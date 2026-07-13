Un estudio científico latinoamericano revela nuevas claves para proteger la salud cerebral

Un estudio latinoamericano demuestra que actuar sobre cinco hábitos cotidianos mejora significativamente la salud cognitiva en adultos mayores

Mientras el envejecimiento de la población avanza a un ritmo acelerado y la demencia se proyecta como uno de los principales desafíos sanitarios de las próximas décadas, América Latina presenta este lunes una de las investigaciones más importantes realizadas hasta ahora en la región sobre salud cognitiva.

Los resultados del estudio LatAm-FINGERS se publicarán en The Lancet, una de las revistas médicas de mayor prestigio internacional, y serán dados a conocer simultáneamente en la Alzheimer’s Association International Conference 2026 (AAIC), el encuentro científico más relevante del mundo dedicado a la investigación de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias

PUBLICIDAD

Se trata de un cambio de escala para la ciencia latinoamericana. Por primera vez, durante dos años, once países trabajaron bajo un mismo protocolo científico para responder una pregunta que preocupa cada vez más a nuestras sociedades: ¿es posible actuar sobre determinados hábitos cotidianos para proteger la salud cerebral antes de que aparezcan los primeros síntomas del deterioro?

La respuesta que aporta LatAm-FINGERS es alentadora: demostró que intervenir de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida, puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia.

PUBLICIDAD

La intervención no actúa sobre un factor aislado: LatAm-FINGERS comprobó que los 5 pilares trabajados de manera combinada y simultánea lograron una mejora del 55% en la cognición global vs recomendaciones generales de salud en adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo

Este primer ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en América Latina sobre prevención del deterioro cognitivo basó su intervención multidominio en cinco pilares: actividad física, alimentación saludable, control de factores cardiovasculares, entrenamiento cognitivo y socialización.

A diferencia de una recomendación general de bienestar, se trató de un protocolo científico estructurado, sostenido en el tiempo y adaptado culturalmente a la realidad latinoamericana.

PUBLICIDAD

El estudio demuestra que una intervención accesible, no farmacológica y basada en cinco hábitos cotidianos puede mejorar la salud cognitiva

“LatAm-FINGERS demuestra que la prevención del deterioro cognitivo en América Latina es posible. Hoy sabemos que la prevención no puede pensarse como una recomendación aislada, sino como una intervención integral, estructurada y sostenida en el tiempo. Lo relevante es la combinación de actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización, implementada de manera adaptada a nuestras comunidades”, afirmó la doctora Lucía Crivelli, investigadora principal a cargo de liderar el proyecto LatAm-FINGERS en la región y jefa de Neuropsicología de FLENI, autora del paper de The Lancet, quien presentó los resultados del estudio durante la conferencia.

El estudio incluyó a 1.065 participantes de entre 60 y 77 años, distribuidos en centros de investigación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El 82,3% completó los dos años de seguimiento.

PUBLICIDAD

La Dra. Crivelli es líder del estudio LatAm-FINGERS a nivel regional, jefa de Neuropsicología de FLENI, Argentina. Investigadora del CONICET, Profesora en la Univ. Maimónides, Presidenta WYLD, Presidenta AWARE, Editora en Alzheimer 's Dementia y Miembro de la OMS

El grupo que recibió la intervención multidominio estructurada obtuvo mejoras cognitivas un 55% superiores a las del grupo que recibió una intervención flexible, basada en consejos regulares de salud. Las diferencias se observaron tanto en la cognición global como en funciones específicas, entre ellas la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas.

La investigación no midió el efecto aislado de cada componente, sino el impacto de una intervención integral, simultánea y sostenida en el tiempo.

El estudio incluyó a 1.065 participantes de entre 60 y 77 años, distribuidos en centros de investigación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay

Los investigadores aclaran, además, que estos resultados no significan que la demencia pueda prevenirse completamente ni que exista una garantía individual de protección: lo que demuestran es que actuar de forma simultánea y sostenida sobre factores modificables del estilo de vida produce beneficios cognitivos medibles y aporta evidencia sólida para diseñar estrategias de prevención.

PUBLICIDAD

Ciencia latinoamericana para una realidad regional

Uno de los mayores aportes del estudio trasciende sus resultados clínicos. Hasta ahora, la mayor parte de la evidencia científica sobre prevención del deterioro cognitivo provenía de Europa o Estados Unidos.

El valor diferencial de LatAm-FINGERS es que aporta evidencia aleatorizada, multicéntrica y de gran escala generada en una región históricamente subrepresentada en la investigación internacional sobre demencia.

PUBLICIDAD

La Dra Crivelli, líder del estudio a nivel regional, durante una conferencia

En este sentido, la Dra. Crivelli señala: “Por primera vez en América Latina, demostramos que una intervención multidominio sobre el estilo de vida, culturalmente adaptada, puede implementarse con éxito en contextos diversos y producir beneficios cognitivos en personas mayores de poblaciones históricamente subrepresentadas en la investigación clínica”.

Financiado por la Alzheimer’s Association, la investigación reunió a instituciones médicas, hospitales universitarios, universidades y centros especializados de toda la región: FLENI (Argentina); MENTE ACTIVA y el Hospital de Clínicas de La Paz (Bolivia); la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil); el Hospital Clínico Universidad de Chile; el Grupo de Neurociencias de Antioquia de la Universidad de Antioquia (Colombia); el Hospital Clínica Bíblica (Costa Rica); Neuromedicenter (Ecuador); el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (México); el Instituto Peruano de Neurociencias; la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (República Dominicana) y el Hospital Británico de Montevideo (Uruguay).

PUBLICIDAD

Esta red constituye uno de los principales legados del proyecto. Más allá de los resultados presentados hoy, deja instalado un sistema regional de colaboración científica, protocolos armonizados, equipos entrenados y capacidades de investigación que podrán sostener nuevos estudios durante los próximos años.

LatAm-FINGERS - El mapa de la investigación

El trabajo continúa

Las implicancias de este trabajo son estratégicas para la salud pública regional. En un contexto de rápido envejecimiento poblacional y aumento esperado de la carga de demencia, los resultados respaldan el desarrollo de estrategias de prevención no farmacológicas, culturalmente adaptadas y sostenidas en el tiempo, con potencial para integrarse progresivamente en programas comunitarios, atención primaria y políticas de envejecimiento saludable.

PUBLICIDAD

LatAm-FINGERS continuará su trabajo con el objetivo de evaluar el impacto a largo plazo de la intervención. Los participantes serán seguidos durante cuatro años adicionales, ya sin el acompañamiento estructurado del equipo interdisciplinario, lo que permitirá determinar si los cambios en el estilo de vida y los beneficios cognitivos logrados durante el programa se mantienen en la vida cotidiana.

El estudio parece encaminado a dejar un legado duradero para la salud cognitiva en América Latina: además de aportar nueva evidencia, constituye un primer paso hacia un desafío fundamental, traducir la ciencia en impacto comunitario y la innovación en implementación. Al mismo tiempo, posiciona a la región en la agenda científica global y ofrece una base para diseñar futuras políticas públicas culturalmente relevantes, factibles y sostenibles frente al creciente impacto de la demencia.

Investigadores de LatAm-FINGERS

Argentina: Dres. Lucía Crivelli, Ricardo Francisco Allegri y Gustavo Emilio Sevlever. Fleni (Buenos Aires).

Bolivia: Dra. María Isabel Cusicanqui. MENTE ACTIVA y la Unidad de Neurología del Hospital de Clínicas (La Paz).

Brasil: Dres. Claudia Kimie Suemoto y Ricardo Nitrini (Universidad de São Paulo, USP) y Dr. Paulo Caramelli (Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG).

Chile: Dra. Carolina Delgado Derio. Unidad de Cerebro Saludable, Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico Universidad de Chile (Santiago).

Colombia: Dres. Francisco Lopera y David Aguillón. Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (Medellín).

Costa Rica: Dr. Jorge Mario León-Salas. Life Science Center for Innovation, Hospital Clínica Bíblica (San José).

Ecuador: Dra. Lissette Duque-Peñailillo. Unidad de Trastornos Cognitivos, Neuromedicenter (Quito).

México: Dra. Ana Luisa Sosa. Laboratorio de Demencias, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (Ciudad de México).

Perú: Dr. Nilton Custodio. Departamento de Investigación del Instituto Peruano de Neurociencias (Lima).

República Dominicana: Dra. Daisy Miguelina Acosta. Departamento de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Santo Domingo), que alberga el Banco Nacional de Cerebros UNPHU, primero en el país y el Caribe.

Uruguay: Dra. Ana Charamelo. Clínica de la Memoria del Hospital Británico (Montevideo).