Las perlitas de la práctica de Argentina tras el pase a la semi del Mundial: nuevas pelotas, charla Dibu-Scaloni y una visita especial

Bajo la conducción de Scaloni, los jugadores que no sumaron minutos contra Suiza realizaron un ensayo liviano

El plantel de la selección argentina se entrenó en Kansas City después de conseguir la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en tiempo extra. El encuentro por los cuartos de final dejó un fuerte desgaste en los futbolistas albicelestes y, más allá de que no hay problemas respecto a lesiones, el equipo realizó un entrenamiento liviano en la jornada del domingo para regular las cargas.

El triunfo contra el combinado suizo se desarrolló en la ciudad que funcionó como base del Mundial 2026 para Argentina, por lo que se ahorró el desgaste del viaje post partido. En este contexto, como ocurrió en gran parte de la estadía de la delegación en los Estados Unidos, la práctica formal se llevó a cabo en el predio del Sporting Kansas City. El mismo esquema se repetirá este lunes, antes del viaje de toda la delegación a Atlanta para completar allí la anteúltima preparación rumbo al cruce con los ingleses.

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La práctica dominical inició con trabajos regenerativos en el gimnasio y los futbolistas saltaron al césped para realizar movimientos con pelota cerca de las 20:30 (18:30 en Kansas). Durante la espera de la irrupción de los futbolistas, Lionel Scaloni pasó el tiempo realizando “jueguitos” con la pelota. El director técnico también tuvo una charla individual con Emiliano Dibu Martínez, quien luego se sumó con el resto de los arqueros.

El entrenador dialogó con el arquero de la Selección en el inicio del entrenamiento

Una de las particularidades del ensayo es que contó con las nuevas pelotas que comenzarán a utilizarse en las últimas fases del Mundial. Más allá de que la única modificación es el color del diseño, los equipos ya utilizan al flamante balón en las prácticas. En el plano de los jugadores de campo, los que fueron titulares contra Suiza no salieron a las canchas y los que fueron suplentes comenzaron con toques livianos en ronda.

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El único del grupo que no formó parte de los ejercicios más intensos con pelota fue Nicolás González, quien ingresó a los 78 minutos contra Suiza y fue el primer cambio en prácticamente todos los partidos. El cuerpo técnico optó por regular las cargas del futbolista por precaución, tal como hicieron los titulares. El entrenamiento continuó con un breve reducido entre los futbolistas.

Giovanni y Gianluca Simeone, hijos del Cholo y hermanos de Giuliano, que participó del entrenamiento albiceleste, estuvieron presentes en el predio para presenciar la práctica de Argentina.

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El martes será el día de mayor actividad protocolar antes del partido. Por disposición de la FIFA para la jornada previa, Argentina tendrá una práctica abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos y, antes de ese entrenamiento, tres jugadores hablarán en zona mixta. Luego de esto, se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial por parte de Lionel Scaloni.

El próximo partido se jugará en Atlanta, el mismo escenario en el que el equipo de Lionel Scaloni revirtió un 0-2 ante Egipto cuando quedaban poco más de 10 minutos. La clasificación ante los suizos llegó en un contexto de desgaste físico marcado por el calor y por otro encuentro extenso para un plantel que venía de una exigencia similar.

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Uno de los focos del cuerpo técnico pasa por la recuperación de los jugadores que terminaron con molestias frente a Suiza. Los dos casos que encendieron la atención fueron los de Cristian Romero y Leandro Paredes, ambos reemplazados durante el partido en Kansas City.

El Cuti salió por calambres y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi, mientras que el volante de Boca Juniors dejó la cancha a 10 minutos del final por cansancio y fatiga, decisión tras la cual Scaloni mandó al campo al Flaco López. Los dos estarán disponibles para el cruce de semifinales ante el equipo de Thomas Tuchel.

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El diseño de pelota especial que se utilizarán en las semifinales y la final del Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Con todo el plantel en condiciones, el entrenador cuenta con dos jornadas más para preparar el partido contra Inglaterra. La sesión del domingo estuvo orientada a un trabajo regenerativo para los futbolistas con más minutos acumulados, después de dos encuentros de 120 minutos y de la carga emocional que dejaron los cruces frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Ante este panorama, la selección argentina arribará a Atlanta para buscar la clasificación a una nueva final del Mundial. El choque contra Inglaterra se llevará a cabo el miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 (hora argentina). Del otro lado del cuadro, Francia y España se enfrentarán el martes a la misma hora.

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