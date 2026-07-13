La sugerente frase del presidente de la FIFA cuando le preguntaron si el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

Infantino, durante el choque entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

Gianni Infantino abrió la puerta a una nueva expansión del Mundial de fútbol: el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó el domingo que la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo 2030 a 64 selecciones será analizada en los comités del organismo una vez que concluya el torneo que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá.

“Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo”, declaró Infantino al medio suizo Bluewin, cuya entrevista fue recogida por L’Equipe. El dirigente fue más allá y justificó la idea con un argumento de equidad global: “Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse”.

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De aprobarse la propuesta, el torneo pasaría de las 48 selecciones que compiten en la edición 2026 a 64 equipos, lo que representaría la segunda expansión consecutiva de la competencia. La anterior fue el salto de 32 a 48 participantes, que rige precisamente en el actual torneo.

La idea no es nueva. Fue presentada formalmente en marzo de 2025 por la Asociación Uruguaya de Fútbol y luego respaldada públicamente por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien la calificó como su “sueño” y aseguró que “uniría al mundo, aunque sea una sola vez”. El argumento sudamericano tiene además una dimensión simbólica: 2030 marca el centenario de la Copa del Mundo, un aniversario que la Conmebol quiere celebrar con una presencia mayor del continente en el torneo.

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El Mundial 2030 ya tiene una estructura sin precedentes. Se disputará en seis países repartidos en tres continentes: España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del certamen, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán cada uno un partido inaugural en homenaje al centenario. Uruguay fue sede de la primera Copa del Mundo en 1930 y también su campeón; Argentina disputó aquella final histórica; y Paraguay es la sede de la Conmebol, la única confederación continental que existía en aquel entonces.

Precisamente ese formato es el núcleo de la propuesta sudamericana. Con solo un partido por país en Sudamérica, la Conmebol impulsa la ampliación a 64 equipos para que Uruguay, Argentina y Paraguay puedan albergar cada uno un grupo completo de la fase inicial, lo que elevaría de 3 a 18 los partidos en el continente. El formato contemplado sería de 16 grupos de cuatro equipos, con los dos primeros de cada uno avanzando directamente a la fase eliminatoria, lo que eliminaría el sistema de clasificación de los mejores terceros que rige en el Mundial 2026.

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La decisión final recaerá en el próximo Comité Ejecutivo de la FIFA, que abordará el tema tras la conclusión del Mundial 2026, cuya final está prevista para el 19 de julio, día en el que se enfrentarán los vencedores de las llaves Francia-España y Argentina-Inglaterra.