Ucrania lanzó un ataque con drones contra un depósito de petróleo en la región rusa de Stavropol

Ucrania lanzó un ataque con drones contra un depósito de petróleo en la región rusa de Stavropol durante la madrugada del lunes, provocó un incendio en una zona industrial y obligó a las autoridades rusas a desplegar servicios de emergencia, según informaron funcionarios de Rusia y medios ucranianos. Rusia también aseguró que derribó 11 drones que se dirigían a Moscú.

El gobernador de Stavropol, Vladímir Vladímirov, informó en Telegram que “un ataque enemigo con drones está siendo repelido” y precisó que “el ataque causó un incendio en la zona industrial de (...) Viazniki, distrito de Shpakovski”.

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El funcionario señaló que los equipos de emergencia y los bomberos acudieron al lugar y afirmó que no existían reportes de víctimas. Además, advirtió que “la amenaza de drones continúa en vigor en toda la región. Manténganse vigilantes y tengan cuidado”.

Según el canal ucraniano Exilenova Plus, el objetivo del ataque fue el depósito de petróleo de Lukoil-Yugnefteprodukt, que quedó incendiado tras el impacto de los drones. El medio ruso independiente Astra informó que los ataques se registraron en la cercana localidad de Vyazniki, de acuerdo con testimonios de residentes.

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Más tarde, durante la misma noche, se escucharon explosiones en la ciudad de Solnechnogorsk, en la región de Moscú, cuando las defensas antiaéreas rusas entraron en acción, según Exilenova Plus.

El objetivo del ataque fue el depósito de petróleo de Lukoil-Yugnefteprodukt, que quedó incendiado tras el impacto de los drones (REUTERS)

Por la mañana, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en Telegram que las defensas rusas derribaron 11 drones que se dirigían hacia la capital.

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Mikhailovsk, un suburbio de Stavropol, se encuentra a unos 365 kilómetros de Ucrania y cerca de la ciudad ocupada de Mariúpol. La distancia hasta el territorio controlado por Ucrania en la región de Zaporizhzhia ronda los 620 kilómetros.

Días antes, otro incendio de grandes dimensiones afectó el depósito de petróleo de Stavropolskaya, también en la aldea de Vyazniki. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), ese fuego continuó su propagación tras un ataque con drones.

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El SBU también informó que drones ucranianos alcanzaron las instalaciones de Krasnaya Zvezda, en la región rusa de Tver, donde se produjo otro incendio.

Ucrania mantiene ataques contra infraestructura militar y energética dentro de Rusia y en los territorios ocupados con el objetivo de reducir la capacidad de Moscú para sostener la guerra.

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Días antes, otro incendio de grandes dimensiones afectó el depósito de petróleo de Stavropolskaya, también en la aldea de Vyazniki

El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert “Madyar” Brovdi, informó que durante la noche del 11 de julio drones ucranianos atacaron 21 petroleros rusos y otros siete buques en el mar de Azov. “La flota de buques cisterna clandestinos se está reduciendo notablemente”, escribió. “Parece que el tráfico a través del estrecho de Kerch se ha interrumpido”.

Al día siguiente, Brovdi afirmó que las fuerzas ucranianas destruyeron otros 14 buques rusos, en el marco de la campaña de Kiev contra la denominada flota encubierta utilizada por Rusia.

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(Con información de AFP)