Honduras

Honduras: capturan a colombiano con más de 10 mil dólares en efectivo investigan posible lavado de activos

El ciudadano fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca tras ser encontrado con más de 10 mil dólares equivalentes a 261 mil lempiras.

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El Ministerio Público deberá determinar si el origen del dinero es lícito o si tiene vínculos con narcotráfico, crimen organizado u otras actividades ilícitas.
El detenido, Edwin Arley Cadavid Pineda, fue puesto bajo custodia mientras se investiga un posible caso de lavado de activos.

La Policía Nacional informó sobre la captura de un colombiano que transportaba dinero en efectivo sin justificar su procedencia durante una inspección en el Punto de Control Interno de Pavana, departamento de Choluteca. Según el informe policial

El procedimiento se realizó en el sur de Honduras, en un sector con tránsito por la carretera Panamericana y otros ejes que comunican con las fronteras de Nicaragua y El Salvador.

Según el informe policial, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, con apoyo de unidades tácticas especiales, inspeccionaron de forma preventiva un vehículo que circulaba de noche y encontraron dinero en efectivo distribuido en distintas monedas.

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Durante la revisión, los uniformados encontraron USD 8.800, 32.800 lempiras y 920 córdobas nicaragüenses. De acuerdo con el cálculo de las autoridades, el monto equivale a aproximadamente USD 10.050, es decir, alrededor de 261 mil lempiras.

El detenido fue identificado como Edwin Arley Cadavid Pineda, de 40 años, originario de Medellín, Colombia, y residente en Managua, Nicaragua. De acuerdo con la información oficial, se dedicaba al comercio y viajaba por territorio hondureño cuando fue requerido por los agentes policiales.

Tras la inspección, el ciudadano fue arrestado y trasladado bajo custodia para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán mediante investigaciones el origen del dinero y si existen elementos para sustentar una acusación por lavado de activos.

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Investigación en curso

Las autoridades explicaron que la detención forma parte de acciones contra los delitos financieros y el movimiento irregular de dinero en efectivo, especialmente en corredores estratégicos utilizados para el tránsito internacional.

Ahora corresponderá al Ministerio Público desarrollar las diligencias investigativas, recopilar prueba documental y establecer si los fondos tienen un origen lícito o si guardan relación con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el crimen organizado u otras actividades ilícitas.

Mientras el proceso avanza, el dinero permanecerá bajo custodia de las autoridades como parte de la cadena de evidencias del expediente.

Controles en las carreteras

Los retenes instalados por la Policía Nacional en distintos puntos del país forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad en las principales rutas de comunicación terrestre.

La detenida es investigada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada. La denuncia oportuna permitió a la DPI activar un operativo que culminó con la recuperación del bebé. (Foto: Redes sociales)
La detenida es investigada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada. La denuncia oportuna permitió a la DPI activar un operativo que culminó con la recuperación del bebé. (Foto: Redes sociales)

En estos operativos participan diversas unidades policiales que inspeccionan vehículos particulares, transporte de carga y autobuses con el objetivo de detectar armas, drogas, personas con órdenes de captura, mercancía de contrabando y grandes cantidades de dinero cuyo origen no pueda ser acreditado.

Las autoridades sostienen que estos controles también buscan impedir que organizaciones criminales utilicen las carreteras hondureñas para movilizar recursos económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Casos similares

La captura registrada en Pavana no constituye un hecho aislado. En los últimos años, Honduras ha reportado múltiples decomisos de dinero en efectivo durante operativos policiales y militares, especialmente en los departamentos fronterizos de Choluteca, El Paraíso, Cortés, Copán y Ocotepeque, considerados puntos estratégicos para el tránsito regional.

Uno de los casos ocurrió en 2024, cuando dos ciudadanos colombianos fueron enviados a prisión preventiva tras ser capturados transportando más de 72 mil, dólares, además de lempiras, pesos colombianos y pesos mexicanos. En esa ocasión, las investigaciones determinaron que los imputados no lograron justificar la procedencia del dinero, por lo que enfrentaron cargos por lavado de activos.

En diciembre de 2023, otro ciudadano hondureño fue detenido en el mismo punto de control de Pavana mientras transportaba alrededor de USD 11 mil en efectivo, caso que también derivó en una investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

El Ministerio Público deberá determinar si el origen del dinero es lícito o si tiene vínculos con narcotráfico, crimen organizado u otras actividades ilícitas.
El Ministerio Público deberá determinar si el origen del dinero es lícito o si tiene vínculos con narcotráfico, crimen organizado u otras actividades ilícitas.

Delito de lavado de activos

El lavado de activos consiste en realizar operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

En Honduras, este delito es investigado por el Ministerio Público con apoyo de diferentes cuerpos especializados de la Policía Nacional, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones encargadas de rastrear operaciones financieras sospechosas.

La legislación hondureña contempla sanciones penales y el decomiso de bienes cuando se logra demostrar que los recursos tienen origen ilícito o fueron utilizados para facilitar actividades criminales.

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