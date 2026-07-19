Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

En medio del vuelo varado con destino a Nueva York, Estados Unidos, Ciro Martínez decidió alegrar a sus compatriotas con un poco de música (Instagram)

Este domingo, la final del Mundial 2026 entre Argentina y España puso no solo los nervios, sino también la creatividad y la pasión a flor de piel. Mientras miles de hinchas hacían todo lo posible para llegar al MetLife Stadium en Nueva Jersey, los imprevistos y las demoras por el mal clima dejaron a más de uno varado y en vilo. En medio de ese clima de ansiedad, la música y el espíritu argentino encontraron un canal inesperado a través de Ciro Martínez, quien volvió a sorprender con un gesto que ya se convirtió en cábala mundialista: tocar el Himno Nacional Argentino en un avión.

El episodio se viralizó rápidamente gracias a un video compartido por Ángel de Brito, conductor de LAM (América). En las imágenes se puede ver a Ciro Martínez, exlíder de Los Piojos y actual referente de Ciro y Los Persas, de pie junto al intercomunicador de la cabina, entonando cada una de las notas del himno con su armónica. La melodía resonó entre las butacas y desató una ola de aplausos, sonrisas y emoción entre los pasajeros, que llevaban horas aguardando que el vuelo finalmente despegara rumbo a la final.

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La escena fue aún más especial porque, según confirmó de Brito, entre los presentes se encontraban Pampita, Natalie Pérez, Santiago Braverman y otras personalidades del espectáculo argentino. Todos compartieron el momento en sus propias redes, sumando aliento y complicidad en medio de la espera. La reacción fue instantánea, convirtiéndose así en un nuevo ritual.

Ciro sorprendió a los pasajeros del vuelo rumbo a la Copa del Mundo con una de sus canciones de Los Piojos y luego tocó el himno nacional con su armónica (VIdeo: Instagram)

No es la primera vez que Martínez recurre a la música como bandera y punto de encuentro para los hinchas argentinos en el exterior. En los 16vos ante Cabo Verde, también tocó el Himno Nacional Argentino con su armónica ante una multitud que celebraba en la zona conocida como “Little Argentina”, sobre Collins Avenue. Sin embargo, el clima festivo se vio interrumpido cuando un oficial de policía subió al vehículo y le indicó al músico que detuviera el show. Ciro decidió finalizar la interpretación y, en medio de la tensión, se retiró rápidamente del lugar en una camioneta blanca, evitando así que la situación pase a mayores.

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Además, durante el Mundial de Qatar 2022, el músico ya había protagonizado una escena similar en un vuelo que partía de Madrid rumbo a Doha. En aquella oportunidad, notó la presencia de muchos compatriotas entre los pasajeros y, sin dudarlo, tomó su armónica para interpretar el Himno Nacional usando el intercomunicador de cabina. Al principio, la sorpresa dejó a todos en silencio, pero en pocos segundos la emoción se impuso y los hinchas comenzaron a acompañarlo con aplausos y cantos. El broche de oro fue el grito de “¡Vamos, Argentina!” que desató una ovación a bordo y quedó registrado en decenas de teléfonos.

Ciro Martínez tocó el himno en un avión rumbo al Mundial de Qatar 2022 (Instagram)

La previa del partido se vivió en los aeropuertos, en las salas de embarque y hasta en los pasillos de los aviones. Los videos de Ciro y su armónica se multiplicaron junto a los de otros hinchas que, a su manera, intentaban mantener el ánimo en alto: cánticos, banderas, camisetas albicelestes y hasta improvisadas coreografías sirvieron para convertir la espera en un momento de comunión y esperanza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento, agradecimientos al músico y pedidos de “seguir con la cábala” para empujar a la Selección hasta el último minuto.

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La final del Mundial 2026 será recordada no solo por lo que suceda dentro del MetLife Stadium, sino también por estas postales: un país entero haciendo fuerza desde cada rincón y un artista que, con su armónica y su entusiasmo, volvió a demostrar que el fútbol y la música pueden convertir cualquier contratiempo en una oportunidad para celebrar el ser argentino. En medio de las demoras y la incertidumbre, Ciro Martínez regaló un himno que quedará en la memoria de todos, confirmando que la pasión no entiende de horarios, distancias ni fronteras.