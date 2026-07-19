Ciencia

Trastornos de coagulación: por qué el diagnóstico en mujeres tarda 14 años y qué proponen los expertos

Un estudio internacional publicado en The Lancet Haematology documentó una brecha global en el acceso a la detección respecto de los hombres. Qué contó a Infobae una de las médicas y coautoras sobre la situación en América Latina

Guardar
Google icon
Test de sangre análisis
El diagnóstico de los trastornos de la coagulación en mujeres tarda entre 14 y 16 años desde los primeros síntomas, frente a solo dos años en los hombres (Freepik)

El sistema de salud tarda, en promedio, entre 14 y 16 años en diagnosticar una enfermedad que dificulta la coagulación de la sangre en mujeres desde que aparecen los primeros síntomas. En los hombres, ese mismo proceso lleva solo dos.

Esa brecha de más de una década tiene consecuencias directas: anemia recurrente, complicaciones durante el parto, cirugías pospuestas y deterioro de la calidad de vida. Una de las razones de fondo es que la medicina construyó su conocimiento sobre estas enfermedades casi exclusivamente a partir de pacientes varones.

PUBLICIDAD

Una mujer sentada frente a un escritorio de madera, con las manos entrelazadas, una carpeta abierta con hojas, un bolígrafo, un vaso de agua y una estantería al fondo.
La demora en detectar enfermedades de la coagulación en mujeres provoca anemia recurrente, complicaciones durante el parto, cirugías pospuestas y deterioro de la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión The Lancet Haematology registró esa desigualdad con datos de estudios de grupos de personas seguidos durante años y aconsejó reducir ese tiempo de espera a menos de 24 meses para el año 2035. La investigación se publicó en la revista The Lancet Haematology.

El trabajo fue liderado por Bethany Samuelson Bannow, del Instituto Oncológico de la Clínica Cleveland junto con investigadores de la Universidad de Míchigan y el Hospital Brigham and Women’s de Boston, en los Estados Unidos, la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, la Universidad Queen’s, en Canadá, el Centro Médico Universitario Radboud de Nijmegen, Países Bajos, y la Universidad de Nigeria.

PUBLICIDAD

Décadas de ciencia sin mujeres

(Imagen Ilustrativa Infobae)
The Lancet Haematology advirtió que la medicina estudió estos trastornos hematológicos casi exclusivamente en pacientes varones y fijó como meta reducir la espera diagnóstica a menos de 24 meses para 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de veinte años, las mujeres en edad reproductiva quedaron excluidas de los ensayos clínicos por políticas de las autoridades regulatorias sobre medicamentos que buscaban proteger a fetos potenciales. Esa exclusión dejó sin datos propios a la mitad de la población mundial.

Los diagnósticos y los tratamientos se diseñaron a partir de pacientes masculinos. Las condiciones propias de las mujeres, como el sangrado menstrual abundante, la hemorragia posparto o la formación de coágulos en las venas asociada al embarazo, quedaron sin investigación suficiente.

La Comisión revisó el estado del conocimiento en seis áreas de salud hematológica que afectan de forma exclusiva o desproporcionada a mujeres y niñas. También identificó brechas en la evidencia y formuló recomendaciones con plazos concretos para organismos internacionales.

Manos de persona sostienen un reloj analógico con esfera blanca. Una pulsera de identificación blanca está en la muñeca izquierda. Fondo de sala de espera hospitalaria.
La exclusión de mujeres en edad reproductiva de los ensayos clínicos dejó sin evidencia suficiente problemas como el sangrado menstrual abundante, la hemorragia posparto y la trombosis asociada al embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontraron que el sangrado menstrual abundante afecta a una de cada tres mujeres en la población general y a más del 80% de las que tienen trastornos hemorrágicos. En noviembre de 2025 había menos de 40 ensayos clínicos activos sobre este síntoma, frente a más de 4.000 para el cáncer de mama.

Solo al 8% de las adolescentes con sangrado abundante se les realizó una prueba de detección de la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno hereditario de la coagulación que provoca sangrados prolongados, pese a que las guías clínicas lo recomiendan.

Los investigadores detallaron que “solo uno de cada tres portadores de hemofilia, la enfermedad hereditaria que dificulta la coagulación de la sangre, conoce su estado genético, pese a que el 38% de los portadores conocidos presenta puntajes de sangrado anormales”.

En cuanto a la trombosis en el embarazo, el análisis mostró que en Estados Unidos se registran hasta 1,72 casos por cada 1.000 partos y que el 9,3% de las muertes maternas se atribuyen a esta causa.

Sobre las conclusiones generales del trabajo, los investigadores advirtieron que quizás “la barrera más grande para mejorar la atención de mujeres y niñas es la implementación de los hallazgos basados en evidencia una vez que están disponibles”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diagnóstico precoz de trastornos hemorrágicos reduciría costos de salud y evitaría complicaciones graves, según los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión formuló 10 recomendaciones con plazos concretos. Entre ellas, propuso que para 2031 la Administración de Alimentos y Medicamentos (más conocida como FDA por su sigla en inglés) de los Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y organismos equivalentes establezcan políticas que exijan igualdad —o esfuerzos concretos para alcanzarla— en la participación de hombres y mujeres en ensayos clínicos.

También la Comisión señaló que los datos sobre los países de ingresos bajos y medianos son escasos y que la investigación en mujeres embarazadas sigue limitada por restricciones regulatorias.

América Latina y las barreras en el diagnóstico

Mujer adulta sentada en primer plano, con chaqueta negra, junto a otras personas en una sala de espera de hospital con sillas y carteles.
Patricia Casais afirmó que en América Latina hace falta reconocer que "el sangrado menstrual abundante no es normal" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma escasez de datos y demora ocurren también en América Latina. Patricia Casais, médica hematóloga, jefa de hematología del Hospital Bernardino Rivadavia y coautora del estudio publicado en The Lancet Haematology, dialogó con Infobae sobre la situación regional.

Para reducir el retraso diagnóstico, Casais señaló que el primer paso es cultural: “Me parece importante en primer término generar conciencia, tanto en la población general como en los profesionales de salud, de que el sangrado menstrual abundante —y otras manifestaciones de sangrado— no es ‘normal’”.

La especialista también apuntó al sistema de salud: “Debería considerar el uso sistemático de un score de sangrado, que es una herramienta validada que mide la gravedad del sangrado de forma objetiva”.

También resaltó que se debería aumentar el acceso a estudios de laboratorio específicos para realizar estos diagnósticos y, en algunos casos, reorganizar los servicios para que respondan a las necesidades de mujeres y niñas con trastornos del sangrado.

Mujer acostada en cama de hospital conectada a un gotero intravenoso junto a una ventana
El análisis sobre trombosis en el embarazo señaló que en Estados Unidos se registran hasta 1,72 casos por cada 1.000 partos y que esta causa explica el 9,3% de las muertes maternas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la urgencia de acortar el tiempo de acceso al diagnóstico, Casais fue directa: “El impacto sería tremendo, no solo por la disminución de casos de anemia, sangrado posparto o posquirúrgico que podrían evitarse, sino también en la calidad de vida de estas mujeres que muchas veces sufren limitaciones escolares, sociales y laborales a causa de los sangrados y la anemia”.

Además, remarcó el argumento económico: “La aplicación de estas medidas reduciría costos de salud, ya que el diagnóstico precoz permite prevenir complicaciones potencialmente graves”.

Una mujer latina de unos 50 años sonríe mientras habla con una doctora joven en una oficina médica luminosa con plantas y una ventana.
La Comisión Lancet exige que para 2031 los organismos reguladores de medicamentos exijan igualdad de participación entre hombres y mujeres en los ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Diana Salmun, médica, experta consultora en ética en investigación y regulación de medicamentos y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), valoró positivamente que la Comisión The Lancet Haematology haya examinado las desigualdades y desafíos clínicos que enfrentan las mujeres con trastornos hematológicos.

“El informe denuncia cómo el sexismo estructural, que consiste en la discriminación incorporada en las normas, instituciones y prácticas de una sociedad, no solo en actitudes individuales, y la exclusión histórica de las mujeres en la investigación médica provocaron diagnósticos tardíos y tratamientos insuficientes”, explicó.

Y concluyó:“Coincido en que se deberían estandarizar criterios de diagnóstico independientes del sexo y garantizar la equidad en el acceso a la salud”.

Temas Relacionados

HematologíaTrastornos de la sangreAnemiaSexismoSexismo y saludÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

SABIA-Mar, desarrollado por la CONAE y construido en INVAP, estará listo para su lanzamiento en 2027. Podrá detectar desde fitoplancton y bancos de peces hasta identificar pesqueros ilegales en la zona económica exclusiva. La jefa del proyecto habló con Infobae

Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

El estudio sugiere que el entrenamiento intensivo puede mejorar la capacidad de hacer dos tareas a la vez

La investigación, publicada en el Journal of Cognitive Neuroscience y difundida por Prevention, halló que la repetición vuelve más automática una destreza, reduce la demanda atencional y permite abordar otra actividad simultánea

El estudio sugiere que el entrenamiento intensivo puede mejorar la capacidad de hacer dos tareas a la vez

La vigencia de Messi según la neurociencia: así ejerce el arte de anticipar y decidir como un ajedrecista

En cada partido, el capitán argentino revela una capacidad singular para interpretar el juego antes que el resto. Especialistas en neurociencia y un ex preparador físico de la Selección explican cómo su talento se apoya en procesos cerebrales que combinan experiencia, visión periférica y una memoria táctica excepcional. El paralelismo con Maradona

La vigencia de Messi según la neurociencia: así ejerce el arte de anticipar y decidir como un ajedrecista

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Un estudio de 11 científicos de la región advierte que América Latina registra una de cada cinco erupciones del planeta y que los Estados actuaron históricamente después de los desastres, no antes. Qué medidas recomiendan los expertos para reducir riesgos

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Albert Einstein tenía razón: la Tierra arrastra el universo a su alrededor cuando gira

Un equipo internacional usó el satélite LARES-2 para confirmar que esta acción tuerce levemente el tejido del cosmos, una predicción de la relatividad general que tardó décadas en comprobarse

Albert Einstein tenía razón: la Tierra arrastra el universo a su alrededor cuando gira
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo de 5.1 en Junín y reporte del IGP del sábado 18 de julio de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo de 5.1 en Junín y reporte del IGP del sábado 18 de julio de 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Temblor hoy en México este 18 de julio: se registraron dos sismos de magnitud 4.4 y 4.5 en Chiapas

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 18 de julio

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra barrios residenciales en Kiev: al menos dos muertos y ocho heridos

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra barrios residenciales en Kiev: al menos dos muertos y ocho heridos

Guillermo Martínez: “Yo veo que hay una marcha sostenida al Medioevo, estoy esperando que cambien los vientos”

Guatemala reduce en casi 80% los casos semanales de sarampión, según el ministro de Salud

Honduras: Copeco analiza elevar alerta por sequía y prevé medida especial la capital por bajos niveles de las represas

República Dominicana: Policía localiza el cadáver de mujer desaparecida y arrestan a presunta autora

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan