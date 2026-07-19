Guatemala

Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

La red iberoamericana formalizó el relevo de su conducción tras la primera cita presencial celebrada en Antigua Guatemala, con delegaciones de 15 países y una agenda centrada en coordinación regional sobre biodiversidad

Guardar
Google icon
Una sala de conferencias con mesas largas, personas sentadas, banderas de países, laptops, botellas de agua y una pantalla con imagen de naturaleza
Delegados de la Red Iberoamericana de Biodiversidad IBERBIO participan en una reunión presencial en Antigua en junio de 2020, abordando temas de conservación y gestión ambiental. (Conap Guatemala)

Guatemala asumirá la presidencia de IberBio durante dos años tras la primera reunión presencial de la red, celebrada del 14 al 16 de julio en Antigua Guatemala, un encuentro que reunió a representantes de 15 países para definir su programa de trabajo 2025-2027 y coordinar acciones regionales sobre biodiversidad.

La decisión se tomó después de un proceso iniciado en 2024, durante la COP de Cali, y quedó formalizada en esta cita presencial, donde también se avanzó en la consolidación de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad. La presidencia guatemalteca implicará representar a la red en distintos espacios y velar por el cumplimiento de los planes y actividades acordados.

PUBLICIDAD

Según la Secretaría General Iberoamericana, la reunión convocó a delegaciones de 15 países de Iberoamérica con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación en favor de la biodiversidad. Guatemala participó como país anfitrión y presentó experiencias nacionales vinculadas con la gestión sostenible de la diversidad biológica y la restauración ecológica de ecosistemas.

Igor de la Roca, director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, destacó que las delegaciones llegaron para conocer experiencias guatemaltecas en gestión sostenible y restauración. También sostuvo que la combinación entre riqueza natural y riqueza cultural convierte a las prácticas del país en un referente para la región.

PUBLICIDAD

Grupo de aproximadamente cuarenta personas posando en césped, con un lago y volcanes al fondo, embarcaciones en el agua, cielo nublado
Un grupo de personas posa junto al lago Atitlán con volcanes de fondo y varias embarcaciones en el agua. (Conap Guatemala)

La reunión avanzó en el programa regional de biodiversidad 2025-2027

La I Reunión de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad tuvo como objetivo consolidar la red, avanzar en la implementación de su programa de trabajo 2025-2027 y reforzar el diálogo entre los países participantes. El propósito fue identificar retos comunes y coordinar respuestas frente a compromisos compartidos en biodiversidad.

Durante tres días, las delegaciones participaron en sesiones plenarias, talleres de trabajo en grupos, mesas de diálogo e intercambio, además de espacios de interacción orientados a fortalecer la cooperación regional. El encuentro incluyó una visita de campo como parte de esa agenda de colaboración.

En el segundo día, Guatemala compartió experiencias de gestión territorial y restauración, con énfasis en el trabajo de restauración de tul que se desarrolla en la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán. Esa tarea se realiza entre el CONAP, la Autoridad del Lago de Atitlán y otras instituciones aliadas.

De acuerdo con el CONAP, la biodiversidad constituye uno de los principales patrimonios naturales del país. El organismo impulsa el fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, la conservación de especies y ecosistemas estratégicos, la restauración de paisajes y el trabajo conjunto con comunidades y socios para promover una gestión sostenible del territorio.

Un grupo de unas cuarenta personas se sienta en bancos de madera y en el césped. Están en un entorno boscoso. Se ven mochilas en el suelo y árboles
Guatemala asumirá la presidencia de IberBio durante dos años tras la reunión de la red en Antigua Guatemala. (Conap Guatemala)

La visita a Sololá mostró modelos de conservación vinculados con comunidades

La delegación visitó el Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático (CEDRACC), de la Asociación Vivamos Mejor, ubicado en el caserío Chuitzanchaj, municipio de Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá. El recorrido buscó mostrar experiencias que conectan conservación de la biodiversidad, producción y participación comunitaria.

El centro funciona como escuela de campo comunitaria y como centro de rescate de biodiversidad. Allí se desarrollan procesos de conservación y reproducción de especies nativas forestales y agrícolas, y la formación se apoya en la práctica directa de familias y comunidades, con intercambio de saberes ancestrales y científicos.

La visita permitió conocer de primera mano modelos centrados en la restauración de la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán, la producción y conservación de la agrobiodiversidad, las unidades demostrativas y productivas para el desarrollo rural, el enfoque de adaptación al cambio climático y las oportunidades para el desarrollo sostenible.

Sara Covaleda, jefa de la división de medio ambiente de la SEGIB, explicó que la reunión presencial sirvió para cerrar el trabajo iniciado el año pasado y tomar decisiones sobre la conducción de la red. “Hoy estamos tomando decisiones importantes, siendo una de las principales que el país que va a asumir la presidencia de la red. Esta presidencia será asumida por Guatemala durante los próximos dos años, en las que el país deberá representarla en los distintos escenarios y asegurar que se van cumpliendo sus planes de trabajo y actividades que se propongan”.

Expertas y expertos iberoamericanos también compartieron durante el encuentro experiencias nacionales en conservación, protección y restauración de ecosistemas. El Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala fue sede de este espacio de diálogo regional, que además acogió un intercambio orientado a fortalecer la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloIberBioCONAP Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica se prepara para una sequía con 70% menos de lluvia en el Pacífico Norte, según expertos

La proyección oficial anticipa una reducción de 60% entre agosto y octubre en esa región, en un escenario de sequía meteorológica asociado a la intensificación de El Niño durante el resto del año

Costa Rica se prepara para una sequía con 70% menos de lluvia en el Pacífico Norte, según expertos

Más de 900 estudiantes dominicanos estrenan la Escuela Básica Minerva Mirabal en Los Cerros de Sabana Perdida

La infraestructura incluye 24 salones para nivel primario y tres para nivel inicial, además de áreas administrativas, cocina, enfermería, orientación, plaza cívica y zonas recreativas, para apoyar un aprendizaje integral

Más de 900 estudiantes dominicanos estrenan la Escuela Básica Minerva Mirabal en Los Cerros de Sabana Perdida

Impulsan cursos gratuitos para 293 veteranos y excombatientes en El Salvador

El Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes impulsa formación sabatina en la Fundación Padre Arrupe, con carpintería, mecánica y otras áreas, para apoyar empleabilidad y emprendimiento.

Impulsan cursos gratuitos para 293 veteranos y excombatientes en El Salvador

Reino Unido pone hasta 6.725 millones de dólares sobre la mesa para el Metro Riel de Guatemala

La agencia de crédito a la exportación británica UKEF fijó en 5.000 millones de libras esterlinas el techo de financiamiento disponible para proyectos de infraestructura en Guatemala, con prioridad en el sistema ferroviario metropolitano

Reino Unido pone hasta 6.725 millones de dólares sobre la mesa para el Metro Riel de Guatemala

Panamá compitió y el arbitraje brilló: La histórica huella de Centroamérica en el Mundial 2026

Mientras la selección de Panamá se ganó el respeto del planeta compitiendo con un orden y un coraje admirables ante gigantes de la talla de Inglaterra y Croacia, los árbitros centroamericanos se consagraron en la cúspide del arbitraje mundial

Panamá compitió y el arbitraje brilló: La histórica huella de Centroamérica en el Mundial 2026

TECNO

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino o en su idioma original sin virus y de forma legal

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino o en su idioma original sin virus y de forma legal

Elon Musk advierte que está profesión ya no será necesaria a “finales de este año” por la IA

Steam tiene cuatro juegos gratis por tiempo limitado: romance, terror, sátira política y dados

Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Así puedes ver la final de la Copa Mundial España vs Argentina de forma legal desde tus dispositivos

ENTRETENIMIENTO

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Un actor de “Bridgerton” respondió a los rumores sobre su regreso para la temporada de Eloise

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Matt Damon reveló el secreto de su matrimonio de dos décadas con Luciana Barroso

MUNDO

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”