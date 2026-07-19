Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

En un intento de llegar a Nueva Jersey, debido a condiciones climáticas adversas en Nueva York, varias celebridades como Jimena Barón quedaron a la espera de poder llegar a la final de Argentina ante España (Instagram)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España puso a flor de piel los sentimientos de millones de hinchas repartidos por el mundo. Sin embargo, para muchos argentinos la emoción se vio atravesada por la incertidumbre y la frustración. A medida que la cuenta regresiva para el histórico choque en el MetLife Stadium de Nueva Jersey avanzaba, un obstáculo inesperado complicó los planes de quienes soñaban con ver al equipo de Lionel Scaloni desde la tribuna: el mal clima dejó varados a cientos de fanáticos, incluidas varias celebridades del espectáculo nacional.

Jimena Barón fue una de las primeras en exponer su desesperación a través de las redes sociales. “Nos cancelaron el vuelo y no llegamos en auto ni queriendo. Además de la angustia de llegar a no poder estar en el último partido, soy muy cabulera. Por favor si se les ocurre algo escríbanme”, expresó, sumando un emoji de manos rezando. La publicación resumió el peso de su deseo de ser parte de la definición y la importancia que le da a sus rituales futboleros. La tensión fue creciendo con cada hora perdida: en una imagen tomada en el aeropuerto, la cantante apareció con la mano en la boca y la mirada hacia arriba, visiblemente preocupada. “Es el Mundial del culo en la mano. Este final tiene sentido. Todo va a salir bien, tengo fe”, comentó en medio de la desesperación.

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Jimena Barón expresó su angustia ante la cancelación de su vuelo hacia la final de la Copa del Mundo

La odisea para llegar a Nueva York también fue compartida por Barbie Simons, quien desde el aeropuerto de Washington escribió: “Pensábamos aterrizar en Nueva York… Pero el universo tenía otros planes. Oficialmente varados en Washington. Si mañana aparezco en Canadá, ya no me sorprendería”. El relato de Barbie se sumó al de otros famosos que quedaron atrapados por la tormenta y el cierre de los principales aeropuertos de la región.

Marcela Tinayre fue otra de las figuras que mostró su frustración en las redes. Desde el asiento de su avión, grabó un video donde relató: “Es agotador. Es imposible. Cerraron el aeropuerto de Nueva York, cerraron el de Philadelphia… Cerrado todo. No sé qué decirles”. Casi sin voz, continuó: “Nos tienen sentaditos acá, lo cual es raro. Esto es como el partido contra Inglaterra. Nos hacen sufrir, pero vamos a salir. La tormenta que hay en Nueva York es impresionante, hay en todos lados. Pero bueno, es lo que nos enseñó la Selección: a no perder el objetivo”.

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Barbie Simons contó que quedó varada en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles mientras viajaba a la final del Mundial 2026

El propio Nacho Viale, hijo de Tinayre, sumó su testimonio desde una historia con fondo negro: “13 horas. Esperando en un aeropuerto. Nos bajaron con el avión en pista. Vamos Argentina mañana”.

El conductor Nacho Viale publica un mensaje desde un aeropuerto mientras espera viajar a la final del Mundial 2026, tras ser bajado del avión.

En medio del caos y la espera, hubo espacio para la creatividad y el buen ánimo. En un video compartido por Ángel de Brito, Ciro Martínez, exlíder de Los Piojos, animó a los pasajeros de un vuelo varado tocando el Himno Nacional argentino con una armónica, desatando aplausos y sonrisas. Entre los presentes se encontraban Pampita, Natalie Pérez, Santiago Braverman y otros famosos, que compartieron el momento en redes y sumaron su aliento a la distancia.

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El influencer Ian Lucas también documentó la frustración de su intento por viajar desde Miami. “Cuatro cancelados. Voy a llegar como sea”, escribió, reflejando la perseverancia de quienes no querían resignarse a perderse el partido. Por su parte, Juli Manzotti, novia del streamer Coker, relató desde el aeropuerto: “Mirá vos la noticia, che. Bueno, estaba a punto de salir, ya teníamos a todo el equipo. Y ahora nos dicen que no dejan aterrizar en Nueva York, ¡así que lo movieron a las 5 AM! Es que ni siquiera nos dicen la verdad. Nos tienen esperando hace una banda. No puede ser”.

Ian Lucas expresó su frustración por los vuelos cancelados que impiden su viaje a la final del Mundial

La novia del streamer Coker, Juli Manzotti, expresó su angustia al tener que esperar por un nuevo vuelo (Instagram)

Así, el clima de final mundialista se vive entre la ansiedad, la incertidumbre y los gestos de esperanza de hinchas y celebridades que, pese a todo, se aferran a la fe y a las cábalas. Mientras la Selección Argentina se prepara para salir a la cancha, cientos de compatriotas siguen luchando contra el clima y las cancelaciones, convencidos de que la pasión por la camiseta es más fuerte que cualquier tormenta.

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