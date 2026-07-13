Deportes

La sugerente frase del presidente de la FIFA cuando le preguntaron si el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

De concretarse el proyecto, Argentina, Uruguay y Paraguay podrían albergar un grupo cada uno en la competencia

Guardar
Google icon
Infantino, durante el choque entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)
Infantino, durante el choque entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

Gianni Infantino abrió la puerta a una nueva expansión del Mundial de fútbol: el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó el domingo que la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo 2030 a 64 selecciones será analizada en los comités del organismo una vez que concluya el torneo que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá.

“Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo”, declaró Infantino al medio suizo Bluewin, cuya entrevista fue recogida por L’Equipe. El dirigente fue más allá y justificó la idea con un argumento de equidad global: “Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse”.

PUBLICIDAD

De aprobarse la propuesta, el torneo pasaría de las 48 selecciones que compiten en la edición 2026 a 64 equipos, lo que representaría la segunda expansión consecutiva de la competencia. La anterior fue el salto de 32 a 48 participantes, que rige precisamente en el actual torneo.

La idea no es nueva. Fue presentada formalmente en marzo de 2025 por la Asociación Uruguaya de Fútbol y luego respaldada públicamente por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien la calificó como su “sueño” y aseguró que “uniría al mundo, aunque sea una sola vez”. El argumento sudamericano tiene además una dimensión simbólica: 2030 marca el centenario de la Copa del Mundo, un aniversario que la Conmebol quiere celebrar con una presencia mayor del continente en el torneo.

PUBLICIDAD

El Mundial 2030 ya tiene una estructura sin precedentes. Se disputará en seis países repartidos en tres continentes: España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del certamen, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán cada uno un partido inaugural en homenaje al centenario. Uruguay fue sede de la primera Copa del Mundo en 1930 y también su campeón; Argentina disputó aquella final histórica; y Paraguay es la sede de la Conmebol, la única confederación continental que existía en aquel entonces.

Precisamente ese formato es el núcleo de la propuesta sudamericana. Con solo un partido por país en Sudamérica, la Conmebol impulsa la ampliación a 64 equipos para que Uruguay, Argentina y Paraguay puedan albergar cada uno un grupo completo de la fase inicial, lo que elevaría de 3 a 18 los partidos en el continente. El formato contemplado sería de 16 grupos de cuatro equipos, con los dos primeros de cada uno avanzando directamente a la fase eliminatoria, lo que eliminaría el sistema de clasificación de los mejores terceros que rige en el Mundial 2026.

La decisión final recaerá en el próximo Comité Ejecutivo de la FIFA, que abordará el tema tras la conclusión del Mundial 2026, cuya final está prevista para el 19 de julio, día en el que se enfrentarán los vencedores de las llaves Francia-España y Argentina-Inglaterra.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGianni InfantinoMundial 2030Mundial 2026CopaMundial2026FIFAdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

La Lepra mendocina se impuso 1-0 gracias al gol de Luciano Gómez de penal y se medirá en los octavos de final contra el ganador del duelo entre River Plate y Aldosivi

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

Por qué una réplica monumental del balón del Mundial apareció dentro de una icónica escultura Art decó de Manhattan

En la semana decisiva del torneo, una activación integró una pelota de unos 5 metros de diámetro, correspondiente al modelo que se utilizará a partir de la semifinal, en el Atlas del Rockefeller Center

Por qué una réplica monumental del balón del Mundial apareció dentro de una icónica escultura Art decó de Manhattan

Las perlitas de la práctica de Argentina tras el pase a la semi del Mundial: nuevas pelotas, charla Dibu-Scaloni y una visita especial

Luego del triunfo contra Suiza en Kansas, el plantel albiceleste completó un entrenamiento liviano antes del duelo contra Inglaterra en la antesala de la final

Las perlitas de la práctica de Argentina tras el pase a la semi del Mundial: nuevas pelotas, charla Dibu-Scaloni y una visita especial

El desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

Joe Cole sorprendió con sus declaraciones en un programa de TV antes de la semifinal del Mundial 2026. Gary Lineker buscó frenarlo: “Los argentinos son mañosos y ganadores”

El desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

Boca Juniors confirmó el regreso de Sebastián Villa: los tres refuerzos que cerró hasta el momento

El delantero colombiano se realizará la revisión médica este martes junto a su compatriota Álvaro Montero

Boca Juniors confirmó el regreso de Sebastián Villa: los tres refuerzos que cerró hasta el momento

DEPORTES

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

Por qué una réplica monumental del balón del Mundial apareció dentro de una icónica escultura Art decó de Manhattan

Las perlitas de la práctica de Argentina tras el pase a la semi del Mundial: nuevas pelotas, charla Dibu-Scaloni y una visita especial

El desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

Boca Juniors confirmó el regreso de Sebastián Villa: los tres refuerzos que cerró hasta el momento

TELESHOW

El actor que rechazó Pizza, birra, faso, la película que inauguró el Nuevo Cine Argentino: “Todavía hoy me quiero matar”

El actor que rechazó Pizza, birra, faso, la película que inauguró el Nuevo Cine Argentino: “Todavía hoy me quiero matar”

La predicción de un vidente sobre la Selección Argentina que provocó la reacción de la madre de Messi: “Elijo creer”

El álbum de las vacaciones soñadas de Darío Barassi con su familia: “Ibiza, nos vas enamorando”

La filosa pregunta de Marta González a Mirtha Legrand sobre su vida sentimental y la reacción de la diva: “Algún muchachito”

La divertida chicana de Marta Fort, tras el triunfo de Argentina, contra el chocolate suizo

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias en el norte de Guatemala activan un puente aéreo, pero el riesgo de nuevas crecidas sigue en aumento

Lluvias en el norte de Guatemala activan un puente aéreo, pero el riesgo de nuevas crecidas sigue en aumento

República Dominicana: Instituto de Transporte Terrestre abre nueva oficina de licencias, con capacidad para emitir 200 al día

En medio de los ataques cruzados con EEUU, el régimen de Irán dijo que los esfuerzos para alcanzar la paz quedaron “sin efecto”

En alianza con la asociación Good Neighbors Guatemala, la empresa Exotik Nat entrega kits de higiene a 300 niñas de Zacapa

El petróleo sube más de 3% tras la reanudación de los ataques de EEUU contra Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz