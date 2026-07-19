Comer de día y dormir de noche: qué beneficios tiene ajustar los hábitos al ritmo circadiano

Los horarios de las comidas y la exposición a la luz influyen en el reloj biológico central y periférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre el ritmo circadiano —el “reloj biológico” interno del cuerpo— reveló que alinear los horarios de alimentación y descanso con los ciclos naturales de luz y oscuridad aporta beneficios concretos para la salud metabólica, el sueño y la prevención de enfermedades crónicas.

Cada vez más evidencia demuestra cómo influye esta sincronización en el bienestar cotidiano y cuáles son las recomendaciones prácticas para aprovecharla.

El reloj interno y su impacto: así funciona el ritmo circadiano

El ritmo circadiano regula funciones metabólicas y hormonales en el organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano posee un “reloj central” en el cerebro que responde principalmente a la luz solar.

“La luz de la mañana ayuda a marcar el comienzo del día y la oscuridad favorece la preparación para el sueño”, comenzó a explicar a Infobae la médica especialista en Medicina Interna y Nutrición y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Marianela Aguirre Ackermann (MN 151.867).

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Cada órgano relevante para el metabolismo, como el hígado, el páncreas, el músculo y el tejido adiposo, cuenta además con relojes biológicos propios. “Son mecanismos moleculares que regulan la actividad de numerosos genes y permiten que algunas funciones aumenten o disminuyan según el momento del día”, añadió la especialista.

Con ella coincidió la médica pediatra especialista en medicina funcional en niños y adultos Mariel Dobenau (MN 127.450) para quien la organización temporal del cuerpo es precisa: “Existe un reloj central en el cerebro sincronizado principalmente por la luz solar, pero además prácticamente todas las células poseen relojes periféricos. El hígado, el páncreas, el intestino, el músculo y el tejido adiposo trabajan de manera diferente según la hora del día”, apuntó en conversación con este medio.

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Ambas expertas subrayaron que la luz sincroniza el reloj central y la comida, muchos de esos relojes periféricos. Cuando estos sistemas actúan en armonía, el organismo responde mejor a los nutrientes y al descanso.

Comer y dormir con el ciclo solar: beneficios fisiológicos y metabólicos

Cenar termprano mejora el sueño y comienza a resincronizar los relojes biológicos del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultadas por Infobae, las especialistas identificaron ventajas claras de respetar el ritmo circadiano en las rutinas diarias:

1. Mejor regulación de la glucosa y la insulina

El metabolismo no responde igual en todas las horas del día. “La sensibilidad a la insulina, la secreción de determinadas hormonas y la capacidad de manejar la glucosa varían a lo largo del día. En promedio, la tolerancia a la glucosa es mejor durante la primera parte del período de actividad y disminuye hacia la noche”, precisó Aguirre Ackermann.

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Según Dobenau, durante la mañana existe mayor sensibilidad a la insulina y mejor utilización de la glucosa. “Durante la noche aumenta la melatonina, disminuye la secreción de insulina y los tejidos responden peor a ella”, diferenció.

En ese sentido, ambas señalaron que adelantar las comidas y evitar cenas tardías contribuye a una mejor respuesta glucémica y un metabolismo más eficiente.

2. Utilización más eficiente de los nutrientes y oxidación de grasas

La nutricionista explicó que “cuando los horarios de sueño y alimentación son regulares y están alineados con el ciclo de luz y oscuridad, suele observarse una utilización más eficiente de los nutrientes”. La pediatra agregó que, en esas condiciones, “mejora la utilización de grasas como combustible”.

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Saltar comidas o comer fuera del ciclo solar puede alterar los procesos metabólicos(Imagen ilustrativa Infobae)

3. Reducción del hambre nocturna y mayor control del apetito

Las investigaciones muestran que concentrar la alimentación en la primera parte del día “puede reducir el hambre nocturna y mejorar la regulación del apetito”, según Aguirre Ackermann. En estudios recientes, quienes adelantaron sus comidas experimentaron menos sensación de hambre en la noche.

4. Menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular

La especialista en nutrición advirtió que dormir poco, trabajar de noche o concentrar la mayor parte de la ingesta al final del día “se asocia con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular”.

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La repetición de patrones desfasados promueve un entorno metabólico menos saludable.

El descanso adecuado durante la noche es esencial para la renovación fisiológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Mejor calidad del sueño y procesos de reparación celular

De acuerdo con Dobenau, cuando sincronizamos la alimentación y el sueño con el ritmo circadiano mejora la calidad del sueño y el organismo puede dedicar la noche a procesos de reparación celular. El desfase, en cambio, impide la recuperación nocturna óptima.

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6. Reducción de la inflamación y del estado inflamatorio crónico

La arritmia circadiana, que surge al cenar muy tarde, exponerse a la luz artificial o dormir en horarios irregulares, favorece “un estado inflamatorio de bajo grado”, según Dobenau. Algunas investigaciones asociaron los horarios de alimentación tardíos con marcadores inflamatorios, aunque las especialistas aclaran que la evidencia clínica aún es limitada respecto a la especificidad de este efecto.

La sincronización de las comidas y el descanso con el reloj biológico puede favorecer la regulación de la presión arterial a lo largo del día (Pexels)

7. Mejor control de la presión arterial

“Los estudios muestran que concentrar las comidas más temprano puede mejorar algunos parámetros relacionados con la glucosa y la insulina. También puede reducir el hambre nocturna”, señaló Aguirre Ackermann. Otros trabajos observaron, además, una regulación más favorable de la presión arterial al sincronizar comidas y descanso.

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8. Prevención de reflujo gastroesofágico y trastornos digestivos

La médica nutricionista recomendó evitar cenas abundantes, ricas en grasas o acompañadas de alcohol cerca del horario de dormir. “Cenar muy cerca de acostarse puede favorecer el reflujo gastroesofágico y afectar el sueño, especialmente cuando la comida es abundante”, subrayó.

La evidencia científica: qué hallaron los estudios recientes

Las cenas muy tardías y ricas en ultraprocesados dificultan el control metabólico y afectan la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios ensayos publicados en revistas internacionales citados por Aguirre Ackermann respaldan la influencia del ritmo circadiano sobre la salud metabólica.

Un estudio de 2022 en adultos con sobrepeso u obesidad mostró que quienes comieron cuatro horas más tarde presentaron más hambre, menor gasto energético diurno y cambios en el tejido adiposo asociados al almacenamiento de grasa.

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Otro ensayo de 2024, también en adultos con sobrepeso, encontró mejoras en la variabilidad de la glucosa y el tiempo durante el cual permanecía elevada al concentrar la alimentación en la primera parte del día. Ninguno de estos trabajos observó cambios en los marcadores inflamatorios, lo que indica la necesidad de más investigaciones sobre este punto.

En relación con el hígado graso, Aguirre Ackermann citó un ensayo clínico de 2023 que comparó estrategias de restricción horaria en la alimentación. Ambos grupos, tanto los que limitaron las comidas a una franja diurna como quienes solo redujeron calorías, disminuyeron peso y grasa hepática, sin diferencias importantes entre sí. Este dato sugiere que el horario de las comidas puede facilitar el tratamiento, aunque la reducción calórica y la pérdida de peso siguen siendo determinantes.

Consecuencias de vivir desfasados: el impacto de la arritmia circadiana

Las recomendaciones sobre horarios de comida pueden adaptarse al cronotipo y al estilo de vida de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las rutinas cotidianas se apartan del ciclo natural de luz y oscuridad, el cuerpo experimenta una pérdida de sincronía entre sus relojes biológicos. Al respecto, Dobenau advirtió que “vivir permanentemente desfasados —cenar muy tarde, acostarse de madrugada, exponerse a luz artificial y comer a cualquier hora— produce arritmia circadiana”. Para la experta, “esa desorganización puede ser uno de los principales gatillos del daño metabólico moderno”.

En tanto Aguirre Ackermann detalló que comer tarde, especialmente cerca del horario habitual de sueño, puede producir una respuesta glucémica más elevada o prolongada. Con el tiempo, este patrón puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de la resistencia a la insulina. Además, la menor sensibilidad nocturna a la insulina obliga al páncreas a secretar más cantidad de esta hormona, y el hígado recibe nutrientes cuando su función esperada es la reparación, lo que favorece el hígado graso en un contexto de exceso energético.

Algunas personas, por motivos laborales o por su cronotipo, pueden necesitar adaptaciones, pero ambas especialistas coincidieron en que mantener una cierta regularidad y evitar cenas excesivamente tardías mejora el funcionamiento metabólico.

Recomendaciones para sincronizar el reloj biológico

Los horarios de las comidas y la exposición a la luz influyen en el reloj biológico central y periférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe una “hora universal” para la última comida, pero el consenso de las especialistas apunta a dejar entre dos y cuatro horas entre la cena y el momento de dormir. “Si la persona se acuesta alrededor de las 22:30-23:00, una cena entre las 19:00 y las 20:30 suele ser una buena estrategia”, indicó Dobenau.

La médica agregó: “Si tuviera que elegir un solo cambio con gran impacto metabólico, sería adelantar el horario de la cena. Es una intervención simple, gratuita, mejora el sueño y comienza a resincronizar los relojes biológicos del organismo”.

Respecto a la composición de la cena, Aguirre Ackermann consideró que no existe una combinación universal que sincronice el reloj circadiano. “Lo que parece tener mayor importancia es el horario de la comida, su volumen, la calidad de los alimentos y el patrón alimentario del día completo”, explicó.

Dobenau complementó: “En general, una cena basada en proteínas de buena calidad, vegetales y grasas saludables genera mayor saciedad y menor impacto glucémico. Los hidratos provenientes de alimentos reales pueden incorporarse estratégicamente en personas metabólicamente sanas o deportistas”.

Ambas especialistas desaconsejaron las cenas muy tardías y ricas en ultraprocesados, alcohol y azúcares, y recomendaron priorizar la exposición a luz natural en horas tempranas y evitar la iluminación artificial intensa durante la noche.

Por último, Dobenau resaltó que el objetivo no es centrarse solamente qué come una persona. “También es clave preguntarse cuándo come, cuándo se mueve, cuándo descansa y si su biología está sincronizada. Muchas veces el problema no es la falta de voluntad, sino vivir permanentemente en una arritmia circadiana”, concluyó.