Argentina jugará la séptima final de su historia en el Mundial 2026 ante España

Argentina jugará la final contra España (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Una vez más. Argentina estiró su invicto en semifinales de los Mundiales y disputará el partido por el título por séptima vez en su historia. El combinado que lidera Lionel Scaloni buscará el próximo domingo 19 de julio desde las 16 ante España en el Met Life Stadium de la sede New Jersey/New York defender la corona obtenida en Qatar 2022 para convertirse en el primer seleccionado en ser bicampeón del mundo en 62 años tras lo hecho por Italia (1930-1934) y Brasil (1958-1962).

Al ritmo de Lionel Messi, la Albiceleste eliminó a Inglaterra en semifinales en un partido inolvidable para confirmar su butaca en el gran partido por la corona. El camino se había iniciado hace 29 días con una goleada 3-0 sobre Argelia con hattrick del capitán en la apertura del Grupo J. El doblete del crack rosarino de 39 años para sentenciar el 2-0 a Austria aseguró la clasificación a 16avos de final en este nuevo formato de la Copa del Mundo ampliada a 48 equipos. En ese contexto, Scaloni apeló a la rotación para concluir la zona con una victoria 3-1 sobre Jordania, una presentación que tuvo otra conquista más de Messi acompañada por las de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

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A partir de allí, el sufrimiento se convirtió en la banda de sonido de los cruces de playoff argentinos. Estuvo dos veces arriba en el marcador contra Cabo Verde en los 16avos de final, pero no logró sostener el resultado y recién pudo firmar su pase a octavos en tiempo extra con un gol de Cristian Cuti Romero, que en los papeles oficiales quedará registrado en contra de Diney. Previamente, Messi y Lisandro Martínez habían adelantado al equipo.

La llave frente a Egipto se presentó adversa: Argentina, a falta de 13 minutos para el final, caía 2-0. Cuti Romero, el capitán Messi y Enzo Fernández con un cabezazo en tiempo de descuento aparecieron para firmar sus nombres en la historia grande de la Copa del Mundo con un partido que quedará en el recuerdo.

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La siguiente presentación con Suiza estuvo lejos traer tranquilidad al elenco sudamericano. Alexis Mac Allister abrió de cabeza a los 10 minutos el partido luego de una jugada ensayada de córner que tuvo a Messi como asistidor, pero Dan Ndoye niveló las acciones y puso en aprietos a lo de Scaloni. La expulsión vía VAR de Breel Embolo por confusión de identidad dio vuelta definitivamente el curso del trámite, pero Argentina recién pudo plasmar la superioridad sobre el complemento del suplementario con un golazo de Julián Álvarez que tuvo luego otro grito de Lautaro Martínez para firmar la inesperada tranquilidad de un 3-1 ya en tiempo cumplido.

Argentina ahora tendrá la octava presentación en la primera versión de esta Copa del Mundo extendida. Necesitará sumar un octavo triunfo en 33 días para volver a verle la cara a la gloria deportiva, para hacer realmente historia con un bicampeonato que no sucede hace más de seis décadas.

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Aquella derrota en la final de 1930 ante Uruguay (2-3) en el primer Mundial de la historia abrió un compás de espera de 48 años hasta poder ver nuevamente a la Selección disputando un título en la 11ª edición de este certamen en 1978: con Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella y Ubaldo Matildo Fillol como algunas de sus banderas, la Selección alzó por primera vez la Copa del Mundo, la única vez que fue el país anfitrión.

Tras el doloroso traspié en la siguiente edición de España 1982, llegó uno de los momentos gloriosos para el fútbol argentino con un Diego Armando Maradona brillante que escribió su nombre en los libros de hihstoria del deporte moderno con su sublime actuación para superar la fase de grupos como líder (venció a Corea del Sur y Bulgaria, además de un empate con Italia) que tuvo luego los triunfos contra Uruguay (octavos de final), Inglaterra (cuartos), Bélgica (semis) y Alemania (final).

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El equipo de Carlos Salvador Bilardo tuvo la chance inmediata de defender la corona, pero se quedó en la puerta con una polémica final ante Alemania en Italia 1990 tras eliminar a Brasil y superar por penales las series contra Yugoslavia y el anfitrión en una edición que quedó marcada por las atajadas de Sergio Goycochea.

La eliminación en octavos de final de Estados Unidos 1994 con el doloroso “me cortaron las piernas” de Diego Maradona inició una zaga de tropezones que tuvo la salida anticipada en Francia 1998 (cuartos de final ante Países Bajos), Alemania 2006 (cuartos contra el local) y Sudáfrica 2010 (cuartos otra vez frente a los alemanes) con la actuación más frustrante entre medio en Corea del Sur-Japón 2002: el equipo que lideró Marcelo Bielsa quedó tercero en una zona que lideró tenía a Suecia, Inglaterra y Nigeria, por lo que debió volverse de la cita en fase de grupos.

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Alejandro Sabella fue el encargado de cruzar el “rubicón”, como el mismo definió a los cuartos de final del mundial, para darle a Argentina su primera aparición en semifinales del Mundial en 24 años en la edición 2014 que organizó Brasil. Aquella Albiceleste ya liderada definitivamente por Lionel Messi sacó a Países Bajos en semifinales por los penales, pero cayó en tiempo extra contra Alemania y quedó a un paso de alzar la tercera estrella.

La versión de Rusia 2018, con el riesgo de quedar eliminados en fase de grupos, las tensiones del plantel con el entrenador Jorge Sampaoli y la caída finalmente en octavos ante la Francia del joven Kylian Mbappé, fue apenas un detalle en la exitosa historia moderna de la Albiceleste.

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Lionel Scaloni rompió en 2021 la sequía de 28 años sin vueltas olímpicas en la Selección con la Copa América que se realizó en Brasil en medio de la pandemia que abrió un portal de alegrías: Argentina conquistó la Finalíssima con una eximia actuación ante Italia en Wembley y se erigió como bicampeón de la Copa América en 2024.

Entre medio, la conquista más gloriosa: la Selección logró la tercera estrella en Qatar 2022 en un certamen que comenzó con un sorpresivo cachetazo de Arabia Saudita en el debut, pero que vio un crecimiento progresivo con las victorias ante México y Polonia para avanzar a playoff. Más allá de los resultados ajustados, aquel equipo tuvo algunas de sus mejores performances para eliminar a Australia (2-1) en octavos de final, Países Bajos (2-2 y 4-3 en los penales) en cuartos de final y a Croacia (3-0) en semifinales. Aunque, sin dudas, la historia contará que disputó ante Francia seguramente la mejor final de la historia de la Copa del Mundo con un dominio absoluto durante casi 80 minutos que se esfumó de un momento a otro por el doblete de Mbappé sobre el final y terminó con una electrizante victoria en los penales tras igualar 3-3 en el tiempo extra.

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Este domingo 19 de julio, a 1309 días (3 años y 7 meses) de subirse a lo más alto en el Lusail Stadium de Qatar, intentará repetir la historia pero en el MetLife Stadium de New Jersey/New York.