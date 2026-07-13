Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala invirtió 271 millones de dólares en remozar escuelas

La cartera reportó mejoras en 24,657 centros del país y planteó como objetivo reducir el déficit de infraestructura, con una proyección para 2026 que alcance al 93% de la red nacional

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Infografía con título, textos, números, ilustraciones de una escuela dañada y otra remozada, iconos y gráficos de barra. Logo de Infobae al pie.
La infografía detalla la inversión de 2.069 millones de quetzales del Ministerio de Educación de Guatemala en 24.657 escuelas remozadas y las metas del programa hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala informó que invirtió 2 mil 69 millones 308 mil 749 quetzales ( 271,257,820.53 USD) en el remozamiento de 24,657 centros educativos en todo el país, una política con la que busca cerrar el déficit de infraestructura escolar y llegar en 2026 a 10 mil establecimientos intervenidos ese año para cubrir el 93% de la red nacional.

La meta oficial para 2026 equivale a más de 33 mil espacios renovados en total, sobre un universo de 35.922 establecimientos educativos. Según el viceministro técnico de Educación Francisco Cabrera, en lo que va de 2026 ya fueron remozados 4.194 centros de educación pública.

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El ministerio vinculó estas obras con la necesidad de ofrecer instalaciones dignas y seguras para estudiantes y docentes. La cartera sostuvo que escuelas e institutos son el segundo lugar donde más tiempo pasan niños, niñas y adolescentes.

Vista exterior de un edificio escolar moderno con paredes azules y oscuras, un techo metálico, ventanas con rejas y puertas abiertas hacia aulas. Un patio de concreto con un desagüe azul y un árbol al fondo
Una escuela con modernas instalaciones, pintada en tonos azules, representa el compromiso del Ministerio de Educación con la mejora de la infraestructura educativa en la región. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El plan oficial apunta a cubrir 35.922 establecimientos educativos

La intervención alcanza hasta ahora 24,657 escuelas en todo el territorio nacional. La cartera fijó para este año el objetivo de completar 10 mil remozamientos adicionales y elevar el total acumulado por encima de 33 mil.

Ese volumen representaría el 93% del sistema educativo nacional. El dato oficial sitúa en 35.922 el total de establecimientos existentes en el país.

El balance también incluye una comparación con los daños causados por las lluvias. De acuerdo con el ministerio, en 2026 se registra una disminución en las afectaciones a la infraestructura educativa frente a 2024, cuando fue necesario suspender clases en algunos sectores.

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Huehuetenango, Guatemala y Quiché concentran la mayor cantidad de centros intervenidos

Según Diario de Centro América, los departamentos con más establecimientos remozados son Huehuetenango, Guatemala y Quiché. El medio detalló que Huehuetenango suma 2.432 centros mejorados, con una inversión de 182 millones 270 mil quetzales.

En Quiché, la cifra llega a 2.176 escuelas, con una inversión de 161 millones 462 mil 438 quetzales. La publicación no precisa en este tramo el total correspondiente al departamento de Guatemala, aunque lo incluye entre los territorios con mayor cantidad de intervenciones.

Adultos y niños pintan una escuela en un entorno rural montañoso. Se ven casas, árboles, montañas verdes y un letrero que dice "REMODELACIÓN ESCOLAR: MEJOR FUTURO".
Habitantes de una comunidad rural en Guatemala, incluyendo adultos y niños, pintan el exterior de una escuela como parte de un programa de remozamiento escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan superó 21.700 escuelas mejoradas al cierre de 2025

El antecedente inmediato da cuenta de la escala del programa. Al cierre de 2024, el ministerio reportó el remozamiento de 11.000 escuelas en 11 meses y, durante 2025, sumó otros 6.692 centros, con lo que la inversión acumulada en esos dos años superó los 1.500 millones de quetzales, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Ese ritmo permitió al gobierno del presidente Bernardo Arévalo duplicar los resultados de la administración anterior, que intervino 9.308 planteles en cuatro años con un gasto total de 609 millones de quetzales. El programa trabaja con un presupuesto estándar de 75.000 quetzales por centro educativo y el ministerio lo proyecta para sostener una meta de 10.000 intervenciones anuales.

El viceministro técnico de Educación Francisco Cabrera informó que esa meta ya fue rebasada. Al cierre de 2025, el gobierno contabilizaba 21.700 escuelas mejoradas, por encima del objetivo previsto, y para 2026 proyecta intervenir hasta 10.000 planteles adicionales.

Las reparaciones se concentran en techos, muros, baños, pisos, drenajes e instalaciones de agua potable. El ministerio precisó que esas acciones tienen carácter preventivo y correctivo, pero no cubren capital fijo, de modo que obras como la construcción de drenajes o cocinas deben coordinarse con las municipalidades.

Las lluvias explican la urgencia del remozamiento escolar

La mejora de la infraestructura se volvió prioritaria por el impacto de la temporada lluviosa sobre las escuelas. Cabrera afirmó, citado por Diario de Centro América: “En 2026 se registra una disminución en la cantidad de escuelas con afectaciones por las lluvias, en comparación con 2024, cuando se suspendieron clases en algunos sectores a causa de los riesgos”.

Los datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ubican ese avance en un contexto más amplio. La temporada de 2025 dejó 25 centros educativos afectados dentro de un balance de 1.445 emergencias atendidas entre el 19 de abril y el 17 de septiembre, con 40 personas fallecidas y daños en 565 tramos carreteros y 26 puentes.

El plan se complementa con un sistema preventivo de vigilancia escolar. Los supervisores detectan centros con antecedentes de inundaciones o daños por lluvias intensas para planificar acciones antes del inicio de cada temporada, mientras la ministra de Educación Anabella Giracca impulsó el portal www.remozamientos.mineduc.gob.gt para consultar en tiempo real el avance de cada proyecto y el uso de los recursos asignados.

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