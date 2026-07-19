Gobierno dominicano entregó más de 100 apartamentos en Boca Chica, el 58% de los títulos a mujeres

El 58% de las propiedades del Residencial Nueva Esperanza fue entregado a mujeres como parte de la política de equidad del plan habitacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Más de un centenar de apartamentos fueron entregados en Boca Chica para fortalecer el acceso a la vivienda digna de los dominicanos. El 58% de las propiedades fueron entregadas a mujeres, como parte del plan que impulsa el Gobierno dominicano un dato que subraya la apuesta por la equidad y la consolidación del patrimonio familiar en la zona.

La inauguración del Residencial Nueva Esperanza estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, como parte de un programa nacional que busca reducir el déficit habitacional. Durante el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Víctor “Ito” Bisonó, explicó que el proyecto suma un total de 890 apartamentos entregados, beneficiando a más de 2,600 personas. “Este es un sueño hecho realidad para muchas familias”, afirmó Bisonó, quien adelantó que la meta oficial es entregar 4,000 viviendas antes de que finalice el año.

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El ministro resaltó que la mayoría de los nuevos títulos de propiedad están en manos de mujeres y que estas acciones contribuyen a fortalecer la estabilidad y seguridad de las familias. Bisonó expresó: “Con estas viviendas las familias comienzan a construir su patrimonio y pasan de la incertidumbre a la realidad de tener un hogar propio y seguro”.

El Gobierno dominicano entregó 112 apartamentos en Boca Chica para ampliar el acceso a la vivienda digna en la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Durante la actividad también participó el vicepresidente del Banco de Reservas, Isidro García, quien destacó el impacto del proyecto para los residentes. García recordó que el banco ha financiado más de 18,000 viviendas en todo el país, con una inversión superior a los 22,000 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $376.2 millones). “Con esta entrega se acaba el hacinamiento y la incertidumbre para muchas familias, que ahora pueden disfrutar de un hogar propio y digno”, sostuvo el ejecutivo bancario durante el acto de entrega.

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La Residencial Nueva Esperanza cuenta con apartamentos distribuidos en modernos edificios de cuatro niveles, diseñados para brindar espacios confortables y áreas comunes que promuevan el bienestar de sus habitantes. Cada apartamento dispone de balcón, galería, sala, comedor, cocina, área de lavado, tres habitaciones y un baño. El conjunto habitacional incluye parqueos, áreas de juegos y una verja que protege todo el perímetro.

Esta entrega forma parte de un programa nacional de construcción de viviendas desarrollado por el Mived, centrado en atender a comunidades con mayores necesidades habitacionales. El objetivo es que más familias puedan acceder a soluciones de vivienda segura, moderna y accesible, priorizando la integración social y el desarrollo urbano ordenado en municipios como Boca Chica.

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El Mived informó que el proyecto acumula 890 apartamentos entregados y beneficia a más de 2,600 personas, con la meta de sumar 4,000 viviendas antes de fin de año. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Según los organizadores, disponer de un hogar propio transforma la vida de las familias y mejora su bienestar. La llegada de estos apartamentos representa una oportunidad concreta para cientos de personas que buscaban una alternativa digna y estable.

El presidente Abinader reafirmó el compromiso de su gestión con el sector de la vivienda, dando prioridad a las zonas donde el déficit habitacional es más agudo y promoviendo proyectos que permitan el acceso a infraestructuras adecuadas.

Con la entrega de los 112 apartamentos en Boca Chica, el gobierno avanza en su objetivo de brindar más opciones habitacionales y fortalecer el desarrollo social en la República Dominicana.

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