Hombre que violó y prendió fuego a una mujer en El Salvador recibe 25 años de cárcel

Un hombre con una camiseta y pantalón blancos, y esposas en las muñecas, se sienta en una sala con paredes claras y un suelo de baldosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un ataque contra una mujer en el distrito de Ciudad Delgado ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2025, informó Centros Judiciales El Salvador a través de sus canales oficiales.

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), la víctima permaneció hospitalizada durante más de un mes. Los peritajes establecieron que su vida estuvo en riesgo por quemaduras de segundo grado en el 25% del cuerpo y por lesiones compatibles con abuso sexual.

PUBLICIDAD

Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron tras una reunión en la vivienda del condenado, en la colonia San Fernando. En la madrugada del día siguiente, el agresor abusó sexualmente de la víctima mientras dormía y, cuando ella intentó irse, la sujetó por la fuerza y la amenazó con quemarla si seguía gritando.

¿Cómo fue el ataque?

El reporte indicó que Castillo Clavel roció gasolina sobre las piernas y el área genital de la mujer y le prendió fuego con un encendedor.

Una acompañante de la víctima logró rescatarla al regresar al inmueble. El juzgado concluyó, al valorar la prueba, que esa intervención evitó que muriera: “Con base en estos elementos, el juzgado impuso una condena de 25 años de prisión”, determina el reporte judicial.

PUBLICIDAD

Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (Cortesía FGR).

Cifra alarmante de casos en El Salvador

Los feminicidios en El Salvadorsubieron18 %entre enero y mayo de2026, alcanzando13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. La organización ciudadana considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos. El año anterior se registraron 26 feminicidios en el territorio.

PUBLICIDAD

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador está habilitado para implementar la prisión perpetua o cadena perpetua para quienes cometan el delito de feminicidio, según lo establece la más reciente reforma Constitucional generada este año, así como lo establece ahora también la ley secundaria: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El monitoreo de ORMUSA detalla cómo se repartieron los sucesos durante cinco meses y por qué un tramo del calendario concentra una parte inusual del total (Data ORMUSA)

Antes de este hito legal, las penas estipuladas para feminicidio simple en El Salvador oscilaban entre 20 y 35 años de prisión, mientras que para feminicidio agravado, el rango era de 30 a 50 años, de acuerdo con el texto de la LEIV. La nueva reforma, ya aprobada y publicada, permitirá sancionar ambas modalidades con condena de prisión perpetua.

PUBLICIDAD