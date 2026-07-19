Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

Delegados de la Red Iberoamericana de Biodiversidad IBERBIO participan en una reunión presencial en Antigua en junio de 2020, abordando temas de conservación y gestión ambiental. (Conap Guatemala)

Guatemala asumirá la presidencia de IberBio durante dos años tras la primera reunión presencial de la red, celebrada del 14 al 16 de julio en Antigua Guatemala, un encuentro que reunió a representantes de 15 países para definir su programa de trabajo 2025-2027 y coordinar acciones regionales sobre biodiversidad.

La decisión se tomó después de un proceso iniciado en 2024, durante la COP de Cali, y quedó formalizada en esta cita presencial, donde también se avanzó en la consolidación de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad. La presidencia guatemalteca implicará representar a la red en distintos espacios y velar por el cumplimiento de los planes y actividades acordados.

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Según la Secretaría General Iberoamericana, la reunión convocó a delegaciones de 15 países de Iberoamérica con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación en favor de la biodiversidad. Guatemala participó como país anfitrión y presentó experiencias nacionales vinculadas con la gestión sostenible de la diversidad biológica y la restauración ecológica de ecosistemas.

Igor de la Roca, director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, destacó que las delegaciones llegaron para conocer experiencias guatemaltecas en gestión sostenible y restauración. También sostuvo que la combinación entre riqueza natural y riqueza cultural convierte a las prácticas del país en un referente para la región.

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Un grupo de personas posa junto al lago Atitlán con volcanes de fondo y varias embarcaciones en el agua. (Conap Guatemala)

La reunión avanzó en el programa regional de biodiversidad 2025-2027

La I Reunión de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad tuvo como objetivo consolidar la red, avanzar en la implementación de su programa de trabajo 2025-2027 y reforzar el diálogo entre los países participantes. El propósito fue identificar retos comunes y coordinar respuestas frente a compromisos compartidos en biodiversidad.

Durante tres días, las delegaciones participaron en sesiones plenarias, talleres de trabajo en grupos, mesas de diálogo e intercambio, además de espacios de interacción orientados a fortalecer la cooperación regional. El encuentro incluyó una visita de campo como parte de esa agenda de colaboración.

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En el segundo día, Guatemala compartió experiencias de gestión territorial y restauración, con énfasis en el trabajo de restauración de tul que se desarrolla en la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán. Esa tarea se realiza entre el CONAP, la Autoridad del Lago de Atitlán y otras instituciones aliadas.

De acuerdo con el CONAP, la biodiversidad constituye uno de los principales patrimonios naturales del país. El organismo impulsa el fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, la conservación de especies y ecosistemas estratégicos, la restauración de paisajes y el trabajo conjunto con comunidades y socios para promover una gestión sostenible del territorio.

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Guatemala asumirá la presidencia de IberBio durante dos años tras la reunión de la red en Antigua Guatemala. (Conap Guatemala)

La visita a Sololá mostró modelos de conservación vinculados con comunidades

La delegación visitó el Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático (CEDRACC), de la Asociación Vivamos Mejor, ubicado en el caserío Chuitzanchaj, municipio de Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá. El recorrido buscó mostrar experiencias que conectan conservación de la biodiversidad, producción y participación comunitaria.

El centro funciona como escuela de campo comunitaria y como centro de rescate de biodiversidad. Allí se desarrollan procesos de conservación y reproducción de especies nativas forestales y agrícolas, y la formación se apoya en la práctica directa de familias y comunidades, con intercambio de saberes ancestrales y científicos.

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La visita permitió conocer de primera mano modelos centrados en la restauración de la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán, la producción y conservación de la agrobiodiversidad, las unidades demostrativas y productivas para el desarrollo rural, el enfoque de adaptación al cambio climático y las oportunidades para el desarrollo sostenible.

Sara Covaleda, jefa de la división de medio ambiente de la SEGIB, explicó que la reunión presencial sirvió para cerrar el trabajo iniciado el año pasado y tomar decisiones sobre la conducción de la red. “Hoy estamos tomando decisiones importantes, siendo una de las principales que el país que va a asumir la presidencia de la red. Esta presidencia será asumida por Guatemala durante los próximos dos años, en las que el país deberá representarla en los distintos escenarios y asegurar que se van cumpliendo sus planes de trabajo y actividades que se propongan”.

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Expertas y expertos iberoamericanos también compartieron durante el encuentro experiencias nacionales en conservación, protección y restauración de ecosistemas. El Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala fue sede de este espacio de diálogo regional, que además acogió un intercambio orientado a fortalecer la protección de las personas defensoras del medio ambiente.