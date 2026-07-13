Tras el triunfo de Argentina ante Suiza, Dibu Martínez ventiló uno de los pases más importantes del mercado en pleno campo de juego

“¿DÓNDE NOS VAMOS A IR?”



Dibu Martínez y una frase clara tras el pase a semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zd7nzUgIwm — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Emiliano Martínez está en todos los detalles, incluso en medio de la euforia, e instantes después de las tensiones que dejó un choque de eliminación directa en un Mundial. Segundos después del pitazo final del triunfo de Argentina 3 a 1 ante Suiza en Kansas por los cuartos de final, el arquero marplatense se cruzó en el campo con Johan Manzambi y le preguntó directamente: “¿Going to Villa? (¿vas al Villa?)”. La respuesta del volante helvético fue una sonrisa y un “yeah” que lo decía todo. Este domingo se confirmó lo que el propio Dibu ya sabía: Manzambi se convirtió en nuevo refuerzo del Aston Villa por 68 millones de dólares.

El acuerdo entre los Villanos y el Friburgo de Alemania sorprendió al mercado inglés. El jugador de 20 años parecía tener encaminada su llegada al Newcastle, y nadie en Birmingham anticipaba este desenlace. Pero la decisión fue del propio futbolista: el club alemán había dado el visto bueno a las Urracas, y Manzambi fue quien frenó esa operación tras recibir una llamada del entrenador Unai Emery.

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El técnico vasco inclinó la balanza. Friburgo, con quien el mediocampista disputó 47 encuentros en la última campaña —con siete goles y nueve asistencias—, ya había acordado la venta a Newcastle, pero el jugador no veía ese destino con buenos ojos. La llamada del entrenador del Aston Villa cambió el rumbo de la negociación, tal como el propio jugador le confirmó a su nuevo compañero en Estados Unidos.

El Mundial 2026 catapultó a Manzambi como una de las grandes revelaciones del torneo. El volante ofensivo marcó tres goles y repartió dos asistencias en cuatro partidos con la selección de Suiza, antes de quedar afuera de los octavos de final por una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda. Su ausencia privó a los helvéticos de su figura en los dos últimos cruces eliminatorios. Se especuló con la chance de que actuara ante Argentina, pero no logró ponerse a punto.

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A pesar de retirarse del torneo antes de tiempo, Manzambi se llevó dos recuerdos del Mundial: la clasificación de Suiza hasta los cuartos de final y la camiseta número 10 de Lionel Messi, con quien intercambió la prenda tras el partido. El futbolista se despidió de la competencia “entre algodones”, pero con el salto al Aston Villa ya sellado.

Con la llegada del suizo, el Aston Villa —vigente campeón de la Europa League— refuerza su plantilla con uno de los jugadores más cotizados del mercado europeo de este verano. Dibu Martínez lo esperará en Birmingham con los brazos abiertos, tal como lo adelantó en el campo de juego de Kansas.

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Mientras, el arquero, de 33 años, jugó uno de sus mejores partidos en el Mundial contra Suiza: tapó varios remates para sostener a La Scaloneta en partido, hasta que la expulsión de Embolo terminó de volcar la balanza para el campeón defensor.

Este miércoles, desde las 16, en Atlanta, Argentina se probará ante Inglaterra por un lugar en la final de la cita ecuménica. Y el portero buscará hacer su aporte, más allá de que esté atento a todo, como a quién será su nuevo compañero en el Villa.

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