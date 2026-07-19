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La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

La exintegrante de Gran Hermano expresó su profundo dolor por la muerte de su madre. “Lo único que sé, es que vi tu lucha. Vi cómo peleaste hasta el último segundo”, expresó con sentidas palabras

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Sabrina Cortez despidió a su mamá luego de fallecer tras una larga enfermedad (Instagram)
Sabrina Cortez despidió a su mamá luego de fallecer tras una larga enfermedad (Instagram)

La noticia del fallecimiento de la madre de Sabrina Cortez conmocionó a sus seguidores en las últimas horas. La exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el dolor profundo que atraviesa tras una larga lucha de su madre contra una larga enfermedad. En sus publicaciones, dejó ver la intensidad del proceso y el impacto que tuvo en su entorno familiar.

Horas después de la partida de su madre, Sabrina publicó una carta en la que volcó sus sentimientos. “No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento, comenzó su mensaje. Reconoció que intentó hallar respuestas, pero confesó: “Hoy no las tengo. No encuentro consuelo en pensar que ahora sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida”. Lo único que afirmó con certeza fue haber presenciado la lucha de su madre: “Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar”.

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Sabrina Cortez compartió los últimos momentos de vida de su mamá junto a ella (Instagram)
Sabrina Cortez compartió los últimos momentos de vida de su mamá junto a ella (Instagram)

La joven destacó el carácter devastador del cuadro de salud que enfrentó su madre. “Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado. Nos cambia para siempre”, expresó. En su reflexión, compartió una enseñanza que tuvo a lo largo del proceso: “Si hay algo que aprendí en este camino es que nadie debería atravesarlo solo”.

Sabrina apeló a la empatía y el acompañamiento en situaciones similares. “Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un ‘estoy con vos’ puede cambiar un día entero”, aconsejó a quienes la leían. “No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe”. Sin embargo, prometió: “La fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar. Vamos a cuidar lo más valioso que nos dejaste: nuestra familia y esos amigos incondicionales que caminaron este proceso con nosotros”.

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Sabrina Cortez homenajeó a su mamá recientemente fallecida con una vela encendida y unas palabras manuscritas (Instagram)
Sabrina Cortez homenajeó a su mamá recientemente fallecida con una vela encendida y unas palabras manuscritas (Instagram)

La admiración por su madre quedó reflejada en cada línea. “Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón”, escribió. Recordó las charlas, los abrazos, los consejos y el orgullo de su madre por verla como “Niña Alocada”, alentando a que nunca deje de brillar. “Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida. Te amo para siempre, mamá”.

En sus historias de Instagram, Sabrina compartió imágenes emotivas de los últimos momentos junto a su madre. Mostró una fotografía de ambas tomadas de la mano, acompañada por la frase: “Hasta el final mi viejita”, junto a una estatuita de la virgen. Más tarde, publicó la foto de una vela encendida y una carta manuscrita que decía: “Te amamos ma, volá alto”, junto a un corazón dibujado en crayón. En otra imagen, escribió: “MAMA, nuestro gran angelito. Gracias por ser una mujer tan guerrera, te amamos y valoramos, que vueles alto y nos cuides desde donde estés”.

La exposición pública de Sabrina Cortez comenzó con su participación en Gran Hermano, donde se destacó tanto fuera como dentro del reality. Ingresó al programa, salió y volvió a entrar en el repechaje, hasta que finalmente abandonó la competencia. Tras su paso por la televisión, dejó su carrera de contadora para dedicarse al mundo del espectáculo y las redes sociales, donde hoy encontró un espacio para compartir su dolor y homenajear a su madre.

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