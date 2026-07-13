Por qué una réplica monumental del balón del Mundial apareció dentro de una icónica escultura Art decó de Manhattan

La intervención integra el balón oficial del Mundial 2026 dentro de la estructura del Atlas del Rockefeller Center

Una réplica de la pelota Adidas Trionda alteró por unos días una de las postales más reconocibles de Nueva York: la característica escultura Atlas en el ingreso al Rockefeller Center por la Quinta Avenida, que dejó de sostener la bóveda celeste para cargar el balón oficial que se usará esta semana en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Mundial de Fútbol 2026.

La intervención convirtió un punto central de Manhattan en escaparate de la fase decisiva de la Copa del Mundo y acompañó la presentación de un diseño nuevo para los encuentros que definirán al campeón.

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La pieza instalada mide más de 5 metros de diámetro, según informó la revista Puro Merca, una destacada publicación sobre marketing. El balón exhibido es una réplica monumental del modelo que debutará en la recta final del campeonato.

La réplica monumental del Trionda supera los cinco metros de altura

La escultura de Atlas, una de las más imponentes del Rockefeller Center, alcanza una altura total de 13,7 metros con su pedestal y pesa más de 6 toneladas, por lo que es la pieza más grande del complejo. El cuerpo de bronce mide 4,6 metros y sostiene una esfera de 6,4 metros de diámetro, que en esta ocasión fue ocupada por el balón Trionda de aproximadamente 5 metros. La integración de estas dimensiones refuerza el impacto visual de la instalación, que sobresale en el entorno urbano y acentúa la escala monumental del evento.

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El montaje acompaña el Fan Village oficial del Mundial dentro del complejo neoyorquino. Este espacio, según la web de Rockefeller Center, fue organizado junto con el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York y Telemundo para reunir a los aficionados en el centro de Manhattan con transmisiones en pantallas gigantes y actividades vinculadas al torneo.

El Atlas como soporte publicitario del balón oficial

La activación transforma un punto clave de la Quinta Avenida en vitrina de la fase decisiva del torneo

La intervención se realizó sobre el Atlas del Rockefeller Center, inaugurado en 1937 y considerado una de las obras monumentales del Art decó de la ciudad. La escultura fue creada por el escultor estadounidense Lee Lawrie con ayuda de Rene Paul Chambellan y representa al titán de la mitología griega condenado a sostener la esfera celeste sobre sus hombros.

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Esa referencia visual fue reemplazada de forma temporal por la incorporación dentro de la esfera de una pelota gigante colocada dentro de la estructura que habitualmente evoca la bóveda del cielo. El resultado, según la publicación sobre marketing Mercado Negro, convirtió al balón en el protagonista de una instalación pensada para atraer a turistas, aficionados y usuarios de redes sociales en uno de los puntos más transitados y fotografiados de Manhattan.

El enorme complejo Rockefeller Center, uno de los puntos de visita obligados de la ciudad, donde se montó la activación alusiva al torneo se encuentra entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida y desde la calle 48 hasta la 51. Esa ubicación refuerza el objetivo de visibilidad masiva de una acción comercial de gran escala ligada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El Trionda Final cambia el diseño para los partidos decisivos

El Fan Village oficial se instaló dentro del complejo para reunir a aficionados con transmisiones y actividades temáticas

La presentación del balón Trionda Final también marcó una ruptura con una práctica habitual de la marca de origen alemán. Según Puro Merca, Adidas no se limitó esta vez a modificar el color del balón para la etapa final del torneo, sino que lanzó un diseño completamente nuevo para los partidos que decidirán el título.

El acabado combina dorado, blanco y negro con una referencia directa al trofeo de la Copa del Mundo. La superficie también integra los nombres de Dallas, Atlanta, Miami, Nueva York-Nueva Jersey, en alusión a algunas de las ciudades sedes de los encuentros en Estados Unidos.

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De esta forma, la activación fue coordinada entre FIFA y Adidas como parte de la promoción del torneo y del nuevo balón. Con este propósito se utilizó un hito del patrimonio urbano como soporte tridimensional para amplificar la presencia de la marca y del Mundial entre los miles de visitantes que pasan por el centro de Nueva York durante la competencia.

Por otra parte, el Fan Village fue instalado en el espacio que ocupa la tradicional pista de hielo del complejo, que fue transformado en una cancha de fútbol para que los aficionados vean los partidos en directo. Según la información oficial del recinto, esa programación busca llevar la atmósfera del torneo al centro de Midtown Manhattan durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 26.

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