Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El actor estadounidense está casado con una argentina por lo que decidió alentar por el seleccionado argentino (Video: BBC-Instagram)

El Mundial 2026 convirtió a Estados Unidos en el epicentro del fútbol mundial y la Selección Argentina, con su camino hacia la final ante España, no dejó indiferente a nadie. La pasión albiceleste traspasó fronteras y llegó a figuras de la cultura popular que, desde sus redes sociales, entrevistas y presencia en los estadios, eligieron ponerse del lado de la Scaloneta. Algunos por lazos familiares, otros por admiración a Lionel Messi y varios por una argentinidad adquirida a lo largo de los años, el apoyo internacional a la Albiceleste se multiplicó partido a partido hasta convertirse en un fenómeno global.

Matt Damon, actor estadounidense, fue uno de los primeros en dejar en claro su postura. En plena promoción de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, nuestro país apareció en varias de sus entrevistas. La razón es sencilla: está casado con la argentina Luciana Barroso. En diálogo con la BBC, contó que vivió los partidos con su suegra, su esposa y sus hijas, todos con la indumentaria de la Selección puesta: “Obviamente estoy casado con una argentina, toda esa parte de la familia sigue allá, en Buenos Aires y en distintas partes del país. Se vive diferente allá”, dijo entre risas, describiendo la intensidad con que los argentinos viven el fútbol.

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“Estuvimos alentando con nuestra ropa de Argentina”, agregó el protagonista de Interstellar, y también confesó una deuda pendiente: nunca vio a Messi en vivo, algo que, según él mismo admitió, su esposa “le recuerda constantemente”. Sin entradas de momento para el Met Life este domingo, su promesa es ir a ver un partido del Inter Miami antes de que el capitán se retire.

En una entrevista con Mariano Ojeda el actor estadounidense contó que su suegra, argentina, está viviendo con ellos el Mundial (Video: Instagram)

En una entrevista con el periodista de C5N Mariano Ojeda, Damon fue más directo aún. Cuando le preguntaron por quién alentaba, respondió sin dudar: “Si quiero volver a mi casa, es Argentina”, y aclaró cómo es su vínculo con la selección de su país. “Normalmente alentamos a los dos, y cuando Estados Unidos va cayendo, nos ponemos las camisetas de Argentina”, explicó, resumiendo con humor la dinámica familiar que el Mundial instaló bajo su techo.

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Además de su compañero en La Odisea, Tom Holland es uno de los rostros más reconocidos del cine actual gracias a su papel de Spider-Man. El británico no alentó a la Selección Argentina sino que quedó rendido ante Lionel Messi como figura y como persona. El contexto es particular: Messi participó en la promoción de la última película del superhéroe, una colaboración que, según el propio actor, fue una sorpresa. “Decían que nunca hace nada de esto”, contó Holland, dejando en claro lo excepcional de la participación del capitán argentino. La razón, según trascendió, es que sus hijos son fanáticos de Spider-Man. “Los he visto hacer el gesto de las manos de Spider-Man un par de veces cuando festejó goles”, reveló el actor con admiración.

A pesar de que Argentina eliminó a Inglaterra en la semifinal, Holland no dudó al momento de valorar a Messi: “Él es el GOAT. Probablemente sea el GOAT de los GOATs”. Y fue más allá: “Si juntás a todas las personas más destacadas del mundo, él estaría en la cima de esa lista. Qué leyenda, qué privilegio. Me emocionó mucho que haya querido hacer esto para nuestra película”. Matt Damon, presente en la misma entrevista, asintió: “Porque él no suele hacer ese tipo de cosas, ¿no?”. Holland cerró: “No. Nunca hace nada de esto”.

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El actor británico habló de su fanatismo por el capitán de la selección nacional (Video: Instagram)

Camila Morrone, actriz argentino-estadounidense e hija de la modelo argentina Lucila Polak, demostró que la distancia no apaga la pasión. Antes del partido ante Inglaterra, la ex de Leonardo Di Caprio se encontraba de vacaciones en Italia y desde allí compartió una serie de imágenes con la camiseta de la Selección, buscando guiños al celeste y blanco en cada rincón del paisaje mediterráneo. “Matices de azul en todos lados, ¡vamos Argentina! Suerte”, escribió, convirtiendo el mensaje en el hilo conductor de su álbum de viaje.

Tras la victoria por 2 a 1, Morrone festejó desde Nueva York junto a su pareja, Cole Brennet, y un grupo de hinchas argentinos que eligieron un restaurante para vivir el partido en comunidad. El clima fue de fiesta: cánticos, abrazos y platos típicos como milanesa y empanadas de carne. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, la actriz gritó: “¡Es un sentimiento! ¡¿Qué dije?!” y luego agregó: “¡Nos vemos en la final! ¡Orgullo en las calles de Nueva York!”. La celebración continuó en las calles de Manhattan, con la camiseta albiceleste puesta y el festejo improvisado que se multiplicó por toda la ciudad.

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Durante todo el Mundial Camila alentó por la selección argentina y lo dejó bien claro desde el primer minuto

La semifinal ante Inglaterra, la actriz la vivió en las calles de Nueva York junto a su pareja

Su madre, Lucila Polak, también se sumó desde las afueras de un hospital, con la camiseta de la Selección y palabras sentidas: “Raro ser argentino, ¿eh?“, sintetizó quien fuera pareja de Al Pacino durante más de diez años. ”En realidad, no pude dormir feliz de saber que hoy íbamos a sufrir. A los chicos, que dejan el alma en la cancha, ¡vamos por todo! ¡Gracias por todo!”, agregó.

Anya Taylor-Joy, actriz de nacionalidad británica y argentina, vivió la semifinal ante Inglaterra con una intensidad particular. Su historia personal convierte cada partido de la Selección en algo más que un evento deportivo: nació en Miami, creció en Buenos Aires hasta los seis años, estudió en el Northlands School —la misma institución donde estudió la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta— y luego se trasladó a Londres. Tiene raíces inglesas, escocesas, españolas y argentinas, y el duelo ante Inglaterra la puso frente a frente con su propia historia familiar.

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Antes del partido, en plena avant-premiere de Lucky, su nueva miniserie, fue consultada por la agencia Associated Press sobre su postura. Con risas y gestos de complicidad, reconoció: “Hay mucho estrés en la familia en este momento”. Luego fue directa: “Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina”. Y agregó, buscando equilibrar el afecto por ambos países: “Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra”. Consumada la victoria argentina, Taylor-Joy publicó en sus stories de Instagram la bandera celeste y blanca con el Sol de Mayo en el centro, sin texto ni comentario. La imagen habló por sí sola.

De cara a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Anya Taylor-Joy dio a conocer a qué seleccionado va a apoyar (Associated Press)

La actriz también contó una anécdota que resume su vínculo con la Selección: cuando Argentina venció a Cabo Verde, ella estaba en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden. El evento tenía prohibición de uso de celulares para los cerca de mil invitados. Sin poder seguir el partido, permaneció atenta al resultado hasta que un mesero se le acercó en medio de la ceremonia: “Solo para que sepas, Argentina acaba de ganar”. Y la actriz explicó el peso de ese momento: “Lionel Messi y el fútbol significa todo para los argentinos”.

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Chris Mintz-Plasse, actor estadounidense conocido mundialmente como McLovin por su papel en Superbad, irrumpió en la conversación mundialista de la manera más inesperada. Volvió a X —red social que, según él mismo admitió, ya casi no frecuenta— para publicar una foto con la camiseta de Argentina frente al espejo y escribir: “Hace tiempo que no estoy en Twitter, pero escuché rumores de que fui convocado. ¡VAMOS A LOGRARLO!”. La publicación, del 15 de julio de 2026, acumuló 1,6 millones de vistas y se convirtió en uno de los posteos más comentados de la jornada mundialista.

Esta no es la primera vez que Christopher muestra su aliento por el seleccionado mayor, durante el Mundial de Qatar 2022 celebró como un argentino más

El boxeador decidió alentar a la Scaloneta en el partido de semifinales

Jake Paul, youtuber y boxeador estadounidense, llevó el fanatismo a otro nivel. Se vistió con la camiseta oficial de Argentina, se pintó la cara con los colores celeste y blanco y completó el look con un sombrero típico de hincha argentino. En sus stories publicó videos cantando “Ankara Messi” junto a amigos, con la misma intensidad que cualquier hincha en la tribuna. La postal más emotiva llegó después: una foto con el rostro surcado de lágrimas, el sombrero puesto y los colores en las mejillas, como muestra del desborde emocional que le generó el partido.

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Romeo Beckham, hijo del exfutbolista inglés David Beckham, es un caso especial. De nacionalidad británica, si bien en el partido por las semifinales alentó por su país, en ocasiones anteriores expresó su preferencia por la selección albiceleste. El joven eligió una forma más sobria pero igualmente contundente de mostrar su apoyo. En sus redes sociales publicó una serie de fotos luciendo una campera con los colores celeste y blanco de Argentina, combinada con guantes negros. Las imágenes, tomadas en interiores, lo muestran posando con actitud y dejando en claro su postura. Habrá que ver si en la final hincha por Argentina y Lionel Messi, el jugador franquicia del club del cual su padre es uno de sus dueños.

Romeo, el segundo hijo de Beckham y Victoria, semanas atrás eligió apoyar al seleccionado de Lionel Scaloni

Marcella Hetfield, hija del cantante estadounidense James Hetfield, vocalista de Metallica, fue más allá de las redes sociales y eligió vivir el Mundial desde las tribunas. Estuvo presente en el estadio de Kansas City durante el partido ante Suiza por los cuartos de final, con la camiseta del número 10 de la Selección, junto a su madre y su hermano Castor Hetfield, todos vestidos de albiceleste. Las fotos que compartió en sus redes muestran a la familia posando a orillas del campo de juego, con el estadio de fondo y las sonrisas propias de quien vive el fútbol como una fiesta. El fanatismo de los hermanos se explica en las raíces de su madre, la mendocina Francesca Tomasi, quien estuvo en pareja con el frontman estadounidense durante 25 años. “Gracias mamá y gracias a Dios”, escribió la influencer al pie de las imágenes.

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Tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal, Marcella volvió a las redes para festejar el pase a la final. Su celebración incluyó una imagen que se volvió viral: una foto de Lionel Messi tomando mate frente al Big Ben en Londres. La postal, que muestra al capitán argentino con anteojos de sol y el mate en mano frente al Parlamento británico y los autobuses rojos de la ciudad, resumió con humor y orgullo el significado de eliminar a Inglaterra en su propio terreno cultural.

Jason Sudeikis y Brendan Hunt, actores estadounidenses conocidos por la serie Ted Lasso, también estuvieron presentes en el partido Argentina-Suiza por los cuartos de final. La experiencia los dejó sin palabras. Sudeikis describió el estadio como el más azul que jamás vio, comparando la pequeña mancha roja de los hinchas suizos: “Era como cuando alguien tiene un pequeño mechón gris en el pelo. Había un pequeño mechón rojo detrás del arco contrario. Pero el resto era solo azul”.

La dupla de actores estadounidenses estuvieron presentes en el partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final y contaron cómo lo vivieron desde la tribuna (Video: Instagram)

Hunt fue más lejos en su análisis. Dijo que fue el segundo mejor ambiente que vivió en el Mundial, solo superado por el Azteca durante México-Inglaterra, y destacó el canto constante de los hinchas argentinos incluso en los momentos de mayor tensión del alargue. Relató el instante previo al gol de Julián Álvarez: por primera vez en todo el partido, la hinchada argentina se había callado mientras el equipo bajaba la pelota. “Y al cruzar la mitad de la cancha, empezaron a cantar de nuevo, todos juntos, de golpe”, describió Hunt. Diez segundos después, Álvarez convirtió el tanto que selló la clasificación. Sudeikis lo resumió con una imagen: “Fue como una inhalación colectiva, y después fue como si alguien les diera el tono y todos arrancaron en la nota correcta”.