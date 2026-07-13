El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Argentina en el Mundial: “De acá para allá”

Nati Jota publicó un descargo desde Estados Unidos sobre las dificultades logísticas de cubrir el Mundial 2026

Nati Jota encendió las redes sociales con un extenso descargo sobre las dificultades logísticas de cubrir el Mundial 2026 desde Estados Unidos. La conductora de Sería Increíble en OLGA, que viaja por el país del norte para seguir cada partido de la Selección Argentina, publicó una historia en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de Miami en la que detalló su agotamiento por los constantes traslados entre sedes y desató una ola de críticas de sus seguidores.

“Me duermo. Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos”, arrancó Jota, sentada en el piso de la sala de espera del aeropuerto, con cara de fastidio. La conductora debía trasladarse a Kansas City para cubrir el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, un trayecto de más de 2.000 kilómetros que, en avión, obliga a hacer escala en otra ciudad. “De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala. En avión, entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas”, escribió, y mencionó que muchos hinchas optaron por ir directamente en auto, tanto por el costo como por los tiempos de viaje.

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La conductora contó desde el aeropuerto de Miami que debía tomar dos vuelos para viajar a Kansas City y seguir a la Selección Argentina

El texto continuó con una reflexión sobre su forma de viajar en vacaciones, que contrasta con la dinámica de la cobertura mundialista. “No soy de esas personas que quiere estar un día en cada ciudad. Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme”, explicó. Luego reconoció que en un Mundial la lógica es otra: “Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho. Más si tu selección es una capa y sigue avanzando”.

La comparación con ediciones anteriores fue el punto que más repercusión generó. Jota recordó el Mundial de Qatar 2022, donde todas las sedes estaban concentradas en Doha, y lo contrapuso con la dispersión geográfica de la edición actual. “Qatar fue excepcional, todo en la misma ciudad. En su momento la hemos criticado porque tiene sus mañas, pero terminamos amigándonos y nos dio la mejor noche de nuestras vidas”, escribió. Y agregó: “Hoy, en el de acá para allá tan incómodo de este Mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad”. También mencionó el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina quedó eliminada en octavos de final: “En Rusia sí viajé, pero solo llegamos hasta 8vos y no hubo 16. Se nos terminó temprano el sueño”.

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La reacción en redes fue inmediata y mayoritariamente crítica. Usuarios de X (ex Twitter) cuestionaron que Jota se quejara de una experiencia que millones de argentinos consideran un privilegio. “La falta de tacto de esta gente cada día me sorprende más”, escribió uno. “Dale, ahí siento empatía por alguien que está cumpliendo el sueño de muchos y se queja”, sumó otro. Un tercer usuario fue más directo: “Que se busque un problema honesto”. El nombre de la conductora se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada en esa plataforma.

Nati Jota afirmó que los traslados entre sedes del Mundial en Estados Unidos demandan escalas, tiempo y más costos para periodistas e hinchas

Lejos de ignorar las críticas, Jota respondió con un video desde el mismo aeropuerto. Mirando fijamente a la cámara y con un tono de evidente malhumor, repitió tres veces: “Me duermo, me duermo, me duermo”, en una respuesta que sus seguidores interpretaron como un rechazo a los comentarios que la acusaban de escribir demasiado. “Ay, mucho texto, mucho texto”, ironizó al inicio del clip, burlándose de quienes le habían señalado la extensión de su historia anterior.

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El episodio puso en evidencia la tensión que existe entre la percepción pública de una cobertura mundialista y la realidad operativa de quienes la llevan adelante. La distancia entre las sedes del Mundial 2026, distribuidas en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, es una de las características que más diferencia a esta edición de las anteriores. Jota no es la única figura mediática que señaló el desgaste físico que implica moverse entre ellas, aunque su descargo fue el que mayor repercusión cosechó.

La conductora cerró su publicación original con un tono que buscó equilibrar el cansancio con el entusiasmo por el torneo: “Los sueños son infinitos mientras soñamos. Lo loco del 2022 es que cuando terminó, había sido verdad, no un sueño. Vamos por otro de esos”. Argentina venció a Suiza 3 a 1 en la prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial, donde se medirá con Inglaterra.

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