entre pueblos: hermandad”.

El presidente de El Salvador compartió en sus redes sociales un video que recoge el testimonio de una mujer originaria de Honduras. La paciente relató que buscó ayuda médica en su país debido a un dolor abdominal provocado por un problema de vesícula, pero fue rechazada en un hospital público por falta de recursos y limitaciones para realizar procedimientos quirúrgicos. “Me dijeron que no podían operarme porque no tenían el equipo, ni la capacidad”, explicó la ciudadana hondureña, quien decidió trasladarse hasta San Salvador para buscar atención de emergencia.

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El testimonio se viralizó solo un día después que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmara que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño, y participar en los actos conmemorativos por el 570 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, en referencia al conflicto armado de 1969.

Una ciudadana hondureña compartió un video en sus redes sociales para relatar su historia y agradecer al gobierno del presidente Nayib Bukele la atención brindada en el Hospital Nacional Rosales, el cual fue inaugurado recientemente y cuenta con diferentes especialidades médicas. La hondureña relata que necesitaba una operación de la vesícula, un procedimiento que le realizaron en el recinto hospitalario, donde llegó con un fuerte dolor abdominal./ (Tik Tok)

Según su testimonio, en el Hospital Nacional Rosales fue ingresada de inmediato y sometida a una cirugía mediante tecnología láser, lo que permitió una recuperación más rápida y menos dolorosa. “Me atendieron especialistas, médicos generales y cirujanos sin cobrarme nada”, afirmó la paciente, quien también señaló: “En ningún momento me preguntaron de dónde venía. Me trataron como a cualquier persona que busca ayuda”.

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El Hospital Nacional Rosales, recientemente inaugurado, cuenta con más de 400 camas, 25 quirófanos equipados con tecnología avanzada y ofrece atención en más de 30 especialidades médicas, como gastroenterología, neurología, oncología, cardiología y nefrología. El centro implementa sistemas automatizados para la gestión de pacientes, laboratorios de alta complejidad y una farmacia hospitalaria robotizada para agilizar la entrega de medicamentos.

Datos oficiales indican que el modelo de atención del nuevo hospital permite reducir los tiempos de espera y extiende sus servicios a pacientes extranjeros. Además, se promueve una política de acceso universal a la salud y la humanización del trato médico, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. “No me discriminaron por ser hondureña, solo querían ayudarme”, expresó la paciente, cuyo caso fue difundido ampliamente en redes sociales.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

En su mensaje, Bukele enfatizó la importancia de la solidaridad regional, señalando: “Entre pueblos: hermandad”. El mandatario reiteró que estas acciones buscan fortalecer la cooperación y el respeto mutuo entre países vecinos.

Por otra parte, el gobierno de El Salvador indicó que no busca iniciar una disputa por la Isla Conejo, luego del acto encabezado recientemente por el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en ese territorio reclamado por El Salvador y ocupado por militares hondureños desde la década de 1980.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario hondureño recalcó a la presencia de autoridades hondureñas en el islote responde al ejercicio de la soberanía nacional y recordó que recientemente encabezó la izada de la bandera de Honduras en ese territorio.

Asfura manifestó que este tipo de actividades forman parte de una tradición institucional que se ha desarrollado durante varios años y reiteró que la posición del Estado hondureño sobre Isla Conejo no ha cambiado.

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